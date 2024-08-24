"Воевать придется долго, но мы не имеем права проигрывать", – говорит LIGA.net командующий ССО Александр Трепак. Силы обороны проводят настолько уникальные спецоперации в глубине РФ, что им аплодируют передовые спецслужбы мира, добавляет LIGA.net глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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Украинские военные и спецназовцы – те, от кого напрямую зависит будущее Украины. Ко Дню Независимости LIGA.net обратилась ко всем командующим различными структурами Сил обороны Украины и руководителям силовых ведомств с вопросом, на чем держится их вера в победу в войне за независимость.

Всем мы задали одинаковые вопросы: 1) Что после двух с половиной лет тотальной войны поддерживает веру в победу Украины? 2) Какие ключевые изменения должны произойти, чтобы подразделения могли более эффективно выполнять поставленные перед ними задачи?

Ответ LIGA.net получил от пяти: командующего Силами специальных операций Александра Трепака, главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, командующего Национальной гвардией Александра Пивненко, командующего Силами территориальной обороны Игоря Плахуты и министра внутренних дел Игоря Клименко.

Все убеждены: воевать придется долго, но победа будет. Прямая речь.

"Воевать придется долго". Командующий ССО Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Александр Трепак

Наверное, для многих веру в победу дают самые близкие люди. Парни, служащие в ССО, – больше, чем побратимы и сестры. Они моя военная семья. Эта большая семья – лучший мотиватор вести борьбу до последнего оккупанта.

Командующий ССО Александр Трепак (Фото предоставлено прессс-лужбой ССО)

Мы не имеем права проигрывать, так как слишком многое потеряли на этой войне. Россияне убили, замучили дорогих нам людей, разрушили дома, лишили покоя и уничтожили прошлую жизнь. Из-за россиян мы потеряли своих побратимов, родные погибших воинов остались без близких. Можем ли мы после этого терять веру в победу? Конечно, нет. После всего, что принесла нам Россия, опускать руки просто не имеем права.

"Воевать придется долго, а наказывать российских преступников – еще дольше. Но ССО хорошо умеют планировать свое время, чтобы его хватило на много добрых дел".

Ключевые изменения в государстве идут от его граждан, и никто кроме них не способен построить свою жизнь в своей стране. Больше людей должны осознать, достаточна ли их роль для того, чтобы Украина выстояла в войне с Россией. И признать, что их место – рядом с воинами, ныне защищающими их, их семьи и их образ жизни.

Многие должны признаться себе, что ему страшно надеть форму и сменить гражданскую жизнь на военную. Но страх присущ любому человеку. Многим надо наконец-то осознать: наша жизнь никогда не будет такой, как до полномасштабного вторжения.

"Нам не нужны бесстрашные супергерои, нам нужны те, кто понимает: без участия каждого из нас Украина превратится в территорию на окраине Европы, а украинцы исчезнут как нация".

Эффективность Сил специальных операций в частности и ВСУ в целом зависит от людей, желающих жить в своей стране по своим законам и правилам. И чем больше их присоединится к нашим рядам – тем быстрее мы сможем одолеть извечного врага.

"Наши цели – аэродромы, РЭБ и ПВО". Глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк

Украина однозначно победит в войне с Российской Федерацией. Я был уверен в этом в самые трудные дни февраля 2022 года и так же уверен сегодня.

Глава СБУ Василий Малюк (Фото: СБУ)

В победу верю не только я, но и каждый спецназовец СБУ, выходящий на боевое задание. И делаем все возможное, чтобы приближать ее каждый день. Непреклонность нашего духа держится на нескольких важных вещах, и они не изменяются со временем.

Первое – история нашей Родины. Украина всегда боролась за свою свободу и независимость. Храбрость, несгибаемость и жажда победы записаны в генетическом коде украинцев. Мы – славные потомки киевских князей и рыцарей казацкого периода, поэтому ни при каких обстоятельствах не сдаемся. И потому обречены на успех.

"Второе – мотивация. Мы воюем за будущее страны и наших детей. За право украинцев определять свою судьбу. И за каждого из погибших побратимов, потому что их смерти не должны быть напрасными".

Третье – единство и целеустремленность. Мы бок о бок с побратимами из Сил безопасности и обороны приближаем победу. У нас нет других вариантов, только сделать так, чтобы и через 100 лет рядовой московит боялся даже думать о нападении на Украину.

Уверенность в победе вдохновляет и дает силы сражаться дальше.

Сегодня каждое подразделение СБУ показывает самый высокий результат по своему направлению. Мы выполняем ежедневные важнейшие задачи, из которых и состоит будущая победа.

Сотрудники Службы безопасности вычищают вражеских агентов и предателей внутри страны, уничтожают врага на поле боя, а также проводят уникальные спецоперации в глубине РФ, которым аплодируют передовые спецслужбы мира. В частности, СБУ с помощью морских дронов поразила 11 военных кораблей РФ, нанесла точечные удары по 36 нефтебазам, терминалам и НПЗ, работающим на российский ВПК.

"Целями наших спецопераций также являются российские аэродромы, системы РЭБ и ПВО, объекты военно-промышленного комплекса и логистические артерии, питающие войну против Украины. Именно с целью перерезать врагу пути поставки боекомплекта на юг Украины СБУ дважды поразила Крымский мост".

