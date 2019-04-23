Встречайте шестого президента. Что известно о Владимире Зеленском

Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во втором туре. За него проголосовали 73% избирателей. LIGA.net cобрала досье на новоизбранного президента Украины. В конце материала - самые известные цитаты Зеленского-политика.

БИОГРАФИЯ

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Зеленский родился в 1978 году в Кривом Роге в семье профессора кибернетики. Учился в элитной гимназии N95. Поступил в Криворожский экономический институт (КНЭУ), где до сих пор преподает его отец. Там получил юридическое образование.

В студенческие годы избранный президент познакомился со своей будущей женой Еленой. Они в браке 16 лет. Супруга работает сценаристом в студии Квартал 95. Воспитывают двоих детей - дочь Сашу (14 лет) и сына Кирилла (6 лет).

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С 1998 по 2003 год 95-й квартал выступал в Высшей лиге КВН, участники команды практически жили в Москве и гастролировали по СНГ. В 2003 Александр Масляков предложил Зеленскому остаться в КВН в качестве автора, но без команды. Шоумен отказался.

В 2005 году на телеканале Интер запустилось телешоу Вечерний квартал. Ведущим стал Зеленский. В 2012 году шоу переезжает с Интера на 1+1. Кварталовцы заключили десятилетний контракт. Об условиях сделки Зеленский договаривается с собственником плюсов Игорем Коломойским.

С 2008 года квартоловцы занялись кинопроизводством ("Любовь в большом городе", "8 первых свиданий" и так далее). В 2015 году состоялась премьера сериала Слуга народа. Третий сезон ситкома показывали на 1+1+ во время президентской избирательной кампании. Позже Зеленский поделился, что решил баллотироваться на пост главы государства в 2017 году, во время съемок второго сезона.

95-й квартал постепенно превратился в большой продакшн развлекательных шоу и фильмов для украинских и российских каналов. Вместе с Зеленским совладельцами компании стали три сценариста Борис и Сергей Шефиры, и Андрей Яковлев.

С начала военной агрессии РФ студия отказалась от проектов на российском рынке, но с выходом украинских проектов в 2015 году - Лига смеха и Рассмеши комика, компания Зеленского и партнеров стала практически монополистом развлекательного рынка в Украине.

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ДЕНЬГИ

Бизнес Владимира Зеленского сегодня - это два десятка компаний, 17 партнеров, 30 торговых марок. В интервью УП он заявил, что выйдет из бизнеса в случае избрания президентом.

Общая стоимость задекларированных активов и денег на счетах Зеленского в банке - около 114 млн грн. Конкретно в банках - около 20 млн грн (включая доллары и евро). У семьи – большой жилой дом с участком под Киевом, шесть квартир и два нежилых помещения в столице, три парковочных места, арендованная квартира в Британии. Cемья Зеленских владеет двумя автомобилями – Land Rover 2016 года и Меrсedes-Benz 2014 года. Согласно декларации, избранный президент заплатил за них суммарно 6,2 млн грн.

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У супругов есть коллекция дорогих наручных часов: Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet, два Breguet, а также ювелирные изделия Graff. Их точная стоимость неизвестна. Для примера – недорогой Breguet стоит от $7000, дешевый Tag Heuer – $1200.

Из декларации Зеленского следует, что его жена владеет кинокомпанией Фильм Херитедж, зарегистрированной в Белизе, а также итальянской компанией по производству крепкого алкоголя "граппа".

КОЛОМОЙСКИЙ

Журналисты-расследователи Радио Свобода из программы Схемы установили тесные связи Коломойского с Зеленским. В рамках масштабного расследования они отправились в Израиль, где проживает олигарх. Журналисты смогли установить, что в офис к Коломойскому прилетали ключевые люди из окружения Зеленского. Включая Тимура Миндича. Бронированный Mercedes, на котором ездит Зеленский, принадлежит Миндичу, который до недавнего времени совместно владел с Коломойским акциями Vision TV. Также Миндич, по данным журналистов, является совладельцем зарегистрированной на Кипре Green Family Ltd, основанной Зеленским и его партнерами в 2012 году. Подтвердило связь Зеленского и Коломойского агентство Reuters.

