ВластьЭтоМы. Как попасть в Раду в обход олигархов: восемь лайфхаков от депутатов

Украинцы хотят видеть во власти новые лица. Это основной итог как президентских, так и парламентских выборов-2019. Что делать молодым людям, которые хотят менять страну, работать в законодательной власти, но не хотят использовать ресурсы олигархов и попадать под их влияние: два новых народных депутата рассказали LIGA.net, как сами попали в большую политику. Бонус - восемь лайфхаков.

ЯРОСЛАВ ЮРЧИШИН, 38 ЛЕТ. С НУЛЯ В ПОЛИТИКУ ИДТИ НЕ СТОИТ

Седьмой номер списка партии Голос до досрочных выборов в Раду был известен своей антикоррупционной деятельностью, но никогда не был далек от политики. Во-первых, по образованию Юрчишин - политолог, и еще со студенческих лет во Львове помнит фразу: "У историка есть два варианта: или описывать историю, или творить ее". Творить - интереснее, считает он. Во-вторых, Юрчишин и сам участвовал в ряде политических проектов, хоть и не в качестве депутата.

Накануне Оранжевой революции Юрчишин переехал из Львова в Киев и начал работать в скаутской организации Пласт.

"После Оранжевой революции было очень много активных молодежных групп. Мы с коллегами из Пласта организовали движение "За чистую Украину" и активно сотрудничали со штабом Ющенко. Поэтому после революции части наших активистов предложили присоединится к исполкому партии", - рассказал LIGA.net Юрчишин. В 2010 году, после прихода Виктора Януковича к власти, Юрчишин решил отойти от политики и работал в инвестиционном банкинге. А параллельно был помощником нардепа Леси Оробець.

В 2014-2016 годах вел проект в Реанимационном пакете реформ, а в 2016 году выиграл конкурс на должность исполнительного директора Transparency International Украина. "Долгое время я фактически занимался политической деятельностью, но не как активный участник этого процесса, а как помощник или со стороны гражданского общества", - отметил Юрчишин.

Уйти от роли помощника к роли депутата было осознанным решением, говорит он. Юрчишин осознал, что, просто помогая политикам старой формации принимать правильные решения, глобально поменять ничего не получится.

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ЧЕТЫРЕ СОВЕТА

1. Сначала нужно набраться опыта в общественном секторе. Юрчишин считает, что без опыта в общественном секторе и соответствующего багажа знаний в политике делать нечего. "Если выбрать политику как сферу реализации, то нужно к этому готовиться. Тут речь идет как о профессиональном обучении (например, политические студии), так и о популярных лидерских программах, например от Aspen Institute, Украинской школы политический студий. Еще один вариант - стэнфордские программы, которые сейчас активно привлекают украинцев", - разъясняет он. По мнению Юрчишина, нужно быть готовым как к самой политике, так и к конкретной сфере, которой в политике далее планируешь заниматься.

2. Быть специалистом в своей сфере. "Новая мировая тенденция: все идет к тому, что на смену массовым партиям приходят маленькие кадровые команды, которые часто привлекают в свои ряды лидеров небольших социальных групп. Например, лидеров велодвижения, экологического и энергетического направлений. Поэтому, когда человек становится профессионалом в общественной жизни, его могут заметить политические игроки и дать шанс", - считает Юрчишин.

3. Не пропускать местные выборы. Ближайшим шансом реализовать себя в политике будут местные выборы 2020 года. Поэтому всем, кто сейчас думает над политическим будущем, Юрчишин советует не терять времени и формировать команду единомышленников.

4. Нужна команда. Юрчишин уверен, что политика – это дело не единиц, а команды. "Очень важно вокруг себя объединить ценностно близких людей, которые смогут поддержать", - считает он.

МАРИНА БАРДИНА, 26 ЛЕТ. ОПЫТ НЕ ТАК ВАЖЕН. ГЛАВНОЕ - ЗНАНИЯ

Бардина – 61-й номер списка партии Слуга народа и совсем скоро станет полноправным народным депутатом.

Свой путь в политику Бардина начала с хорошего образования - в Киево-Могилянской академии, где получила степень магистра социологии. В студенческие годы она активно занималась вопросами гендерного равенства, даже основала организацию "Время равенства". Была интерном от Национального демократического института в депутатском объединении "Еврооптимисты".

Чтобы попасть в интернатуру, Бардина прошла конкурсный отбор, сдавала тест на знание английского языка и проходила собеседование с руководством еврооптимистов. Финальным этапом конкурса было собеседование с самими депутатами, которое проходило в здании парламента. "После того, как у меня закончился этот контракт, Сергей Лещенко предложил мне должность своего помощника. Я видела в нем человека, с которым мне комфортно работать", - рассказала Бардина в комментарии LIGA.net. На досрочных выборах-2019 Лещенко не прошел в Раду, а Бардина - да: ученик превзошел учителя.

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Бардина утверждает, что никогда не имела больших политических амбиций и видела себя скорее в суппорте. Но зимой на одной из экспертных встреч, посвященных борьбе с коррупцией, она встретилась с будущим президентом Владимиром Зеленским.

"Мне очень болело низкое представительство женщин в политической сфере, и я призвала Зеленского поддержать их на выборах. С тех пор мы начали сотрудничать по этому направлению. В частности, я была привлечена к тому, чтобы в списке партии Слуга народа был определенный процент женщин", - отмечает Бардина. По спискам Слуги народа в парламент прошли 53 женщины.

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА

1. Не стесняться и писать напрямую депутатам. Бардина рекомендует искать нардепов от партии Зеленского в соцсетях и писать им сообщения. "Если вы видите, что этот депутат привлечен к сфере, которая вам интересна, то напишите ему, придите на собеседование. Если не помощником, то уж внештатным членом команды можно стать. Я не думаю, что будут отказывать, потому что большинство новых депутатов открыты и ищут людей, которые могут помогать им", - объясняет она.

2. Мажоритарщикам нужны помощники в округах. Если ты студент и учишься не в столице, то лучше писать "своим" мажоритарщикам. Им точно понадобится помощь по работе в округах.

3. Мониторить стажировки и вакансии на профильных ресурсах. К еврооптимистам Бардина попала благодаря сайту ГУРТ, где нашла вакансию интерна. Поэтому советует следить за такими обновлениями. В частности, рекомендует парламентскую программу стажировки Лига интернов.

4. Но если хочешь быть помощником нардепа – выбирай аккуратно. Бардина предостерегает: должность помощника-консультанта обесценена в украинской политике. "По сути, это человек, руками которого делается часть политики. И когда я вижу депутатов, которые используют помощников для того, чтобы они носили за ними пальто, то для меня это странно. От таких депутатов я советую убегать. Когда выбираешь депутата, нужно смотреть на его личностные качества", - резюмирует Бардина.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

