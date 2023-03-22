Команда Владимира Зеленского провела первые в этом году кадровые ротации в правительстве. В частности, парламент уволил министров образования и стратегических отраслей промышленности, а также создал еще одну большую должность вице-премьера в лице Михаила Федорова.

Последний очень нравится президенту, но премьерских амбиций не имеет, убеждают собеседники LIGA.net во властной команде. Федоров должен помочь построить открытую экономику, под которую западные партнеры будут готовы давать деньги на восстановление Украины после войны.

Что нужно знать об изменениях в правительстве Дениса Шмыгаля и удастся ли новому министру образования Оксену Лисовому преодолеть сопротивление системы: разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"ШКАРЛЕТ ПРЕДСТАВЛЯЛ СТАРЫЙ АНКЛАВ РЕКТОРОВ"

20 марта парламент уволил Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки (295 голосов депутатов "за"). В этой должности он находился с декабря 2020 года, когда его назначили минимально возможным количеством голосов благодаря тогда еще не запрещенной фракции ОПЗЖ.

СПРАВКА. В 2020 году Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования выявило плагиат в четырех научных работах Шкарлета, в частности, в диссертации. Сам Шкарлет это отрицал.

Шкарлет после увольнения заявил, что продолжит работать в сфере образования.

"Шкарлет и то, как долго он продержался на должности, – это феномен", – признается LIGA.net не под запись члена профильного комитета Рады от СН.

Возможное увольнение Шкарлета обсуждалось еще до начала полномасштабного вторжения, но после полномасштабного вторжения природно отложилось, говорит LIGA.net нардеп от СН Никита Потураев.

"У нас исторически сложилось, что проблемы с образованием носили комплексный характер, – объясняет он. – И каждый новый министр не менял его комплексно, а пытался "вырывать сорняки" на отдельных участках. Были постоянные качели между представителями школ и ВУЗов".

"Шкарлет был выдвиженцем определенной группы ректорского корпуса, которая не очень стремилась ко принятию реформ и считала, что можно и дальше так жить", – добавляет Потураев.

Собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН напоминает, что Шкарлета Зеленскому предложила группа ректоров, с которыми президент встречался на Банковой летом 2020 года.

"Тогда предлагали Бабаку (главе образовательного комитета Рады. – Ред.), но он отказался. После чего искали очень долго. А потом ректоры "случайно" вспомнили о Шкарлете, который прошел собеседование и понравился президенту", – рассказывает собеседник.

На назначение Шкарлета смотрели и с политтехнологической точки зрения. "Что лучше назначить представителя высшего образования, ведь это студенты, а студенты ходят на выборы... Но уже тогда часть команды отнеслась скептически", – говорит LIGA.net собеседник в руководстве ОП.

Сейчас, по мнению Потураева, Украина нуждается в инновационных подходах и способных их предлагать людям. Он соглашается, что Шкарлет был результатом компромиссов и после назначения руководствовался ими в своей деятельности. А когда ты руководствуешься компромиссами, то о комплексной и глобальной реформе системы можно забыть.

Реформировать образование и науку будет Оксен Лисовой, которого назначил парламент 21 марта. Последние 13 лет он возглавлял Малую академию наук, подробнее о его биографии читайте здесь.

"Оксен крутой, у него есть видение, – убежден Потураев. – Малая академия наук как раз на стыке среднего/высшего образования и науки. Он на фракции рассказывал, какие проекты сейчас делают дети. Это просто суперовые проекты. Дети делают много, включая сложные дроны, которые воюют".

"Лисовой показал на фракции, что готов бороться. И понимает, что его ждет старый анклав ректоров", – говорит Потураев.

Ничего против этого назначения нет и у оппозиции. Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко говорит LIGA.net, что биография Лисового "надеется".

Читайте также: Репрессированные родители, отказ от бизнеса: кто такой Оксен Лисовой

"БЕЗ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ НИКТО НАМ ДЕНЕГ НЕ ДАСТ"

Помогать Лисовому должен Федоров, которого парламент назначил, значительно расширив его мандат. Теперь он как вице-премьер будет заниматься инновациями, развитием образования, науки и технологий.

Приоритетом для Федорова станет грантовое и быстрое финансирование проектов для талантливых ученых, борьба с бюрократией в образовании и его цифровизация. В частности, расширение "Дії" на образовательное направление, сообщили LIGA.net в пресс-службе вице-премьера.

"Миша доказал, что если человеку не мешают и доверяют, то он может добиться результатов", – говорит Потураев.

По мнению нардепа от СН и члена образовательного комитета Романа Грищука, Федорову и Лисовому придется делать много непопулярных решений.

"Во-первых, готовиться к тому, что мы можем в образовании предложить освобожденным территориям, – объясняет Грищук LIGA.net. – Во-вторых, что мы делаем с ректорским феодализмом и с количеством университетов, которое не может дать качество, которого заслуживают абитуриенты? В-третьих, сеть школ".

Кроме образования, Федоров будет заботиться о инновациях.

"Мише добавили функции, которыми вообще никто не занимался в правительстве, – убеждает собеседник в руководстве фракции СН. – Война дала понимание, что нужно строить стратегию, связанную с инновациями и открытой экономикой, потому что под восстановление Украины в том виде, в котором экономика была до войны, денег не дадут".

Как вице-премьер с более широким портфелем полномочий, ожидается, что Федоров сможет эффективнее инициировать процессы между министерствами, объясняет собеседник. В качестве примера приводит вопросы образования детей, находящихся за границей (а их где-то 800 000).

