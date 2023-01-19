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Тема дня | Возврата назад больше нет. Евросоюз требует судить Путина и его марионеток

Цей матеріал також доступний українською
Возврата назад больше нет. Евросоюз требует судить Путина и его марионеток - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (иллюстрация - Анастасия Иванова/LIGA.net)
19.01.2023, 18:23

У Зеленского намерены наказать Путина, даже если он сейчас выведет войска из Украины. И резолюция Европарламента должна помочь с трибуналом

В ЕС сделали важный шаг, чтобы привлечь к ответственности диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Европарламент поддержал идею спецтрибунала о преступлении агрессии против Украины и заверяет: дела "как раньше" с РФ вести не будут.

"Раньше была иллюзия у некоторых европейских стран, что можно договориться с Путиным о каких-то переговорах. Теперь они поняли, что это невозможно", – говорит LIGA.net Олег Гавриш, главный консультант кабинета руководителя Офиса президента. Он входит в президентскую рабочую группу по созданию международного трибунала.

Что особенного в резолюции Европарламента, как это поможет судить Путина с Лукашенко и, главное, когда – короткий разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Согласно резолюции Европарламента, трибунал должен привлечь к ответственности за преступление агрессии военно-политическое руководство России и ее союзников – в частности, Беларуси.

За выступили 472 депутата, 19 были против и 33 воздержались.

СПРАВКА. Преступление агрессии – это планирование, развязывание и ведение агрессивной войны. Оно считается лидерским: напрямую ведет к высшему руководству государства – президенту, главе МИД, премьер-министру. "Преступление агрессии доказать проще, чем, скажем, то же преступление геноцида", – объяснял LIGA.net генпрокурор Андрей Костин. Однако Международный уголовный суд (МУС) не может рассматривать преступление агрессии в отношении руководства РФ, поскольку Россия не ратифицировала Римский статут и Кампальские поправки.

Работа спецтрибунала по преступлению агрессии будет дополнять усилия МУС, который сосредоточится на военных преступлениях и геноциде, говорится в драфте резолюции. Спецтрибунал хотят разместить в Гааге.

Решение Европарламента приветствовал президент Владимир Зеленский. Он призывает всех партнеров его поддержать. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины – это самый быстрый и реальный из возможных механизмов.

Украина хочет наказать не только Путина, но и Бортникова, Патрушева и вообще весь Совбез России, говорит LIGA.net Олег Гавриш, главный консультант кабинета руководителя Офиса президента.

Это – первая резолюция Европарламента, которая касается не в целом ситуации в Украине, а конкретно вопроса трибунала, объясняет LIGA.net посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич: "Мы надеемся, что она поможет нам двигаться по треку европейских институтов и ЕС к трибуналу. Это очень важная резолюция для политической поддержки".

"В Европе поняли, что договориться с Путиным невозможно, - отмечает Гавриш. – Можно только выгнать российские войска из Украины".

Новая резолюция может помочь и с поиском модели трибунала. В драфте текста указано, что это должен быть международный договор, который поддержит Генассамблея ООН.

Также Европарламент призывает ЕС и его органы помочь создать Временный офис прокуратуры (Interim Prosecutor's Office) в Гааге. По словам Костина, офис должен отвечать за разработку стратегии преследования, расследования агрессии и сбор доказательств.

Отдельным пунктом вынесено, что спецтрибунал должен привлечь к ответственности Лукашенко: он предоставил свою территорию для нападения. Такую идею продвигала глава Европарламента Роберта Метсола, говорит Гавриш. Офис президента считает ее уместной.

"Это инициатива европейских чиновников, они так считают. Мы тоже так считаем, – объясняет он. – Но последнее слово будет за судьями и прокурорами. Они будут решать, кто в какой степени виноват".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Запад не может больше вести с Россией дела "как раньше" (business  as usual), говорится в драфте резолюции.

Работа над созданием спецтрибунала должна начаться немедленно – институты Евросоюза должны играть в ней ведущую роль.

Европарламент поручил направить резолюцию в топ-организации (структуры ООН, Совет Европы, МУС), странам G7, руководству Украины и России. Также он призывает страны ЕС и партнеров формировать "коалицию желающих" взять на себя ведущую роль в борьбе с безнаказанностью агрессии РФ.

Параллельно в поддержку спецтрибунала готовится резолюция в ООН. По словам Кориневича, в ней хотят прописать, что за преступление агрессии против Украины обязательно должно последовать наказание – и для этого надо создать специальный судебный механизм.

Создать трибунал могут в конце 2023 – начале 2024 года, считает Гавриш. 

"Создать – это самое важное, – говорит Кориневич. – Когда трибунал будет создан, он сможет двигаться довольно быстро, учитывая особенности преступления агрессии. Его достаточно просто доказать".

После создания трибунал сможет вынести обвинительные акты с ордерами на арест в течение нескольких месяцев, считает дипломат.

Украина намерена добиваться справедливости при любых сценариях, заверяет Гавриш. "Даже если Путин сейчас решит вывести российские войска с территории Украины, мы все равно будем требовать, чтобы его посадили, – подытожил он. – Это задача №1. Никто не будет уступать".

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Марк Сировой

Журналист LIGA.net
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