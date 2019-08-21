Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

#ВластьЭтоМы. Как попасть в Раду в обход олигархов: восемь лайфхаков от депутатов

#ВластьЭтоМы. Как попасть в Раду в обход олигархов: восемь лайфхаков от депутатов - Фото
Ярослав Юрчишин и Марина Бардина (Фото: Tovstopjat Igor, Андрей Гудзенко. Коллаж: LIGA.net)
Юрий Смирнов
21.08.2019, 07:30

Стать народным депутатом сложно, но реально. И вот два примера из новой Верховной Рады

Украинцы хотят видеть во власти новые лица. Это основной итог как президентских, так и парламентских выборов-2019. Что делать молодым людям, которые хотят менять страну, работать в законодательной власти, но не хотят использовать ресурсы олигархов и попадать под их влияние: два новых народных депутата рассказали LIGA.net, как сами попали в большую политику. Бонус - восемь лайфхаков.

ЯРОСЛАВ ЮРЧИШИН, 38 ЛЕТ. С НУЛЯ В ПОЛИТИКУ ИДТИ НЕ СТОИТ

Седьмой номер списка партии Голос до досрочных выборов в Раду был известен своей антикоррупционной деятельностью, но никогда не был далек от политики. Во-первых, по образованию Юрчишин - политолог, и еще со студенческих лет во Львове помнит фразу: "У историка есть два варианта: или описывать историю, или творить ее". Творить - интереснее, считает он. Во-вторых, Юрчишин и сам участвовал в ряде политических проектов, хоть и не в качестве депутата.

Накануне Оранжевой революции Юрчишин переехал из Львова в Киев и начал работать в скаутской организации Пласт. 

"После Оранжевой революции было очень много активных молодежных групп. Мы с коллегами из Пласта организовали движение "За чистую Украину" и активно сотрудничали со штабом Ющенко. Поэтому после революции части наших активистов предложили присоединится к исполкому партии", - рассказал LIGA.net Юрчишин. В 2010 году, после прихода Виктора Януковича к власти, Юрчишин решил отойти от политики и работал в инвестиционном банкинге. А параллельно был помощником нардепа Леси Оробець.

Читайте также
#ВластьЭтоМы. Зеленский сорвал джекпот: какой будет новая Рада 09.08.2019В Голосе назвали приоритетные задания для Рады 01.08.2019Ефремов сделал поправку: УПК будут принимать, пока не устанут 10.04.2012

В 2014-2016 годах вел проект в Реанимационном пакете реформ, а в 2016 году выиграл конкурс на должность исполнительного директора Transparency International Украина. "Долгое время я фактически занимался политической деятельностью, но не как активный участник этого процесса, а как помощник или со стороны гражданского общества", - отметил Юрчишин.

Уйти от роли помощника к роли депутата было осознанным решением, говорит он. Юрчишин осознал, что, просто помогая политикам старой формации принимать правильные решения, глобально поменять ничего не получится.

Читайте также: #ВластьЭтоМы. Почему Украиной до сих пор управляет поколение СССР

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА

1. Сначала нужно набраться опыта в общественном секторе. Юрчишин считает, что без опыта в общественном секторе и соответствующего багажа знаний в политике делать нечего. "Если выбрать политику как сферу реализации, то нужно к этому готовиться. Тут речь идет как о профессиональном обучении (например, политические студии), так и о популярных лидерских программах, например от Aspen Institute, Украинской школы политический студий. Еще один вариант - стэнфордские программы, которые сейчас активно привлекают украинцев", - разъясняет он. По мнению Юрчишина, нужно быть готовым как к самой политике, так и к конкретной сфере, которой в политике далее планируешь заниматься.

2. Быть специалистом в своей сфере. "Новая мировая тенденция: все идет к тому, что на смену массовым партиям приходят  маленькие кадровые команды, которые часто привлекают в свои ряды лидеров небольших социальных групп. Например, лидеров велодвижения, экологического и энергетического направлений. Поэтому, когда человек становится профессионалом в общественной жизни, его могут заметить политические игроки и дать шанс", - считает Юрчишин.

