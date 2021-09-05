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05.09.2021, 20:00
Встреча Зеленского и Байдена, дерзкая спецоперация ГУР и дебют Firefly: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Зеленский побывал в США с визитом и встретился с Байденом, последний американский самолет покинул аэропорт Кабула, закончив 20-летнюю военную кампанию, украинский спецназ спас работавших на Канаду афганцев, Дуда ввел чрезвычайное положение на границе Польши и Беларуси, в Киеве горел костел святого Николая, а американо-украинская компания Firefly дебютировала с запуском ракеты в космос. Обзор LIGA.net.

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Зеленский побывал в США с визитом и встретился с Байденом

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ЕРА)

30 августа президент Владимир Зеленский вместе с делегацией вылетел в США в рамках рабочего визита. 

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Зеленский был в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, а затем поехал в Калифорнию.

В первый день визита в Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Остин сказал, что подписанное соглашение "усиливает наши приоритеты относительно обеспечения нашего двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, в помощи Украине в противостоянии российской агрессии, внедрении оборонно-промышленных реформ с целью поддержки стремления Украины в НАТО и углублении нашего сотрудничества в таких направлениях как безопасность в Черном море, кибероборона и обмен между разведками".

Также было подписано соглашение о проектах в областях исследования, разработки, тестирования и оценки с целью предоставления базы для создания общих систем вооружения, военно-технического сотрудничества по отдельным проектам.

В тот же день Зеленский обсудил с главой NASA сотрудничество в космической отрасли. 

Президент отметил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли: "Украина должна снова стать космической державой. Исследования и использование космического пространства в мирных целях – важный компонент партнерства между Украиной и США".

Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями. Руководитель NASA принял приглашение Зеленского посетить Украину.

Также в ходе визита НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС

На следующий день Зеленский встретился с представителями американского бизнеса и представил им план трансформации Украины, направленный на привлечение около $300 млрд в украинскую экономику. А еще встретился с Байденом. По итогу встречи Украина и США приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов. Оно касается сферы безопасности и обороны, в том числе противодействия российской агрессии; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата, экономического развития и противодействия пандемии коронавируса.

Встреча продолжалась более двух часов вместо запланированных по протоколу 45 минут. Зеленский назвал встречу с Байденом "нормальной и продуктивной". Он отметил, что атмосфера не всегда была солнечной, это была "нормальная мужская беседа".

То, что встреча продлилась два часа вместо запланированного часа, говорит о заинтересованности сторон в результате диалога, уверен Зеленский.

По словам Зеленского, Байден понимает большие шаги Украины по реформам, особо отмечает земельную, судебную реформы и инфраструктурные изменения и видит результат.

"Я в кабинете так не вижу, как кто-нибудь... но я доволен, что на уровне президента США видят позитив", – подчеркнул Зеленский.

"Негатива со стороны США к Украине, ко мне лично, к моей команде, к офису президента негатива не было совсем, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова. Это приятно", – добавил он.

2 сентября Зеленский был уже в Калифорнии, где выступил в Стэнфорде и встретился с рядом бизнесменов, в частности, в главой Apple Тимом Куком. 



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Теги: визит в США, новости недели, Афганистан, Firefly, встреча зеленского и байдена
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