ВластьЭтоМы. Серые кардиналы Рады: кто будет влиять на этот парламент, кроме Коломойского

После парламентских выборов и блицкрига команды Владимира Зеленского по установлению контроля над всеми ветвями власти, могло показаться, что парламентско-президентская республика осталась в Украине только на страницах Конституции. Тем не менее, украинский парламент показал, что когда законопроект задевает депутатские интересы, они могу отказаться удовлетворять "хотелки" Офиса президента. Связано это с несколькими факторами. Первый – часть "слуг народа" все-таки начала читать законопроекты перед голосованием. Вторая причина весомее - не все нардепы готовы беспрекословно слушать Офис Президента, поскольку находятся под влиянием людей не с фамилией Зеленский.

Кто влияет на парламент и какие неформальные группы влияния уже начинают просматриваться во фракциях Рады, - рассказывает LIGA.net.

РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО

Шаткое единство монобольшинства Слуги народа, держится именно на президенте Владимире Зеленском, а точнее на его рейтинге. Сейчас действия президента поддерживает около 80% украинцев. Пока рейтинг высокий, большая часть депутатов будут поддерживать законодательные инициативы и голосовать за кадровые предложения Банковой. Но как только рейтинг пойдет вниз, часть депутатов может стать сговорчивее для предложений от влиятельных бизнесменов.

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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказывал в общении с журналистами, что в новом созыве формируются "группы влияния, которые готовы взять депутатов на довольствие". "Позитивное изменение в том, что они предлагают не деньги, а помочь как-то, набрать экспертов и помощников так называемый back-office. У нас нет сомнений, что депутаты работают на страну и никто еще не "скурвился", - рассазывает Арахамия.

ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ КОЛОМОЙСКОГО

Несмотря на публичные попытки демонстрировать единство, в самой большой фракции украинского парламента происходят конфликты и разногласия. Иногда разные взгляды на те или иные вопросы связаны не с личными убеждениями, а с позицией патронов нардепов.

Наибольшее неформальное влияние в Слуге Народа у олигарха Игоря Коломойского. Именно через партию Зеленского олигарх завел в парламент большинство лояльных к себе людей. Мажоритарные округа в Днепропетровской и Волынской областях почти полностью взяли представители партии УКРОП и люди Игоря Палицы – давнего бизнес-партнера олигарха. Именно последние стали костяком группы мажоритарщиков За будущее, сопредседателями которой стали лидер партии УКРОП Тарас Батенко и глава партии Видрождення Виктор Бондар. Поэтому на лояльность почти половины группы (8-10 человек) Коломойский может рассчитывать. По словам главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, в общей сложности интересы Коломойского в новом созыве могут отстаивать до 30 человек.

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В условиях, когда Слуге народа нужно будет искать 300 голосов для изменения Конституции, эти три десятка нардепов становятся золотой акцией. Но уже даже в противоречивых законопроектах, где нужно только 226 голосов, СН приходится искать поддержку у фракции Голос и в группе За будущее. В общем, незыблемость монолитности Слуги народа - красивый миф, далекий от реальности.

Поэтому руководство СН пытается внедрить императивный мандат (депутатское рабство), что ожидаемо вызвало недовольство среди многих нардепов, в первую очередь мажоритарщиков. Одним из самых ярых противников этой идеи, что показательно, выступил Александр Дубинский – бывший журналист телеканала 1+1, который принадлежит Коломойскому.

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ДРУГИЕ ОЛИГАРХИ

По сравнению с Коломойским, другие олигархи выглядят обделенными. Одним из самых бедных в плане представительства олигархом является Ринат Ахметов – у него всего шесть человек.

Фесенко уверен в том, что люди олигарха (в первую очередь, Вадим Новинский) будут искать единомышленников для отстаивания, в частности, интересов в металлургической сфере.

На данный момент лобби из 10-15 нардепов Дмитрия Фирташа и Виктора Медведчука может показаться бессильным. Но стоит вспомнить предыдущий созыв. Когда после развала коалиции Европейская Украина часть важных реформ, например, судебная, принималась с помощью голосов Оппозиционного блока. Подобный сценарий не исключен и в девятой Раде. Тогда олигархи постараются дорого продать "свои" голоса.

Дмитрий Фирташ:

Все Близкий круг Дальний круг

Виктор Медведчук:

Все Близкий круг Дальний круг

Не стоит забывать и о пятом президенте Украины Петре Порошенко, который смог завести в парламент фракцию из 27 человек. Правда, далеко не всех можно записать в безоговорочных исполнителей желаний пятого президента. Например, представителей крымскотатарского народа Мустафе Джемилеве и Ахтеме Чийгозе.

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РЕГИОНАЛЬНОЕ БИЗНЕС-ЛОББИ

Михаил Поплавский, Александр Третьяков, Сергей Кивалов, братья Добкины, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев – это далеко не полный перечень крупных бизнесменов, региональных баронов и "решал", которые остались за бортом парламента. Но это не означает, что они не будут покупать влияние у более удачливых политиков. Но чуть позже. "Время переманивать депутатов еще не настало, - считает политолог Андрей Золотарев. - Этот вопрос станет на повестку через несколько месяцев. Депутаты обживутся, возрастут их материальные потребности, и тогда мы увидим первые миграции".

Новые региональные группы влияния можно будет увидеть во время бюджетного процесса. Первым примером, о котором рассказал LIGA.net один из депутатов Слуги народа, - это ставки акциза на табачные изделия. В проекте госбюджета-2020 их предлагают увеличить в 2,5 раза, после чего пачка сигарет может подорожать до 100 гривень, что повлечет за собой рост контрабанды.

"Эта поправка появилась благодаря Илье Павлюку", - сообщил собеседник в президентской фракции. По данным расследования Bihus.info, в ходе предвыборной кампании Павлюк отвечал за финансы и координацию работы региональных штабов партии. Также, по данным журналистов, Павлюка называют "контрабандистом западной таможни". "Павлюк завел своих людей из Черновцов от Слуги народа, и они поспособствовали тому, чтобы эта норма появилась в бюджете", - отметил собеседник в СН.

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Фесенко считает, что в новой раде также могут формироваться отраслевые группы влияния. "Депутаты от Ахметова попытаются проталкивать свои металлургические интересы. Может появиться энергетическое лобби. И куда же без аграриев. В преддверии земельной реформы аграрные бароны попытаются повлиять на этот процесс", - сообщил Фесенко в комментарии LIGA.net.

По его словам, в активности аграрного лобби можно не сомневаться, поскольку правительство уже внесло в Раду законопроект о рынке земли. "Некоторые аграрные бароны не хотят отказывать от аренды, потому что им это выгодно. И они не в восторге от создания рынка земли", - объясняет Фесенко. И в этой связи вспоминает фракцию Батькивщины и ее лидера Юлию Тимошенко, чья позиция по земельной реформе "отвечает интересам фермеров".

Опрошенные LIGA.net эксперты пока что не видят четко сформированные региональные группы влияния в новом созыве. "Великое переселение депутатов можно прогнозировать уже после Нового года. Пока что наставления, полученные "слугами народа" в Трускавце, и рейтинг Зеленского держит монокоалицию", - резюмировал Золотарев.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Тест: как хорошо ты знаешь слуг народа. 10 сложных вопросов о Раде. #ВластьЭтоМы