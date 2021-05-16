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16.05.2021, 20:00
Война Израиля с Палестиной, домашний арест для кума Путина и желтая Лыбедь: новости недели

На Ближнем Востоке обострился конфликт между Израилем и Палестиной, кума Путина Медведчука отправили под домашний арест, в Раду внесли представление на увольнение Степанова, столичных чиновников подозревают в "крышевании" торговли в переходах, у главы КСУ Тупицкого провели обыск, а киевская река Лыбедь пожелтела. Обзор LIGA.net.

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На Ближнем Востоке вновь разгорелась война Израиля с Палестиной

Конфликт Израиля и Палестины (фото – EPA)

10 мая на Ближнем Востоке активизировался многовековой арабо-израильский конфликт. Боевики сектора Газы обстреляли Израиль ракетами, израильские ВВС нанесли ответный удар. С того дня воздушные атаки с обеих сторон идут днем и ночью, разрушая здания и забирая жизни людей.

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Только за первые несколько дней Израиль и сектор Газы выпустили друг в друга сотни ракет. 11 мая Тель-Авив нанес удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа – в нем предположительно находился офис политического руководства исламистского движения ХАМАС. Боевики заявили, что ответят на это 130 ракетами по Израилю.

Тем временем из-за непрерывных обстрелов и нарастающего количества человеческих жертв на израильских улицах начали возникать массовые беспорядки. 12 мая премьер страны Биньямин Нетаньяху в целях борьбы с уличным произволом объявил в городе Лод чрезвычайное положение и направил туда военных.

В тот же день воздушные силы Израиля разрушили третье высотное здание в секторе Газа Аль Шорук, где находился офис палестинского телеканала. Двумя днями позже ситуация повторилась: в Газе от авиаударов рухнула высотка с офисами международных СМИ – в Тель-Авиве заявили, что там находились военные объекты разведки ХАМАС.

13 мая в армии обороны Израиля сообщили о разработке плана наземной операции в Газе, и уже на следующий день израильские войска начали атаковать палестинцев не только с воздуха, но и по суше, а также с моря, подключив к воздушным атакам артиллерию.

Продолжили усугубляться и уличные беспорядки. В Израиле из-за столкновений арабов с евреями за день арестовали 120 человек, в ряде городов прошли про-палестинские марши. 14 мая в поддержку палестинцев выступили иорданцы – тысячи сторонников Палестины двинулись к границам Иордании в знак солидарности с жителями Газы.

15 мая израильские ВВС разбомбили дом одного из лидеров ХАМАС и склад оружия. Вечером того же дня боевики сектора Газы устроили временное двухчасовое "перемирие", после чего начали обстреливать Израиль с новыми силами. Тель-Авив ответил, запустив в Газу 20 ракет.

Мировое сообщество не оставило конфликт на Ближнем Востоке без внимания. 13 мая топ-посланник США отбыл в эпицентр событий, чтобы убедить обе стороны остановить военные действия и заключить перемирие. А 15 мая президент США Джо Байден поговорил по телефону с Нетаньяху, потребовав обеспечить безопасность журналистов в Израиле.

Призвал остановить эскалацию конфликта и президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил сожаление, что Израиль сейчас страдает от авиаударов и напомнил, что любая война забирает много человеческих жизней. 

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Теги: новости недели, Израиль, увольнение, война, госизмена, обыски, Палестина, домашний арест, хамас, виктор медведчук, Ближний Восток, максим степанов, Александр Тупицкий, нелегальная торговля, лыбедь
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