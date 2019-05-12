Враг Трампа в Украине, генерал Демчина, кит-шпион: новости недели

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6 мая действующий президент назначил вместо Сергея Наева нового командующего операцией объединенных сил в Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
Порошенко отметил, что личный состав под командованием Наева успешно выполнил поставленное президентом задание.
"По предложению министра обороны Степана Полторака и начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко было принято решение о ротации руководства ООС. Я принял решение поддержать... и назначить на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича", - сказал Порошенко.
По словам Порошенко, Сырский успешно прошел все командные должности - от командира взвода до замначальника Генштаба (он сейчас занимает эту должность), принимал активное участие в АТО, в сложных условиях 2014-15 года был начштаба, потом возглавлял АТО. "Я твердо уверен, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи", - сказал президент.
На этой неделе президент также уволил главу Национальной гвардии Юрия Аллерова. Другим своим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардии Николая Балана.