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18.10.2020, 20:00
Вопросы Зеленского, новые санкции против РФ и разрыв звезды на "спагетти": новости недели

Зеленский объявил всеукраинский опрос, ЕС ввел санкции против российских чиновников и Лукашенко, сборная Украины по футболу одержала историческую победу над Испанией, Зеленский подтвердил встречу с главой британской разведки, президент Кыргызстана подал в отставку, а колоссальное гравитационное притяжение черной дыры разорвало звезду на "спагетти". Обзор LIGA.net.

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Зеленский анонсировал всеукраинский опрос. В день выборов гражданам зададут пять вопросов

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что одновременно с местными выборами 25 октября будет проведен опрос избирателей.

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"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улицах, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас никогда раньше не спрашивали", – заявил президент.

В Офисе президента сразу же уточнили, что вопросы не будут иметь никаких юридических последствий. В Слуге народа заверили, что анонсированный Зеленским опрос пройдет без участия ЦИК и даже назвали его "пробником референдума". При этом нардеп СН Евгения Кравчук в комментарии LIGA.net заявила: "Если мы увидим, что тот или иной вопрос набрал существенное преимущество, то может быть подан законопроект от депутатов или президента. Потому что будет сигнал от народа, что есть поддержка для этого решения".

Первый вопрос Зеленский огласил 14 октября. Он звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?". 15 октября президент спросил украинцев: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?". В тот же день внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии нескольким СМИ огласил оставшиеся три вопроса.

Президент собирается спросить украинцев, поддерживают ли они: сокращение количества народных депутатов до 300; легализацию каннабиса в медицинских целях; право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. 

16 октября у Зеленского подтвердили информацию, озвученную Подоляком. Зеленский заявил, что если его вопросы избирателю не нравятся, то "оставляйте в комментариях те вопросы, которые следует включить в следующие опросы". Комментарии под этим роликом в YouTube президента отключены.

На Банковой пишут, что ответить на пять вопросов Зеленского "граждане смогут 25 октября на своих избирательных участках". Кем, за какие средства и как это будет организовано, а также законна ли подобная инициатива власти в день выборов, не уточняется.



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Теги: Владимир Зеленский, местные выборы, всеукраинский опрос, пять вопросов зеленского
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