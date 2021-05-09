Визит Блинкена, Украина без "красных" зон и мраморная голова Цезаря: новости недели

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Госсекретарь США Блинкен посетил Киев с рабочим визитом

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото – Dmytro Kuleba, Twitter)

6 мая в столицу Украины прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Визит продлился один день, в течение которого глава Госдепа встретился с представителями Верховной Рады, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, предстоятелем ПЦУ Епифанием, президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

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С самого утра Блинкен отправился на рабочий завтрак при участии глав фракций и спикера парламента Дмитрия Разумкова. Политики обсудили вопросы стратегического партнерства Украины и США, нацбезопасности и противодействия российской агрессии. По словам Блинкена, вопрос поддержки Украины был основным на саммите G7 и встрече стран-участниц НАТО.

Далее у главы Госдепа состоялся разговор с министром иностранных дел Украины. Кулеба подчеркнул, что в результате этих переговоров была достигнута договоренность о нескольких шагах, "важных для украинской безопасности и украинских реформ".

Министр отметил, что не может в одностороннем порядке раскрывать детали разговора, но заявил, что, по словам Блинкена, "Украина никогда не должна сомневаться в Соединенных Штатах" и что США будут представлены на саммите Крымской платформы "на самом высоком уровне".

Чуть позже прошла совместная пресс-конференция Блинкена и Зеленского. На ней обсуждались вопросы украинско-российской войны, подписание "очень серьезного двухстороннего договора", а также проводимые Украиной реформы, в том числе по борьбе с коррупцией.

Госсекретарь США отметил, что несмотря на заявление о частичном отводе войск РФ от украинских границ, значительные силы российской армии все еще находятся там. Зеленский же подчеркнул, что хотя угроза со стороны России и остается, вражеские снайперы стали стрелять намного реже.

Блинкен заявил, Украина сейчас противостоит трем агрессиям – со стороны России, коррупции и олигархов, а кадровые перестановки в Нафтогазе (увольнение главы правления Коболева и назначение на его место Витренко) могут причинить международный ущерб имиджу страны.

Также на переговорах глава Госдепа пообещал увеличить помощь США для Украины в области безопасности. Однако уже на следующий день представители американской делегации уклонились от конкретных обещаний по передаче вооружения, отметив, что сейчас связь Украины "с национальными интересами США более слабая, чем раньше".

По окончании визита итоги встречи Блинкена с Зеленским прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что украинские власти "получили подтверждение полной поддержки со стороны США получения Украиной Плана действий по членству в НАТО".

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