Восхождение Разумкова. Переживет ли Слуга народа новый внутренний кризис

Партия "Слуга народа" сменила руководителя. И это – на фоне низких рейтингов и попыток бывшего спикера Дмитрия Разумкова расколоть монобольшинтство. Что происходит в партии Владимира Зеленского, почему он решил сменить главу СН и как депутаты начинают думать о парламентских выборах – в разборе LIGA.net.

ЧЕМ НЕ УГОДИЛ КОРНИЕНКО

15 ноября прошел закрытый от журналистов съезд Слуги народа. На нем сняли Александра Корниенко, который руководил партией последние два года, а на его место избрали Елену Шуляк - замглавы фракции СН.

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Для всех опрошенных LIGA.net депутатов от СН решение о смене Корниенко стало громом среди ясного неба. "У большинства нет понимания, почему Саша ушел. Партия – это финансы и ресурсы, а тебя снимают", – делится с LIGA.net один из руководителей комитета от "слуг".

"На самом деле очень трудно совмещать, – заверил Корниенко журналистов. – Я, пожалуй, недооценил, как много нужно времени и усилий для того, чтобы и делать парламентскую реформу, и налаживать качественную работу Рады".

Корниенко не до конца честен, потому что решение о смене главы партии было принято практически одновременно с его назначением на должность первого вице-спикера (19 октября).

По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве Офиса президента, через пару дней после назначения у Корниенко состоялся разговор с Зеленским, на котором и стало известно итоговое решение президента. Большая часть руководства фракции и рядовые "слуги" узнали о ротации 5 ноября. Официально же о нем сообщили только 8 ноября.

"Это решение президента. По его мнению, партии нужен новый импульс. Он недоволен развитием партии, как работают областные ячейки и тем, что мы не умеем им отказывать, – объясняет LIGA.net один из руководителей фракции СН. – Корниенко с ними прошел выборы и имеет моральные обязательства".

Собеседник в руководстве ОП добавляет: вопрос, что теперь делать с партией, возник сразу, когда начался маневр с отставкой Разумкова с должности спикера (его уволили 7 октября).

"В управлении партией есть две составляющих: политическая и организационная. Саша организационно все отстроил, но политической возней не хотел заниматься, – рассказывает он. – Кто-то поссорился, кого-то надо выгнать и поставить новых. Саша это все не очень любил, и это перерастало в проблемы".

У нового главы партии Шуляк нет никакой истории взаимоотношений с областными ячейками. И она сможет без проблем прощаться с неэффективными, по мнению Банковой, областными лидерами, добавляет собеседник.

"Некоторые областные ячейки у нас действительно неэффективны. Будет перезагрузка в руководящих органах отдельных областей, – говорит LIGA.net нардеп от СН Александр Качура. – Нужно создать президиум политсовета. Невозможно такое количество людей из разных регионов собрать для принятия оперативных решений".

По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве ОП, серьезных оппонентов у Шуляк не было. Рассматривали еще кандидатуру нардепа от СН Юлии Гришиной, однако ей предложили альтернативный вариант – создание президентского университета.

Шуляк уже выступила с рядом инициатив для обновления партии. В частности, пообещала создать президиум политсовета и дисциплинарную комиссию, которая будет разбирать "зашквары" и принимать решения об исключении из фракции/партии.

ЧЕГО ХОЧЕТ РАЗУМКОВ

Исключения из фракции актуальны для Слуги народа как никогда. Все из-за созданного Разумковым межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика", куда вошел 21 нардеп из СН (всего – 24 нардепа). Разумков утверждает, что количество участников будет только увеличиваться. Однако многие не спешат пополнять его ряды из-за якобы давления со стороны власти.

"Звонили депутатам из разных институций, предлагали разные варианты. В том числе звучали угрозы от представителей фракции. Идут команды и по силовым ведомствам, чтобы начинали работать (по членам МФО. – Ред.)", – заявил журналистам экс-спикер.

Официально факты давления никто из "слуг" не подтверждает, однако не под запись делятся планами по Разумкову.

"Будем пытаться его обесценивать и закрыть доступ к ресурсам: снять членов МФО с чувствительных для нас должностей в комитетах, наехать по бизнесу, не давать открывать офисы в регионах, – рассказывает LIGA.net один из руководителей фракции СН. – К примеру, Алина Загоруйко в комитете занималась выборами. Она против электронного голосования, а мы эту историю хотим развивать. И ее, скорее всего, придется снимать с должности замглавы комитета".

В целом монобольшинство разделилось в оценках перспектив Разумкова. Часть уверена, что через пару месяцев рейтинги экс-спикера снизятся, а хайп вокруг его отставки пройдет.

"Деятельность Разумкова не угрожает коалиции. На сегодняшний день это серьезно не воспринимается Слугой народа. Для серьезной истории должна быть создана депутатская группа. Рейтинги за два года до выборов ни о чем не говорят", – объясняет LIGA.net Качура.

