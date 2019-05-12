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12.05.2019, 14:03
Враг Трампа в Украине, генерал Демчина, кит-шпион: новости недели

Новые командующие ООС и Нацгвардией, сын принца Гарри и Меган Маркл, ротация посла США, глава антикоррсуда, иск Ульяны Супрун против журналиста 1+1, Трибунал ООН, "враг" Дональда Трампа в Украине, награждение Павла Демчины, вопрос инаугурации, допрос Петра Порошенко, новая инициатива Владимира Вятровича и прокоммунистическая инициатива Геннадия Кернеса, отмена улицы в честь Екатерины Гандзюк, Андрей Садовый и премьерство, кит-шпион и потерянный iPhone, награда Владимира Кличко. Обзор LIGA.net.

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Новый глава ООС

Сырский Александр

6 мая действующий президент назначил вместо Сергея Наева нового командующего операцией объединенных сил в Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

Порошенко отметил, что личный состав под командованием Наева успешно выполнил поставленное президентом задание.

"По предложению министра обороны Степана Полторака и начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко было принято решение о ротации руководства ООС. Я принял решение поддержать... и назначить на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, Сырский успешно прошел все командные должности - от командира взвода до замначальника Генштаба (он сейчас занимает эту должность), принимал активное участие в АТО, в сложных условиях 2014-15 года был начштаба, потом возглавлял АТО. "Я твердо уверен, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи", - сказал президент.

На этой неделе президент также уволил главу Национальной гвардии Юрия Аллерова. Другим своим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардии Николая Балана.

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Теги: новости недели
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