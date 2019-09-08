Возвращение пленных, запуск антикорсуда, права петухов Франции: новости недели

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Возвращение пленных

Встреча освобожденных украинских пленных (Фото - пресс-служба президента)

7 сентября в аэропорт Борисполь прибыл самолет из России с политзаключенными и военнопленными моряками.

Освобожденные политзаключенные:

1. Олег Сенцов;

2. Роман Сущенко;

3. Евгений Панов;

4. Артур Панов;

5. Александр Кольченко;

6. Станислав Клых;

7. Николай Карпюк;

8. Павел Гриб;

9. Николай Сизонович;

10. Владимир Балух;

11. Эдем Бекиров.

Освобожденные 24 моряка:

12. Юрий Будзило;

13. Вячеслав Зинченко;

14. Андрей Опрыско;

15. Сергей Цыбизов;

16. Андрей Артеменко;

17. Владимир Терещенко;

18. Евгений Семидоцкий;

19. Виктор Безпальченко;

20. Андрей Шевченко;

21. Владимир Варимез;

22. Михаил Власюк;

23. Богдан Головаш;

24. Сергей Чулиба;

25. Олег Мельничук;

26. Богдан Небылица;

27. Владислав Костишин;

28. Сергей Попов;

29. Юрий Безъязычный;

30. Роман Мокряк;

31. Андрей Эйдер;

32. Василий Сорока;

33. Андрей Драч;

34. Владимир Лисовой;

35. Денис Гриценко.

Примечательно, что были выданы Станислав Клых и Николай Карпюк. Ранее президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос освобождения этих заключенных является для Москвы "сложным".

Встреча заключенных была трогательной. В аэропорту их ожидали более 100 родственников, президент Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, генпрокурор Руслан Рябошапка.

Украина выдала Москве пропагандиста Кирилла Вышинского, Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии MH17, и еще более 30 заключенных.

Зеленский сказал, что Цемаха ранее в Украине допросили члены нидерландской следственной группы. Он добавил, что Украина сделала все возможное, чтоб учесть просьбы европейцев.

По словам президента, освобождение крымскотатарских активистов из российских тюрем станет вторым этапом обмена.

Зеленский анонсировал дальнейшие шаги: Украина будет добиваться возвращения всех пленных, продолжать переговоры в рамках минских соглашений и в нормандском формате, добиваться разведения войск "сначала в Золотом и Петровском, а потом по всей территории", чтобы обеспечить прекращение огня в полном объеме.

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