Другая часть депутатов настроена более скептически.

"О падении рейтинга Димы думают только космонавты. У него есть ядро разочаровавшихся в "слугах" и потенциал для роста до 10-12%, – объясняет один из руководителей фракции. – Мы замеряли, что будет, если мы заберем у него мандат. Дима в таком случае растет еще больше".

Это прекрасно понимает и сам Разумков. Его МФО позиционирует себя как полноценная депутатская группа. 15 ноября в начале пленарной недели члены МФО собрались в парламенте для обсуждения повестки дня, анализа законопроектов и формирования позиции по их поддержке/не поддержке, рассказывает LIGA.net соратник Разумкова и нардеп от СН Василий Мокан.

Он отрицает, что Разумная политика будет саботировать все законодательные инициативы власти. "Если законопроект несет позитив и хорошие последствия для страны, мы их поддержим. Если там есть откровенный лоббизм или коррупционные риски, то мы такие вещи поддерживать не будем", – заверил он.

Чтобы не прибавлять электоральных баллов Разумкову и его компании, Слуга народа решила не рубить с плеча и не выгонять "изменников" из фракции. "Мы будем смотреть, как коллеги будут себя вести на голосованиях за важные программные законопроекты. Это будет для нас маркером", – заявила замглавы фракции Евгения Кравчук в эфире 24 канала.

Тем не менее, одного сторонника Разумкова, одесского мажоритарщика Артема Дмитрука, фракция все же исключила. Глава фракции Давид Арахамия заявил журналистам, что тот "виляет" от фракции – то есть иногда поддерживает политику партии, а иногда – нет. Кроме того, на съезде 15 ноября Слуга народа исключила из политсовета Ольгу Коваль, которая также примкнула к МФО Разумкова.

Некоторые члены МФО хотят повторить судьбу Дмитрука. "К Дмитруку прямо в зале подходит Роман Соха (запорожский мажоритарщик. – Ред.) и спрашивает: "Что мне нужно говорить, чтобы меня выгнали?" – рассказывает LIGA.net один из руководителей фракции. – Мы об этом узнали и сказали: "Если Дмитруку повезло, то тебе точно не повезет. Ты можешь делать все что угодно, но тебя никто не выгонит".

Мажоритарщики могут безболезненно выйти из фракции по собственной инициативе, на них императивный мандат не действует. В отличие от списочников, которых в объединении Разумкова большинство. Именно на этом и основывается скепсис "слуг" относительно шансов экс-спикера сформировать полноценную депутатскую группу.

Во фракции считают, что главной задачей Разумкова будет подготовиться к следующим выборам и добиться досрочных.

"Дима может попробовать сорвать нам голосование за бюджет, чтобы мы ушли в бюджетную ночь, – предполагает собеседник в руководстве СН. – Будет рассказывать, что коалиции нет, а за это распустили прошлый созыв. Если совместить это с правильной атакой по Украина 24, то у него вполне может получиться".

Разумков отрицает подобные планы, хотя делает это в свойственной для себя манере. "Мне не нужно разрушать монокоалицию. Они самостоятельно с этим справятся", – сказал он журналистам.

КТО СО СЛУГАМИ, А КТО – НА ВЫХОД

Последние соцопросы, показывающие падение рейтинга партии власти и резкий скачок гипотетической партии Разумкова, заставляют "слуг" серьезно задуматься о своих политических перспективах. Многие осознают, что с нынешней раскладкой голосов монобольшинством в следующей Раде и не пахнет. Наоборот, Слуга народа может оказаться в оппозиции.

"Корниенко на съезде прямо светился. Я тоже был бы счастлив, если бы мне предложили вместо тонущего корабля пересесть в кресло вице-спикера и заниматься парламентской библиотекой", – признается LIGA.net один из руководителей ОП.

По его словам, партии была необходима встряска, поскольку многие ее члены не поняли, что произошло с рейтингами.

"У слуг есть иллюзия, что ситуация под контролем. Но динамика плохая", – говорит собеседник в руководстве ОП.

Параллельно с прострацией ряд "слуг" начинают думать о том, как и с кем попасть в следующий парламент.

"Есть 15-20 мажоритарщиков, которые занимаются округами и выстраивают имидж, чтобы не зависеть от бренда Зеленского и продаться в любую проходную партию, – объясняет один из руководителей партии. – Есть депутаты, которые пытаются укрепиться в системе нынешней власти, чтобы их потом поставили на проходное место в списке СН. С частью придется попрощаться".

Черновика проходного списка сейчас нет, говорят два собеседника в руководстве ОП. "Это должны быть главы комитетов (но не все), министры (но не все), "говорящие головы", – считает один из них. – Можно посмотреть на политсовет партии, там эти вещи просматриваются. Перед Шуляк будет стоять задача отфильтровать тех, кто с нами, а кто – нет".

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