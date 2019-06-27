#ВластьЭтоМы. Пять самых молодых политиков: как они меняют мир

Они ворвались в большую политику до 30-ти и уже дают фору старожилам: редакция LIGA.net при поддержке "Медийной программы" от USAID-Internews составила Топ-5 самых молодых, но перспективных политиков мира.

Александрия Окасио-Кортес, 29 лет - конгрессмен США

Александрия Окасио-Кортес (слева). Фото - instagram.com/ocasio2018

Состоит в Демократической партии. Это самая молодая женщина, когда-либо избранная в Конгресс США. Свое лидерство Окасио-Кортес проявляла еще в школе: за второе место ее проекта в Intel International Science and Engineering Fair в ее честь назвали астероид. В 2011 году с отличием окончила Бостонский университет и стала первой в семье, кто получил высшее образование.

После смерти отца возглавила семью: зарабатывала на жизнь официанткой и барменом, а параллельно участвовала в общественных, волонтерских, позже и политических проектах. В ноябре-2018 Окасио-Кортес победила на выборах в Палату представителей в округе Нью-Йорка: 78% голосов избирателей. Хотя букмекеры оценивали ее шансы только как 18 к 1. Предвыборную кампанию Александрия провела сама: отказалась от спонсорских средств, сама обходила район, рассказывала о своей программе и собирала пожертвования.

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Окасио-Кортес продвигает интересы ЛГБТ и феминисток. В Конгрессе выступает против бедности и против глобального потепления. СМИ часто оценивают ее взгляды как радикальные: Александрия считает мир, в котором существуют миллиардеры, аморальным; Белый дом призывает к сдержанности с Ираном; центры для мигрантов сравнивает с концлагерями в Польше.

Периодически снимается в глянце. Американская пресса называет Окасио-Кортес "первым решительным криком миллениалов".