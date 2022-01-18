Президент РФ Владимир Путин лжет о НАТО, чтобы оправдать агрессию Кремля против Украины – и это сигнал "для всех в Европе". Об этом в своей статье пишет министр обороны Великобритании Бен Уоллес (оригинал – здесь). Накануне Британия решила передать Украине партию оружия для сдерживания военной агрессии РФ – и теперь понятно, на чем базируется это решение. Ниже – полный перевод статьи от LIGA.net:

"Я уже сбился со счета, сколько раз в последнее время мне приходилось объяснять значение английского термина straw man ("соломенный человек", но здесь – в значении "подмена тезисов") своим европейским союзникам. Потому что самый лучший, живой пример "подмены тезисов" на сегодняшний день – это заявление Кремля, что НАТО, мол, угрожает России.

Заявления российского министра обороны, прозвучавшие несколько недель назад, – что "США готовят провокации с применением химического оружия на востоке Украины", – сделали подмену тезисов даже значительнее.

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Конечно, Кремль хотел бы, чтобы мы реагировали на этот фальшивый упрек вместо того, чтобы обратить внимание на действия президента Российской Федерации. Но подробное изучение фактов "сжигает" любые обвинения в сторону НАТО.

Во-первых, блок НАТО – оборонный по своей сути. В основе организации лежит 5 статья (Северноатлантического договора – ред ), которая обязывает всех членов прийти на помощь союзникам, если они подвергаются нападению. Без дополнительных условий. Взаимная самооборона является краеугольным камнем НАТО. Эта обязанность защищает всех нас.

Союзники из таких отдаленных стран, как Турция и Норвегия, или из таких близких, как Латвия и Польша, – все имеют эту привилегию, но имеют и обязанности. Это действительно оборонный альянс.

Во-вторых, бывшие советские республики никто не "включал" в состав НАТО, они вступили туда по своему желанию. Кремль пытается изобразить НАТО как западный "заговор", цель которого – захватить российские территории. Но на самом деле расширение Североатлантического союза – естественный ответ этих государств на угрозу.

"В-третьих, утверждения, что НАТО стремится окружить Российскую Федерацию, безосновательны. Только пять из 30 союзников имеют с Россией общую границу, только 1/16 ее границ примыкает к странам-членам Альянса".

Если определение слова "окружить" – это 6% вашего периметра, то, несомненно, смелые люди, воевавшие под Арнемом или Ленинградом во Второй мировой войне, могли бы что-нибудь сказать по этому поводу.

На самом деле, Кремлю угрожает не диспозиция сил НАТО, а привлекательность его ценностей. Точно так же, мы знаем, действия Кремля на самом деле отражают то, как президент Путин интерпретирует историю и каковы его собственные амбиции в отношении Украины.

Мы знаем это, потому что прошлым летом он опубликовал на официальном правительственном сайте собственную статью "Об историческом единстве россиян и украинцев". Я призываю вас прочитать ее, если у вас есть время, потому что – хотя она и наполнена данными, отражающими мировоззрение Путина – статья неточна и имеет много противоречивых моментов.

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Мы все должны беспокоиться, ведь то, что вышло из-под пера самого президента Путина — это эссе на 7000 слов, которое ставит в центр его амбиций этнонационализм. Он дает извращенную и выборочную аргументацию, чтобы в лучшем случае оправдать нападение на Украину, а в худшем – принудительно присоединить суверенную страну.

Статья президента Путина полностью игнорирует желания граждан Украины, но в то же время возрождает тот же тип этнонационализма, который существовал в Европе на протяжении веков и все еще имеет потенциал пробудить разрушительные силы давней ненависти. Читатели будут не только в шоке от статьи, но и удивлены тем, как мало в ней автор упоминает о НАТО. В конце концов, разве "экспансионизм" НАТО не является источником всех забот Кремля? Фактически только один абзац посвящен НАТО.

Эссе содержит три утверждения. Первое: что Запад стремится разделять, чтобы "управлять" Россией. Второе: все, кроме единой нации Великороссии, Малороссии и Белоросии в формате 17 века, является искусственной конструкцией и противоречит желаниям одного народа, с единым языком и церковью. Третье: каждый, кто не согласен, делает это из ненависти или фобии по отношению к России.

