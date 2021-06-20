Встреча Байден – Путин, новые санкции СНБО и гигантский безроговый носорог: новости недели

Байден встретился с Путиным, СНБО ввел новые санкции, украинская сборная по футболу выиграла у Северной Македонии, в Брюсселе прошел саммит НАТО, в Украине смягчили и продлили карантин, а в Китае открыли новый вид гигантского носорога. Обзор LIGA.net .

Глава США Байден впервые встретился с президентом РФ Путиным

Байден и Путин (Фото – ЕРА)

16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве прошла первая встреча глав России и США – Владимира Путина и Джо Байдена. Все подробности встречи можно прочитать в хронике, в общей сложности она продолжалась около четырех часов.

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Еще до встречи, 12 июня, Байден заявил, что не будет выступать на совместной пресс-конференции с Путиным – общение с прессой у каждого лидера пройдет отдельно. Так и случилось.

В самом конце встречи лидеры выступили с совместным заявлением о стратегической стабильности, в котором подчеркнули, что "в ядерной войне выиграть нельзя", и обменялись подарками: Байден подарил Путину очки и фигурку бизона, а взамен получил письменный набор с хохломой.

Дальше каждый дал отдельное интервью.

Первым пообщался с журналистами глава РФ. Он заявил, что тема Украины обсуждалась, "но не очень подробно", в том числе поднимался вопрос возможного вступления Украины в НАТО. "Здесь, пожалуй, нечего обсуждать", – отметил Путин.

На вопрос, взял ли он на себя дополнительные обязательства по Украине, российский президент ответил, что у России "есть только одно обязательство – способствовать реализации минских соглашений" и что, по его мнению, украинский проект урегулирования ситуации на Донбассе противоречит этим договоренностям.

Далее пресс-конференцию дал президент США. Он назвал тон встречи "хорошим и позитивным" и рассказал, что во время нее затрагивались темы Алексея Навального, кибератак, стратегической безопасности, прав человека и другие.

Говорили, в том числе, и об Украине. Как заявил Байден, США подтвердили несокрушимость в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отвечая на вопрос, можно ли верить Путину, глава США подчеркнул, что никогда не поверит просто словам, а посмотрит, что будет происходить в будущем.

В общей сложности Байден дал Путину шесть месяцев, по истечению которых станет ясен настоящий результат встречи, а также обозначил для России 16 секторов экономики и инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам – вот их перечень.

Спустя два дня после встречи заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд дала по итогам женевского саммита обширное интервью. Почитать самое важное из него можно здесь.

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