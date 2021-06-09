В Киеве стреляли в заместителя главы агентства, которое занимается управлением конфискованными активами (АРМА), Владимира Павленко. Причем тут "воровской общак" на $400 000, кто расследует нападение и почему без реформы и усиления безопасности АРМА такие ситуации могут повториться – разбор LIGA.net.



ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По данным АРМА, нападение на Павленко произошло утром 2 июня. Неизвестные несколько раз выстрелили в него из огнестрельного оружия. Павленко получил ранения средней степени тяжести.

Никаких угроз перед покушением Павленко не поступало, рассказал собеседник LIGA.net в агентстве: "Покушение произошло в лесу, во время пробежки – возле дома, где он живет". На третий день после нападения Павленко выложил в Facebook пост, в котором сообщил, что связывает нападение с профессиональной деятельностью: "Иные мотивы исключены".

Когда стреляли, то приветствий не передавали. Правоохранители активно занимаются. Надеюсь, в этот раз им удастся лучше, чем в прошлый, – отметил Павленко.

Больше подробностей о покушении нет. Мы списались с Павленко через соцсети, но он отказался прояснить ситуацию. "Следствие просит меня вообще ничего никому сейчас не комментировать, пока они не получат результат", – ответил он LIGA.net.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. АРМА – это очень важное агентство, рассказывает LIGA.net руководитель юридического отдела Transparency International Ukraine Катерина Рыженко. Агентство было создано после Майдана, когда возник вопрос активов семьи Януковича – что с ними делать. Аналогичные агентства работают почти во всех странах Европы.

Первые результаты АРМА показало в 2017 году, когда главный (на тот момент) военный прокурор Анатолий Матиос передал арестованные активы экс-министра Клименко. Это был ТРЦ Гулливер, два десятка элитных машин, корпоративные права на 400 млн грн, тысяча ж/д полувагонов на 900 млн грн, больше 150 объектов недвижимости.

Структурно у АРМА две функции: розыск и управление активами. Они устанавливают, есть ли какие-то активы у разных фигурантов уголовных дел, и ищут, где эти активы находятся. В том числе за рубежом.

Рыженко рассказала, как это работало до появления агентства: "Что-то арестовывалось, либо прокурор сам менеджерил, – если это авто, то ставил ржаветь на парковке, либо оставляли в управлении старого собственника. Вся суть борьбы с коррупцией нивелировалась: запретить потенциальному коррупционеру пользоваться доходами от коррупционных активностей".

АРМА должно было решить эту проблему. "По полномочиям там заместители Пронин и Павленко. Розыском активов занимается Пронин, а за получение доходов от управления арестованными активами отвечает Павленко", – рассказал LIGA.net глава правления StateWatch Александр Леменов, который занимался общественным аудитом АРМА.

По данным собеседника LIGA.net в АРМА, Павленко в агентстве отвечает за управление активами: "У него в работе труба Медведчука, МоторСич, Доноблгаз, Одесский НПЗ, УМХ, львовские ТЭЦ – это из самых известных".

СПРАВКА. С момента основания АРМА передало в управление частным компаниям активов на 3,3 млрд грн. За пять месяцев 2021 года перечислило в госбюджет 15,4 млн грн. Под крылом АРМА работают Мотор Сич, нефтепродуктопровод Самара-Западное направление (так называемая труба Медведчука), Украинский медиахолдинг (когда-то – Сергея Курченко) и две ТЭЦ во Львовской области братьев Дубневичей – Новояворовская и Новораздольская теплоэлектроцентрали.

Зимой 2021 года АРМА попало в скандал, связанный с так называемым воровским общаком. В управление агентства передали $400 000, найденных во время обысков в окружении "Андрея львовского" ("Неделя"). Деньги положили на счет в Ощадбанке под проценты. Если бы владелец активов доказал, что деньги получены некоррупционным путем, он вернул бы даже больше: 400 000 плюс процент. "Неплохая история", – говорит Рыженко.

"Но в какой-то момент АРМА получило постановление суда, что арест снят, деньги надо вернуть", – отметила Рыженко. Владельцем средств суд назвал предпринимателя Дениса Парубца, который утверждал, что они принадлежат ему, а он якобы просто отдал их подозреваемым под расписку.