Мы можем обойтись без первого обвинения. Никто не желает управлять Россией. Он констатирует, что граждане каждой страны сами определяют свое будущее. Собственные уроки, которые Россия извлекла из таких конфликтов, как Чеченская война, несомненно, заключаются в том, что этнические и религиозные столкновения стоят тысяч невинных жизней, а стороны вовлекаются в десятилетия вражды.

Что касается Украины, то сама Россия признала ее суверенитет как независимое государство и гарантировала ее территориальную целостность, подписав не только Будапештский меморандум в 1994 году, но и договор о дружбе с самой Украиной в 1997 году. Но это Кремль, а не Запад, пропагандирует разделение в этой стране и ряде других стран Европы.

"Многочисленные попытки ГРУ и других российских агентов вмешиваться в демократические выборы и внутренние вопросы хорошо задокументированы. Политика "Разделяй и властвуй" лучше всего подходит Москве, а не НАТО".

Пожалуй, наиболее важное утверждение о том, что Украина – это Россия, а Россия – это Украина, представлено не совсем так, как оно есть. Украина существовала отдельно от России гораздо дольше в своей истории, чем вместе с ней.

Второе – это пассаж о том, что народы Беларуси, России и Украины являются потомками "Древней Руси" и потому так или иначе являются "россиянами".

На самом деле, как утверждает историк, профессор Эндрю Уилсон в своем замечательном эссе для RUSI под названием "Россия и Украина: "Единый народ", как утверждает Путин?", они в лучшем случае "близки, но не те же люди". Так же Британия около 900 года нашей эры состояла из Мерсии, Вессекса, Йорка, Стратклайда и других королевств домодерна, но это была гражданская нация многих народов, разных по происхождению этнических групп, в конце концов образовавших Соединенное Королевство.

Если посмотреть на русскую историю между 1654 и 1917 годами, можно сфабриковать аргументы за большую экспансивность России, возможно, руководствуясь девизом русского царя: "Государь всей Руси: Великой, Малой и Белой" – России, Украины и Беларуси соответственно. Но вы должны забыть любые "до" и "после" в истории. Должны игнорировать существование Советского Союза, разрыв договора о российско-украинской дружбе, оккупацию Крыма. Уверен, вы согласитесь: это гораздо больше, чем "сноски на полях" истории.

По иронии судьбы, сам президент Путин в своем эссе признает: "Все меняется: страны и громады не исключение. Конечно, какая-то часть народа в процессе своего развития под влиянием ряда причин и исторических обстоятельств может в определенный момент осознать себя отдельной нацией. Как мы должны к этому относиться? Ответ только один: с уважением!" Однако потом он исключает некоторые из этих "исторических обстоятельств", чтобы все совпадало с его требованиями.

Мягко говоря, сомнительная точка зрения, которая никоим образом не оправдывает оккупацию Крыма (так же, как Россия оккупировала Крым в 1783 году вопреки российско-турецкому Кучук-Кайнарджийскому договору 1774) или любое дальнейшее вторжение в современную Украину как в независимое и суверенное государство.

Последнее обвинение Запада со стороны многих представителей русского правительства состоит в том, что те, кто не согласен с Кремлем, так или иначе являются русофобами.

"Если учитывать то, что офицеры ГРУ размещали нервно-паралитические вещества на британских улицах или совершали кибератаки и целенаправленные убийства, и все это по приказу российского государства, – намеки на "русофобию" не могут быть хоть на миллиметр правдой".

Россия и Великобритания имеют давнюю историю. Наши альянсы помогли окончательно победить Наполеона, а затем Гитлера. Вне конфликтов, на протяжении веков мы делились технологиями, медициной и культурой. В 18 веке Россия и Великобритания были глубоко связаны. В период с 1704 по 1854 год, от Петра Великого до Екатерины Великой и до 19 века, британцы были адмиралами, генералами, хирургами и архитекторами на службе русского двора. Отец русского флота – Сэмюэл Грейг – родился в Инверкайтинге.

Это взаимная заинтересованность актуальна и сегодня. Британское правительство не конфликтует с Россией и российским народом – это далеко не так, но оно не может согласиться со злонамеренной деятельностью Кремля.

Так что, если одной холодной январской или февральской ночью российские военные силы снова войдут на территорию суверенной Украины, игнорируйте рассказы о "соломенном человеке" и фальшивые истории об "агрессии НАТО" и вспомните слова президента России в том прошлогоднем эссе. Вспомните и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе. Что это значит в следующий раз…"

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