"Война станет делом каждого". В Украине готовят национальное сопротивление: что это значит

Украина серьезно готовит подполье: с 1 января 2021 года вступил в действие закон об основах национального сопротивления.

Мэр Киева Виталий Кличко сделал фальстарт: еще перед Новым годом его зам Андрей Крищенко заявил, что в ближайшее время будет создан штаб теробороны, в который наберут резервистов для проведения учений. Это не так, отрицают в Минобороны: местные власти ни при чем.

"Юридически это некорректно. Нет у Кличко таких полномочий – самому взять и создать штаб ТрО", - говорит LIGA.net советник командующего Сил специальных операций, член совета волонтеров при Минобороны и один из соавторов закона Денис Поданчук. Хотя представители местного самоуправления будут входить в штабы ТрО, уточняет он.

Изменения коснутся не только военных и резервистов, но всех граждан. "Война станет делом каждого. Враг у ворот. Поэтому общевойсковая подготовка теперь обязательна для всех", – утверждает Поданчук.

Как будет работать национальное сопротивление: разбор LIGA.net.

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КТО ИНИЦИАТОР И ЧТО ТАКОЕ НАЦСОПРОТИВЛЕНИЕ. Закон в Раду в конце мая 2021 года внес президент Владимир Зеленский.

Создание системы нацсопротивления, по его словам, станет "мощным сигналом всем, что Украина будет защищаться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украина – это всенародное дело".

Уже в июле он был принят Радой вместе с другим проектом Зеленского №5557, увеличивающим численность ВСУ на 11 000 человек.

Нацсопротивлением называется комплекс действий по максимально широкому привлечению украинцев к обеспечению военной защиты, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживанию и отпору агрессии и нанесению врагу невосполнимых потерь.

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Это объединяющее понятие для теробороны, движения сопротивления и подготовки граждан, объясняет Поданчук: "Три компонента объединили в одну систему, которую назвали национальным сопротивлением".

ЗАЧЕМ И ДЛЯ КОГО ЭТОТ ЗАКОН. Основная цель – укрепить обороноспособность, отмечает Поданчук. В реализации закона будут принимать участие "много госорганов и практически все население Украины, по крайней мере в части общей войсковой подготовки".

Это позволит урегулировать задачи, полномочия и условия применения сил, говорит LIGA.net нардеп, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко (фракция Голос).

"Силы теробороны существовали и раньше. Но основной документ, определяющий их деятельность, – указ президента №406/2016 с грифом "для служебного использования", – объясняет Костенко.

До принятия закона территориальная оборона, утверждает Поданчук, была крайне неэффективной: "Она не была отдельной структурой, а входила в состав Сухопутных войск. Если сравнивать с министерством, то ТрО была "управлением в министерстве". Простыми словами: денег не было, полномочий не было, отношение к ней было как к "сироте казанской". Люди, которые шли туда, были более чем демотивированы".

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ЯНВАРЯ. Тероборона официально станет отдельным родом сил ВСУ со своим финансированием, а со временем – и с отдельными фондами (казармами и обеспечением).

"Это четко определит ее место в составе ВСУ – административное деление и иерархию", – говорит Костенко.

Территориальные громады получают право инициировать создание добровольческих формирований. Решение о создании в громаде таких отрядов принимается по согласованию с командованием ТрО.

"У нас на подконтрольной территории – 1439 громад, каждая из них может с 1 января создать один или более отрядов теробороны. Вступить в него может любой гражданин", – говорит Поданчук.

Члены этих отрядов могут использовать свое охотничье оружие и боеприпасы при выполнении заданий. При необходимости они обеспечиваются индивидуальным штатным оружием и боеприпасами за счет ВСУ – "если будет нужно, выдадут боевое оружие".

"Эти законы (о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУ. – Ред.) имеют непосредственное отношение к ССО, которые получают рычаги влияния для строительства движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и продолжат усиливать свой вклад в укрепление обороноспособности страны", – говорил Зеленский.