АРМА по закону должно в течение максимум трех дней вернуть активы владельцу. Так и сделало. "Как оказалось, постановление суда подделали. Пошло много трактовок, что АРМА должно было проверить, но на самом деле закон этого не требует. Тут дальше можно только теоретизировать, кто и что должен был проверять. А сроки, которые даются АРМА на возврат активов, очень короткие", – пояснила Рыженко.

В феврале неизвестные разбили окна автомобиля, повесили свиную голову на дверь и облили кровью подъезд сотрудников, ответственных за принятие решений по активам в АРМА. Представители АРМА предположили, что к таким мерам прибегают люди, деньги которых арестовывают по уголовным делам.

"Деятельность АРМА щепетильная и опасная. Нужно специальное подразделение, которое занималось бы физической защитой сотрудников. Я вносил предложение о спецгруппе физической защиты, которая могла бы сопровождать и отслеживать ситуации и угрозы. Но этого так и не сделали", – говорит LIGA.net юрист Игорь Чобитько, который состоял в общественном совете при АРМА.

Это беспечность, считает юрист. Объекты, которыми занимается АРМА, связаны с уголовными делами – это не частные сделки. За ними стоят серьезные криминальные структуры: "Суть АРМА – чтобы эти активы не могли финансировать потенциальных преступников. У всех, кто этим занимается, должна быть особая защита".

В апреле у исполняющего обязанности главы агентства Сигидина, его заместителя Павленко и начальника управления менеджмента активов Бочоришвили прошла волна обысков. Топ-менеджеров подозревали в присвоении денег "воровского общака".

Леменов не исключает, что покушение на Павленко связано именно с делом "общака".

Мне кажется, нападение связано с кейсом, который касается утери $400 000 воровского общака. Более опасного кейса персонально для руководства АРМА я не вижу, – отметил Леменов.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Нам не удалось выяснить, кто расследует нападение на Павленко. Высокопоставленный собеседник в АРМА утверждает, что этим занимаются Нацполиция и СБУ. Но собеседник в МВД заверил LIGA.net, что полиция ни при чем и делом занимается СБУ. В СБУ это опровергли: "Точно не мы. Вам в ГБР или Нацпол". Вслед за ними в пресс-службе ГБР утверждают, что не имеют отношения к следствию. Версии – не озвучены, ни одной новости о покушении на сайтах ведомств нет.

"Также нет фото Павленко из больницы, ажиотажа в новостях, фото с места событий, – говорит Чобитько. – А ведь это – покушение на первое лицо центрального органа власти со спецстатусом. Невольно закрадываются сомнения, было вообще это покушение или нет. Или специально умалчивают. Потому что стрельба в первых лиц – это вызов системе".

Леменов считает, что работа АРМА при новом топ-менеджменте не выдерживает никакой критики. "Максимально неэффективно. Они манипулируют цифрами, подменяют показатели. По факту их работа крайне неудовлетворительна", – считает аудитор из StateWatch.

"Многие активы там проблемные со всех сторон", – считает Рыженко.

В TI Ukraine называют четыре причины, которые тормозят работу АРМА. Это проблемы с законодательством (при создании агентства не удалось сразу учесть все нюансы), коррупционные скандалы (когда АРМА вместе с СЕТАМ "продавали активы за копейки", а с продажей Межигорья – так и не справились), отсутствие независимости топ-менеджмента и отсутствие заинтересованности депутатов парламента изменить подход к работе агентства.

Читайте также: Почему работа АРМА не стала фурором

АРМА нуждается в реформе и независимости. Руководитель АРМА в статусе и. о. в течение полутора лет – не способствует независимости, считает Рыженко. Но монобольшинство в Верховной Раде конкурс не назначает. "Это чисто политический интерес. И света в конце тоннеля я пока не вижу. Это целый ряд рисков", – говорит она.

На днях профильный комитет Рады рассматривал два варианта реформы АРМА. И выбрал сомнительный, говорит Рыженко: "Они решили сделать из АРМА такую себе камеру хранения. Управления активами не будет – это не сохранит экономическую стоимость активов и тем более не увеличит. Мы не поддерживаем. Кто будет управлять заводами, пароходами, облгазами или аэропортами? Кто будет финансировать эту камеру хранения?".

Читайте также: "Я гарантирую". Что мы узнали из сюжета Bihus.info о "трубе Медведчука" из России

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.