Журналисты проекта Bihus.info обнародовали переписку участников команды Зеленского. Среди четырех групп влияния в окружении Зеленского как минимум одна группа напрямую связан с олигархом, выяснили журналисты. Связным называют юриста Андрея Богдана. "Роль Богдана как посредника между Зе-командой и Коломойским олигарх фактически сам подтвердил в разговоре с Bihus.info", - сообщили журналисты.

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В Reuters отметили, что адвокат Андрей Богдан в 2014 году был советником Коломойского, когда он возглавлял Днепропетровскую область. В команде избранного президента подтвердили LIGA.net, что Богдан является советником Зеленского. Другой собеседник в команде подтвердил, что Богдан встречался с главой Конституционного суда. Журналисты Радио Свобода ранее опубликовали расследование, согласно которому Богдан также встречался с директором НАБУ Артемом Сытником от имени команды Зеленского.

КОМАНДА

Зеленский представил 20 имен - будущих работников его администрации. Среди них мы обнаружили людей из орбиты главы МВД Арсена Авакова.

Например, Денис Монастырский в команде Зеленского отвечает за правоохранительную систему (числился помощником-консультантом депутата Антона Геращенко из команды Аваков). Галина Янченко - отвечает за антикоррупционную политику. Янченко замужем за Виктором Андрусивем - исполнительным директором Украинского института будущего. Один из соучредителей института - Антон Геращенко. Сергей Бабак в команде Зеленского отвечает за образование и науку - он директор образовательных программ все того же института.

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Кроме того, в команде Зеленского есть и бывшие члены Партии регионов. Например, политтехнолог и спикер штаба Дмитрий Разумков, был членом ПР с 2006 по 2010 год.

Зеленский пока так и не назвал, кого видит главой ГПУ, СБУ, МИД.

СКАНДАЛЫ

В интервью Дмитрию Гордону Зеленский сказал о закрытии коммерческих проектов в РФ после российской агрессии в 2014 году. Журналисты Радио Свобода нашли работающий кинобизнес, оформленный на кипрский офшор Green Family. После огласки Зеленский вышел из числа офшорный учредителей, продал долю партнеру.

Зеленский во время дебатов на НСК Олимпийский заявил о том, что он не был в России с начала войны. Однако, как выснянили журналисты программы Схемы, в мае-июне 2014 года он четыре раза летал в Россию.

В расследовании журналисты Наші гроші нашли у Зеленских 15-комнатную виллу на итальянском курорте Форте-дей-Марми, где отдыхают российские олигархи - Роман Абрамович, Олег Дерипаска. Журналисты утверждали, что кандидат в президенты не указал владение виллой в декларации. У Зеленского заявили LIGA.net, что, мол, декларировать виллу не нужно. Новая первая леди Елена Зеленская в интервью ВВС сказала так: "Я не знаю, это наша вилла или нет".

В гражданской сети ОПОРА зафиксировали агитацию за Зеленского на концертах шоу Лига смеха, которые проходили в январе 2019 года в регионах Украины. Верховный суд отказал в удовлетворении иска, в котором требовали признать незаконной предвыборной агитацией трансляцию шоу Зеленского на 1+1.

30 марта и 20 апреля в день тишины, когда запрещена любая агитация, телеканал 1+1 практически весь день показывал программы с участием Зеленского. На телеканале заявляли, что это законно, медиаэксперты - не согласны.

ЦИТАТЫ

Российско-украинская война. "Я готов встать на колени прямо сейчас, только не ставьте на колени Украину".

Русский язык. "Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски".

Украинский язык. "Мы за закон об украинском языке. Сейчас этот закон находится в Верховной Раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы. Я должен защищать украинский язык и буду это делать".

Аннексированный Крым. "Если мы победим, это будет первый шаг по возвращению Крыма. Я считаю, что возвращение Крыма может произойти после смены власти в России".

Особый статус Донбасса. "Я считаю, что нет (не должно быть)".

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НАТО и Евросоюз. "Мы выбрали направление в Европу. Мы не хотим быть совком. Мы хотим быть европейским государством. НАТО – класс, безопасность, уровень армии. Но я хочу объединить страну. Буду каждый день записывать видео к восточным регионам: смотрите, НАТО – не зверюга, не проглотит вас".

Крымские гастролеры. "Смотрите, их надо разделять. Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно... Поэтому – выборочно, список должен быть избирательным".

Ответ журналисту. "Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям".

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