Визит Си к Путину, террор России против гражданских, "бавовна" в Джанкое: новости недели

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Си Цзиньпин встретился с Путиным

Си Цзиньпин и Путин (Фото – EPA)

20 марта глава КНР Си Цзиньпин впервые за четыре года прибыл с официальным визитом в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. У китайского лидера был запланирован трехдневный визит в Москву.

Украина от визита лидера КНР в Москву ожидала, что он использует свое влияние на Кремль для прекращения войны. Похожие надежды высказывал и Лондон – правительство Великобритании заявило, что Си Цзиньпин должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы надавить на российского диктатора, чтобы тот прекратил бомбардировать украинские города.

В США высказывали скептическую позицию по поводу визита лидера КНР в Москву. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит свидетельствует о намерениях Китая придать "дипломатическое прикрытие" жестокости, совершенной Россией в Украине, а не осуждать РФ за совершенные военные преступления.

Джон Кирби заявил, что США по-прежнему обеспокоены тем, что Си будет повторять призывы к прекращению огня в Украине, что принесет пользу только России, потому что в таком случае российские войска останутся на украинской территории.

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Си Цзиньпин и Путин подписали совместное заявление, в котором сообщается, что их отношения находятся на "высочайшем уровне за всю историю".

21 марта в Китае заявили, что Путин и Си провели "углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу", а лидер КНР подчеркнул, что "голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры и против подливания масла в огонь".

"История показывает, что конфликты в конечном счете должны разрешаться путем диалога и переговоров", – сказал Си.

Он отметил, что недавно Пекин опубликовал "мирный план", где выступил против "менталитета холодной войны и односторонних санкций".

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Комментируя результаты переговоров Си и Путина, Джон Кирби сказал, что углубление отношений Китая и РФ связано с их обоюдным интересом бросить вызов США.

Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что в совместном заявлении Путина и Си после переговоров в Москве было сказано, что необходимо соблюдать принципы ООН, что означает уход РФ с территории Украины.

"В Уставе ООН закреплены принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. И если Китай хочет играть конструктивную роль в этом конфликте, то он должен оказывать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины", – сказал Прайс.

В ISW считают, что Путин в ходе визита Си не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем, на которое, вероятно, он надеялся.

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