Одной из официальных задач Сил специальных операций является организация и поддержка действий движения сопротивления.

"Сопротивление – это подполье и партизаны. Оно готовится по всей территории Украины, а выполняет задачи только на временно оккупированной территории, – объясняет Поданчук. – До принятия закона все, что связано с ним, оставалось тайной за семью печатями".

Его вывели из тени и усилят, чтобы поднять уровень сдерживания РФ.

"Одно дело, когда агрессоры знают, что по всей стране серьезно готовятся подпольщики и партизаны, другое – когда только догадываются, что может быть. Но все, что непосредственно связано с деятельностью сопротивления, по-прежнему – гостайна", – отмечает Поданчук.

1 января – еще не начало больших изменений. Большинство практических моментов должны урегулировать подзаконными актами.

"У Минобороны есть полгода на их разработку, хотя нужно было утвердить весь пакет документов значительно раньше. Ведь надлежащим образом подготовленная и обеспеченная ТрО должна существенно усилить обороноспособность и стать защитником от угрозы полномасштабной военной агрессии РФ", – говорит Костенко.

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. Подготовка к национальному сопротивлению состоит из двух компонент: общевойсковой подготовки и военно-патриотического воспитания.

"Это означает, что война теперь станет делом каждого. Война идет, враг у ворот. Поэтому теперь общевойсковая подготовка обязательна для всех", – говорит Поданчук.

Начальная подготовка будет проводиться в школах, летом – в лагерях. Базовая подготовка – курсы, выезды и сборы.

Детальные процедуры еще должны быть четко прописаны.

На практике это будет означать следующее: взрослому населению нужно актуализировать свои отношения с военкоматом и просто ждать повестки. Все это, возможно, будет сопровождаться информкампанией.

"В какой-то момент так или иначе вы узнаете, что есть необходимость пройти обучение. Надеюсь, что система будет гибкой, и вы сможете выбрать удобный для вас период времени", – говорит Поданчук.

По его словам, военно-патриотическое воспитание в Украине находится на низком уровне: "Его надо поднять". Но как именно это будет происходить в школах, пока неизвестно. "Мы готовим системные предложения – что нужно сделать, чтобы военно-патриотическое воспитание проводить правильно", – утверждает Поданчук.

LIGA.net отправила запрос в Министерство образования. Ответа пока нет.

БУДУТ ЛИ СИЛЫ ТрО ВОЕВАТЬ. Тероборона будет выполнять задачи вне районов ведения боевых действий, говорится в законе. "Это означает, что силы ТрО не должны принимать участие в боестолкновениях с линейными частями противника", – уточняет Поданчук.

Это одно из проблемных мест закона, считает Костенко: "Положения прописаны так, что тероборона должна выполнять вспомогательную функцию и действовать вне районов ведения боевых действий. Это принципиально неправильно. Поэтому я подавал поправки, чтобы предоставить право при необходимости привлекать Силы ТрО к отражению противника. К сожалению, эти предложения не были учтены".

"Сейчас я готовлю новый законопроект, чтобы тероборона все же была обороной, а не "охраной", – говорит Костенко.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. Сейчас у граждан есть два варианта прохождения службы в ТрО. Первый – надеть погоны и стать штатным военным, второй – подписать контракт резервиста.

"Тогда на него будет распространяться положение о прохождении службы в резерве. Если вы подпишете такой контракт, вы будете дальше жить своею жизнью, но, например, две недели в году вас будут выдергивать на сборы, – отмечает Поданчук. – Пока вы на этих сборах, вы защищены как любой военнослужащий. Также этот закон предоставляет социальную защиту гражданам, принимающим участие в Сопротивлении".

Что касается зарплаты военным ТрО, то закон ничего нового не закрепляет, объясняет Костенко: "Как и сейчас, все военные ТрО, проходящие службу по контракту или в резерве, будут получать соответствующее денежное обеспечение. Его объем определяет Кабмин".

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