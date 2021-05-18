Кличко обвиняет офис Зеленского в давлении, а в команде президента намекают на причастность мэра Киева к коррупционным схемам и нового главу КГГА

18 мая утром силовики заявились в дом, где проживает мэр Киева Виталий Кличко. Говорят, что приходили не к мэру. Но Кличко слабо верит в такое совпадение и кивает в сторону Банковой. Зачем СБУ наведалась в дом Кличко и что происходит в отношениях столичной власти и Офиса Владимира Зеленского: рассказываем максимально коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Во вторник утром в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли около 20 вооруженных силовиков, сообщила LIGA.net спикер политика Оксана Зиновьева. По информации журналиста Юрия Бутусова, силовики прибыли в 7:30, в то время как сам Кличко в 7:00 выехал на тренировку и разминулся с ними.

Позже мэр Киева вернулся с тренировки и вместе с журналистами застал силовиков возле квартиры двумя этажами ниже его. Один из силовиков заявил, что обыски проводятся именно в этой квартире, которую арендаторы используют "в своих незаконных целях".

Мэр отреагировал на это заявление скептически. "Я знаю людей, которые здесь живут. Это очень бедные люди….Там бабушки живут, в прошлом работницы Оперного театра", – сказал Кличко.

Мэр Киева связывает события сегодняшнего утра с совещаниями по поводу его персоны, которые, как утверждает Кличко, проводятся в Офисе президента. Кличко также заявил, что правоохранители приходили к его квартире и стучали в дверь в то время, когда он был на тренировке. По его словам, это зафиксировала камера видеонаблюдения.

При этом брифинг мэр Киева начал со слов главного героя российского фильма Брат-2: "В чем сила, брат? – сила в правде".

Позже в пресс-службе СБУ заявили, что обыски к самому Кличко "никакого отношения не имеют". По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, сотрудники СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью вместе со спецназом Альфа проводят обыски в рамках дела о фальсификации нефтепродуктов. "Они проходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко", – сообщил он.

Позже СБУ отчиталась о разоблачении схемы контрабанды горючего в Украину на 100 млн грн. Обыски прошли в Киевской, Черниговской и Луганской областях. В том числе и в доме, где проживает Кличко. "В ходе обыска по этому адресу было выявлена и изъята документация и печатки 68 юрлиц, электронная техника и финансово-хозяйственная документация фирм, задействованных в схеме", – говорится в сообщении СБУ.

Звонок в дверь Кличко в СБУ объяснили тем, что "сотрудники спецслужбы искали администратора камер видеонаблюдения". "Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и, не дождавшись ответа, пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства", – отметили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Обыски в подъезде Кличко совпали по времени с десятком следственных действий на коммунальных предприятиях столицы. 11-12 мая правоохранители обыскали офисы Киевзеленстроя, Киеватодора, Киевгорсвета, департаментов соцполитики, градостроения и архитектуры, земельных ресурсов КГГА.

Поводом для обысков стали уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и "крышевания нелегального бизнеса". В частности, речь о торговле в подземных переходах.

Одним из фигурантов этой схемы, по данным следствия, является давний соратник Кличко и один из лидеров партии УДАР Артур Палатный. У него также 12 мая прошли обыски, в результате которых силовики изъяли $250 000.

Палатный назвал обыски "фарсом" и считает, что "команда пошла с Банковой, где сидят главные сценаристы".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Кличко допускает, что последние обыски могут быть связаны с его президентскими амбициями. "Я не исключаю этого.... У меня есть амбиция – жить в современной Украине, в современном европейском городе и я делаю все для того", – сказал он на брифинге 18 мая. Напрямую Кличко еще ни разу не подтвердил, что намерен баллотироваться в президенты в 2024-м.

Свежий опрос группы Рейтинг показывает, что Кличко доверяют больше киевлян, чем Зеленскому (51% против 45%). При этом 54% киевлян выступают против назначения нового главы КГГА.

В Офисе президента уверяют, что последние обыски никак не связаны с личными амбициями Кличко. "Это история исключительно за справедливость. Правоохранители должны все тщательно расследовать", – говорит собеседник LIGA.net в ОП. При этом заканчивает киноцитатой: "Вор должен сидеть в тюрьме".

В схожем стиле комментирует сегодняшние обыски нардеп от Слуги народа Юлия Гришина. "СБУ и ГФС проводили следственные действия… совсем по другому делу и совсем в другой квартире. Но мэр снова вовсю трубит – приходили именно к нему! Это же надо так бояться любого появления правоохранителей рядом с собой. Сразу вспоминается пословица о шапке, которая горит. Неужели есть, что скрывать? Вопрос риторический", – написала она в Telegram.

Сам Кличко называет последние обыски "политическим давлением" и подчеркивает, что назначение на должность главы КГГА любого другого человека, кроме избранного мэра, противоречит Конституции. Здесь Кличко ссылается на решение Конституционного суда за 2003 год.

У Зеленского видят выход из этой ситуации. "Решение КСУ не дает назначить своего главу КГГА, но не мешает уволить и назначить вечного и.о.", – рассказывает собеседник на Банковой. По его словам, хорошие шансы возглавить КГГА в таком формате могут быть у Алексея Кулебы – нынешнего зама Кличко, которого в прошлом году Кличко назначил главой департамента благоустройства по рекомендации главы Офиса президента Андрея Ермака.

Собеседник напомнил о проекте указа об увольнении Кличко с должности главы КГГА авторства Андрея Богдана, который осенью 2019-го согласовало правительство. "Уже все согласовано, дело только за подписью Зеленского. Но окончательного решения пока нет. Общий план не скоординирован", – добавляет он.

По его словам, в кейсе Кличко есть юридическая, организационная, правоохранительная и медийная составляющие. "И все эти процессы идут параллельно. У каждого свой план действий и в связи с этим иногда бывают проколы. Как сегодня с обысками. Поэтому пока все не соберутся у Зеленского и не согласуют – будет хаос", – признается собеседник в ОП.

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