3. Не пропускать местные выборы. Ближайшим шансом реализовать себя в политике будут местные выборы 2020 года. Поэтому всем, кто сейчас думает над политическим будущем, Юрчишин советует не терять времени и формировать команду единомышленников.

4. Нужна команда. Юрчишин уверен, что политика – это дело не единиц, а команды. "Очень важно вокруг себя объединить ценностно близких людей, которые смогут поддержать", - считает он.

МАРИНА БАРДИНА, 26 ЛЕТ. ОПЫТ НЕ ТАК ВАЖЕН. ГЛАВНОЕ - ЗНАНИЯ

Бардина – 61-й номер списка партии Слуга народа и совсем скоро станет полноправным народным депутатом.

Свой путь в политику Бардина начала с хорошего образования - в Киево-Могилянской академии, где получила степень магистра социологии. В студенческие годы она активно занималась вопросами гендерного равенства, даже основала организацию "Время равенства". Была интерном от Национального демократического института в депутатском объединении "Еврооптимисты".

Чтобы попасть в интернатуру, Бардина прошла конкурсный отбор, сдавала тест на знание английского языка и проходила собеседование с руководством еврооптимистов. Финальным этапом конкурса было собеседование с самими депутатами, которое проходило в здании парламента. "После того, как у меня закончился этот контракт, Сергей Лещенко предложил мне должность своего помощника. Я видела в нем человека, с которым мне комфортно работать", - рассказала Бардина в комментарии LIGA.net. На досрочных выборах-2019 Лещенко не прошел в Раду, а Бардина - да: ученик превзошел учителя. 

Читайте также: #ВластьЭтоМы. Зеленский сорвал джекпот: какой будет новая Рада 

Бардина утверждает, что никогда не имела больших политических амбиций и видела себя скорее в суппорте. Но зимой на одной из экспертных встреч, посвященных борьбе с коррупцией, она встретилась с будущим президентом Владимиром Зеленским.

"Мне очень болело низкое представительство женщин в политической сфере, и я призвала Зеленского поддержать их на выборах. С тех пор мы начали сотрудничать по этому направлению. В частности, я была привлечена к тому, чтобы в списке партии Слуга народа был определенный процент женщин", - отмечает Бардина. По спискам Слуги народа в парламент прошли 53 женщины.

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА

1. Не стесняться и писать напрямую депутатам. Бардина рекомендует искать нардепов от партии Зеленского в соцсетях и писать им сообщения. "Если вы видите, что этот депутат привлечен к сфере, которая вам интересна, то напишите ему, придите на собеседование. Если не помощником, то уж внештатным членом команды можно стать. Я не думаю, что будут отказывать, потому что большинство новых депутатов открыты и ищут людей, которые могут помогать им", - объясняет она.

2. Мажоритарщикам нужны помощники в округах. Если ты студент и учишься не в столице, то лучше писать "своим" мажоритарщикам. Им точно понадобится помощь по работе в округах.

3. Мониторить стажировки и вакансии на профильных ресурсах. К еврооптимистам Бардина попала благодаря сайту ГУРТ, где нашла вакансию интерна. Поэтому советует следить за такими обновлениями. В частности, рекомендует парламентскую программу стажировки Лига интернов.

4. Но если хочешь быть помощником нардепа – выбирай аккуратно. Бардина предостерегает: должность помощника-консультанта обесценена в украинской политике. "По сути, это человек, руками которого делается часть политики. И когда я вижу депутатов, которые используют помощников для того, чтобы они носили за ними пальто, то для меня это странно. От таких депутатов я советую убегать. Когда выбираешь депутата, нужно смотреть на его личностные качества", - резюмирует Бардина.

Читайте также: #ВластьЭтоМы. Пять самых молодых политиков: как они меняют мир

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Последние новости
 