"Здесь есть МИД, Минреинтеграции, Минобразования, Минцифры, Минэкономики и Минфин. Федоров сможет координировать эти кросспредметные истории", – добавляет он.

Гончаренко подчеркивает, что диджитализация и образование, – это разные направления, но "когда человек показывает результат, а Федоров его показывает, то есть вероятность того, что он его покажет и в других сферах".

Поэтому Гончаренко считает последние кадровые изменения обнадеживающими: "По моим данным, это тот редкий в последнее время случай, когда эти изменения не полностью срежиссированы Андреем Ермаком. Поэтому любой плюрализм все равно лучше, чем монопольное положение руководства ОП".

Поддерживает расширение полномочий Федорова и Кира Рудык, первая заместительница главы комитета по цифровой трансформации (Голос). Федоров давно занимался вопросами диджитализации образования и милитари, говорит она LIGA.net. Теперь у него появились "реальные полномочия к прорыву".

Читайте также: Армия дронов. 928 беспилотников уже воюют, закуплено больше – Федоров

"КАМЫШИН ДОЛЖЕН ЗАВЕРШИТЬ РОДЫ МИНСТРАТЕГПРОМА"

Еще одна кадровая ротация затронула Министерство по стратегической промышленности. Вместо Павла Рябикина, который продолжает собирать чемоданы в украинское посольство в Китае, назначили Александр Камышина, который с августа 2021 года возглавлял правление Укрзалізниці.

Собеседники LIGA.net во властных кругах регулярно называли Минстратегпром "чемоданом без ручки", ссылаясь на малую численность и бюджет ведомства. Даже при представлении Камышина на заседании фракции председатель Слуги народа Давид Арахамия напомнил о недавних планах вообще ликвидировать это министерство, рассказал LIGA.net на условиях анонимности один из присутствующих там нардепов.

Но пока от планов ликвидировать Минстратегпром отказались.

"Сейчас Минстратегпром – полурожденное министерство. Поэтому главная задача Камышина – успешно закончить роды, чтобы на свет появился полноценный министерский ребенок", – говорит Потураев.

"Во время фракции я увидел, что Камышин не смог отказать президенту и, не очень понимая суть министерства, решил попробовать разобраться, применив свой корпоративный опыт, – объясняет LIGA.net один из руководителей фракции СН. – Камышин – стартапер. Поскольку у нас сейчас половина промышленности в руинах, может, и неплохо, что он это с нуля попытается запустить".

Читайте также: Председатель правления Укрзализниці стал советником Зеленского

Собеседник воспринимает новую должность для Камышина как повышение: он будет курировать запланированную на ближайшее будущее реорганизацию Укроборонпрома и оборонные заказы, включая дроны.

"Плюс существует мнение, что Камышина из Укрзализниці "попросил" уйти Кубраков как ответственный вице-премьер [по восстановлению Украины]. Поэтому для Камышина только в плюс получить министерское кресло и сидеть на заседаниях правительства рядом с Кубраковым", – добавляет собеседник.

"Мы увидели, что у Камышина есть желание работать и разобраться, – говорит LIGA.net собеседник в оборонно-промышленном комплексе. – У нас была встреча, поэтому мы имеем сдержанный оптимизм".

Если Минстратегпром, Укроборонпром и Минобороны заработают как единая команда, то эффективность повысится, убежден Потураев.

Гончаренко надеется, что Камышин сможет реанимировать Минстратегпром. По его словам, Камышин – первый за последнее время кандидат в министры, встретившийся с фракцией Европейская солидарность и ответивший на вопросы оппозиции. "Очевидно, что при Рябикине министерство не работало. Поэтому назначение Камышина – это не хуже, чем было", – заключает нардеп от Евросолидарности.

ГОТОВИТСЯ ЛИ ЗАМЕНА ШМЫГАЛЮ

Расширение полномочий Федорова, продержавшегося во всех правительствах эпохи Зеленского, является также частью глобальной реформы госаппарата, которую разрабатывал, в частности, сам Федоров. Первым пилотным проектом стало объединение Министерства инфраструктуры и регионального развития под Кубракова, который к тому же получило приставку "вице".

Собеседники во властной команде убеждают, что усиление Кубракова и Федорова не является репетицией "премьерских смотрин".

"Мише и Саше отдали достаточно отдаленные сферы, чтобы они не мешали друг другу, – говорит один из руководителей ОП. – Шмигаль устраивает Зеленского. Денис смог стать модератором молодых реформаторов".

Шмыгаль на своем месте, соглашается Потураев. Но предупреждает, что проблемы могут начаться на этапе восстановления после победы в войне.

Собеседник в руководстве СН убеждает, что у Федорова вообще нет премьерских амбиций, несмотря на то, что президент очень доверяет ему.

"Кубраков может, но не уверен, что хочет. Конечно, если перед президентом встанет такой вопрос (замены премьера. – Ред.), Кубраков подходит больше всего".

Среди возможных ротаций в правительстве – отставка Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. Программа максимум, за которую лично выступает Шмигаль, – это ликвидировать Минспорта и перевести это направление под другое министерство. Также премьер хочет вернуть Министерство аграрной политики под крыло Минэкономики. "Но он пока не смог это предметно донести до Зеленского", – резюмирует источник.

Читайте также: Разбор | Бюджет контрнаступления. Рада одобрила дополнительные 537 млрд грн на оборону – где их теперь взять

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.