Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.09.2019, 21:11
Возвращение пленных, запуск антикорсуда, права петухов Франции: новости недели

Возвращение пленных, запуск антикорсуда, увольнение главного военного прокурора Матиоса и судьи Татькова, отмена депутатской неприкосновенности. Обзор LIGA.net.

1/9

Возвращение пленных

Встреча освобожденных украинских пленных (Фото - пресс-служба президента)

7 сентября в аэропорт Борисполь прибыл самолет из России с политзаключенными и военнопленными моряками.

Освобожденные политзаключенные:

1. Олег Сенцов;
2. Роман Сущенко;
3. Евгений Панов;
4. Артур Панов;
5. Александр Кольченко;
6. Станислав Клых;
7. Николай Карпюк;
8. Павел Гриб;
9. Николай Сизонович;
10. Владимир Балух;
11. Эдем Бекиров.

Освобожденные 24 моряка:

12. Юрий Будзило;
13. Вячеслав Зинченко;
14. Андрей Опрыско;
15. Сергей Цыбизов;
16. Андрей Артеменко;
17. Владимир Терещенко;
18. Евгений Семидоцкий;
19. Виктор Безпальченко;
20. Андрей Шевченко;
21. Владимир Варимез;
22. Михаил Власюк;
23. Богдан Головаш;
24. Сергей Чулиба;
25. Олег Мельничук;
26. Богдан Небылица;
27. Владислав Костишин;
28. Сергей Попов;
29. Юрий Безъязычный;
30. Роман Мокряк;
31. Андрей Эйдер;
32. Василий Сорока;
33. Андрей Драч;
34. Владимир Лисовой;
35. Денис Гриценко.

Примечательно, что были выданы Станислав Клых и Николай Карпюк. Ранее президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос освобождения этих заключенных является для Москвы "сложным".  

Встреча заключенных была трогательной. В аэропорту их ожидали более 100 родственников, президент Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, генпрокурор Руслан Рябошапка.

Украина выдала Москве пропагандиста Кирилла Вышинского, Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии MH17, и еще более 30 заключенных.

Зеленский сказал, что Цемаха ранее в Украине допросили члены нидерландской следственной группы. Он добавил, что Украина сделала все возможное, чтоб учесть просьбы европейцев.

По словам президента, освобождение крымскотатарских активистов из российских тюрем станет вторым этапом обмена.

Зеленский анонсировал дальнейшие шаги: Украина будет добиваться возвращения всех пленных, продолжать переговоры в рамках минских соглашений и в нормандском формате, добиваться разведения войск "сначала в Золотом и Петровском, а потом по всей территории", чтобы обеспечить прекращение огня в полном объеме.

Читайте также: Что даст РФ освобождение Цемаха. Мнение расследователя Bellingcat



Отправить:
Распечатать:
Теги: антикоррупционный суд, обмен, пленные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Врач рассказал о здоровье освобожденных политзаключенных: видео
Политика Врач рассказал о здоровье освобожденных политзаключенных: видео
Разговоры с Путиным для нас не табу - Пристайко
Политика Разговоры с Путиным для нас не табу - Пристайко
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
ТИС - первые 25! История крупнейшего частного порта в 7 инновациях
Транспорт ТИС - первые 25! История крупнейшего частного порта в 7 инновациях
Транспорт
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 