Не менее эффективно подразделения СБУ действуют на передовой. С начала полномасштабного вторжения РФ наши воины поразили в общей сложности 1152 российских танка, более 1890 ББМ, более 440 средств РЭБ и 167 систем ПВО. И каждый день эта статистика растет.

Большая война сменила спецслужбу: мы стали более гибкими, технологичными и действенными. Быстро адаптируемся к новым вызовам, постоянно усиливаем контрразведывательную составляющую, укрепляем кадровый состав, внедряем новые технологические решения.

Каждый день СБУ пытается быть на шаг впереди врага. Мы выполняем задачи, которые ставит верховный главнокомандующий, действуем совместно со всеми силами обороны, меняем картину войны и вместе приближаем нашу победу.

"Изменения уже произошли". Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Мотивация украинских воинов и несокрушимость граждан – это единство, которое творит Независимость Украины и дает веру в нашу победу.

Министр внутренних дел Игорь Клименко (Фото: ОП)

Мы объединились в трудные времена и показали себе и всему миру большую силу. Наши люди, наши герои – мотивация продолжать работу и двигаться вперед.

Ключевые изменения уже произошли, есть четкие наработки и планы действий как в военный, так и послевоенный периоды для всех органов и подразделений системы МВД. Нацелены они на восстановление важнейшего – чувства безопасности у граждан. Сегодня мы усиленно работаем над тем, чтобы приблизить время, когда сможем полноценно воплотить проекты безопасности на всей территории Украины – в пределах международно признанных границ.

"Самая большая проблема – вооружение". Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Плахута

В этом вопросе для меня почти ничего не изменилось – прежде всего это моя семья, друзья, мои боевые побратимы. Это память о погибших товарищах – их смерть не может быть напрасной, и это также мотивирует к победе.

Командующий Сил территориальной обороны Игорь Плахута (Фото: ТРО Медиа)

Поддерживает и чувство справедливости, правильности того, что мы делаем, – я убежден, что защищающий свою землю просто не может проиграть.

Самая большая проблема – это материальная база, вооружение. В настоящее время подразделения Cил территориальной обороны полноценно вовлечены в ведение боевых действий, наравне с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины. Они также держат свой участок фронта, имеют свою полосу обороны. Их задачи ничем не отличаются от тех, которые выполняют механизированные или десантно-штурмовые бригады. Но при этом у них нет такой же техники и вооружения – бронированных боевых машин, БМП, артиллерии.

Конечно, мы понимаем, что с началом полномасштабного вторжения украинская армия увеличилась в разы. И даже с помощью союзников сложно обеспечить новые подразделения всем необходимым. Пока этот сложный вопрос нам помогают решать волонтерские фонды, местные органы власти и общины.

Второй важный вопрос – подготовка. В феврале 2022 года ряды теробороны пополнили десятки тысяч добровольцев. Подавляющее большинство из них не имели никакого боевого опыта. В то же время подразделения теробороны сыграли значительную роль в освобождении Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. Но из-за отсутствия подготовки и нехватки профессиональных командиров мы несли большие потери.

Сейчас ситуация меняется – у нас есть свои учебные центры, которые дают базовую и профессиональную подготовку солдатскому и сержантскому составу; мы начали курс подготовки офицеров тактического уровня "Подготовка капитанов", который помогает бывшим гражданским, а сейчас офицерам Сил ТрО, быть наравне с их коллегами – кадровыми военными, так сказать, говорить с ними на одном языке. Главное – есть понимание, что процесс обучения, процесс подготовки на всех уровнях должен быть постоянным. Это ведь не только повышает боеспособность подразделений, но и сохранит немало жизней.

"Быть эффективными не числом, а навыками". Командующий Нацгвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко

⁠Ответ здесь прост – украинский народ, преданность и стойкость наших бойцов, вера и уверенность, что, несмотря на все сложные испытания, мы отстоим свое право на свободное будущее, отстоим свою Независимость.

Александр Пивненко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Наша стойкость, упрямство – просыпаются в критические моменты. Но они присущи нам издавна. Посмотрите, как Силы обороны, гвардейцы упорно стоят за каждый метр земли.

Мы очень адаптировались и начали развиваться, чтобы быть эффективными не числом, а навыками, опытом, технологиями. Украина сейчас имеет самую опытную армию в мире, самый актуальный боевой опыт. Поддержку от многих стран мира. Все это – наша постоянная упорная работа и единство – дает прочную основу для уверенности.

Концептуально – мы должны ускоренно адаптироваться под современные вызовы на фронте, на границе, вызовы безопасности, чтобы дать отпор врагу и защитить наших граждан и государство. Это наша внутренняя работа, это нужные решения, которые делаются на уровне государства и способствуют наращиванию наших способностей, это помощь наших партнеров.

И это, кстати, то, что мы начали делать с начала полномасштабного вторжения и сознательно делаем сейчас. Современные средства связи, управление боем, беспилотные системы, изменение тактики и асимметричные действия нивелируют усилия противника. Именно на этом мы делаем акцент при изменениях в структуре бригад, в подготовке, в адаптации учебных программ.

Да, война изнурительна. Но, как и в длинном марафоне, когда ты готовишься, тренируешься – ты сможешь пройти длинную дистанцию и быть победителем.