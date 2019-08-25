Визит Нетаньяху, G7 и Россия, преступление в космосе: новости недели

Визит Нетаньяху, попытка возвращения России в G7, возможная подготовка большого обмена пленными, скандальные решения ВСП, Дарья Белодед - дважды чемпионка мира, преступление в космосе. Обзор LIGA.net .

Визит Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский (Фото: EPA)





В ночь на 19 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Этот приезд Нетаньяху стал первым за 20 лет посещением Украины израильским премьером.

Зеленский сообщил, что Соглашение о свободной торговле с Израилем будет ратифицировано новым составом Кнессета после выборов 17 сентября.

Украина и Израиль договорились о совместной программе в области образования, культуры, молодежи и спорта. Подписали соглашение о том, что в израильских вузах будут способствовать изучению украинского языка, а в украинских - иврита.

Подписали меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства.

Договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности - подписали Меморандум о взаимопонимании между МЭРТ и Израильским патентным ведомством.

Нетаньяху сказал, что в Израиле и Украине откроют центры высокотехнологического развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов.

Зеленский пригласил израильские компании работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и ИТ.

По словам Зеленского, Украина и Израиль намерены урегулировать вопрос с отказами на въезд для граждан обеих стран. Нетаньяху пригласил Зеленского в Иерусалим.

Президент Украины и премьер-министр Израиля приняли участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Зеленский написал: "Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан".

Читайте также: Нетаньяху прокомментировал инцидент с хлебом: видео