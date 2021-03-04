Всплеск заболеваемости коронавирусом, ВВП-варранты Яресько. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коронавирус. В Украине впервые в 2021 году выявили более 10 000 заболевших за сутки

В Украине вновь более 10 000 выявленных случаев заболевания коронавирусом. Такого не было больше двух месяцев. Можно говорить о второй или третьей волне. Причина – миллионный туристический "фестиваль" в Карпатах, британский штамп и массовое несоблюдение норм. Конечно, всплеск заболеваемости – плохая новость. Но государство может выжать из нее максимум хорошего: мотивировать (или попросту напугать) колеблющихся украинцев вакцинироваться. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Украину догнали ВВП-варранты Яресько. Пора платить сотни миллионов долларов. Разбор

В конце мая Минфин Украины проведет историческую операцию – первую выплату по так называемым ВВП-варрантам, около $40 млн. Варранты или VRI – это те самые ценные бумаги с привязкой к темпам экономического роста, которые Минфин Наталии Яресько передал кредиторам в 2015 году в обмен на списание долга в $3,7 млрд. Ту сделку часто критикуют, называя "налогом на рост" и "бомбой замедленного действия под экономикой". Если выплата 2021-го в $40 млн почти незаметна для украинского бюджета, то с 2023 года держатели варрантов получат в разы больше. Все это – благодаря коронакризису. Читайте подробнее, сколько Украине придется заплатить до 2040 года и можно ли сказать, что действительно очень переплатит кредиторам. Больше по ссылке.

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