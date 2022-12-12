Владимир Горбулин – один из сильнейших украинских аналитиков в сфере безопасности и обороны. Он консультировал всех без исключения президентов Украины, был секретарем СНБО, разработал несколько программ развития оборонно-промышленного комплекса и армии.

Он убежден: без воли Запада российско-украинская война может занять годы. "Мир уже вынянчил Гитлера 21 века – в виде Путина с сохранившимся лицом", – пишет Горбулин в книге "Над пропастью. 200 дней российской войны", которую написал вместе с директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентином Бадраком.

Как москитная стратегия ВСУ удивила российскую армию, почему Запад не дает добить раненого диктатора Владимира Путина, может ли Украина построить ракетный меч/щит, который сделает невозможным новую агрессию РФ?

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К большой войне Путин начал готовиться в 2018 году. "Масштабы военных маневров существенно выросли. В сентябре [2018-го] в РФ состоялись крупнейшие за 37 лет военные учения "Восток-2018". К маневрам привлекли около 300 000 военных, почти треть всей российской армии... С тех пор РФ начала готовиться к... большой войне, которая должна была поразить мир Запада".

Акцент был на десанте. "В воздушно-десантных войсках (ВДВ) все больше внимания уделяли отработке высадки тактических вертолетных десантов. Оперативных или даже стратегических целей можно достичь с помощью нескольких десантов, целью которых является захват ключевых мест для замедления, блокирования и окружения противника".

"В РФ намеревались развить части и соединения ВДВ до автономных единиц с расширенным кругом задач. Для этого ВДВ оснащали собственной авиацией, артиллерией и танковыми подразделениями".

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Путину помогло бездействие Запада. "Война началась за восемь лет до полномасштабного вторжения... И стала логичным следствием слабости "коллективного Запада" в противостоянии с Россией... Необратимые процессы начались в голове Путина именно из-за безнаказанности".

Но ни Порошенко, ни Зеленский не готовились. "В Украине к большой войне во властных кругах никто не готовился. Не использовался козырь безопасности Украины – 300 000 человек, которые прошли войну и могли бы создать мощный резерв и быть большой силой. Не было признаков, что с этим контингентом власти начали активно работать".

"Все проблемы ВСУ – прямое следствие деятельности или бездействия военно-политического руководства с 2014 по 2022 год".

Через восемь лет армия не стала приоритетом. "На военное ведомство [в 2022-м] было запланировано направить 133,5 млрд грн, или примерно $5 млрд. Это чрезвычайно маленькая сумма для страны, воющей с гигантским врагом. Для примера, в 2021 году невоюющая Польша потратила на армию $12,44 млрд... Армия даже во время войны не стала приоритетом для военно-политического руководства страны".

"Уровень перевооружения и подготовки ВСУ на начало 2022 года был несопоставим с российским. Даже массовых поставок ПТРК (противотанковых ракетных комплексов. – Ред.) и ракет к ним фактически не было, остальные новые вооружения – единичные закупки, закупки небольших партий или просто начало производства... Несмотря на локальные достижения в усилении оборонного потенциала, строительство мощной армии как института сдерживания РФ не произошло".

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Однако Запад "безумно" поддержал Украину. Путин не ожидал. "Почти непрерывно в Украину прибывали грузы с оружием и боеприпасами... Появилось ясное чувство начала борьбы за Украину".

Стойкость украинцев стала сюрпризом для Кремля. "Именно человеческий фактор – готовность воевать, предыдущий опыт, подготовка самой войной – и оружие, которое было оценено как общая готовность защитить Украину, создали наиболее мощный украинский козырь".

"Колдовство и магия в подготовке сторон к современной континентальной войне таились прежде всего в неожиданной нечеловеческой стойкости украинского народа".

Путин рассчитывал на блицкриг и "карнавальное шествие". "Московские группировки действовали странно и самоуверенно, что выглядело неуклюже. Действовали так, будто надеялись на карнавальное шествие, лишь частичную разведку боем и ленивое тестирование оборонных возможностей Украины".

"Путин пошел ва-банк, осознавая, что затягивание войны хотя бы на неделю влечет за собой огромные риски полного проигрыша и смерти режима".

Российские генералы поощряли мародерство и бандитизм. "Это почти всегда сопровождает боевые действия, но в российской версии имело привкус особой жестокости и какой-то личной путинской мести за сопротивление".

"Был еще нюанс: у российских группировок были пайки всего на несколько дней, поэтому захватчикам приходилось самостоятельно находить питание. Это советско-жуковский почерк организации войны. Даже известный наполеоновский принцип "кнута и пряника" – ничто по сравнению с российским цинизмом".

Москитная стратегия ВСУ всех удивила. "В первые часы вторжения произошло неожиданное по силе и мастерству сопротивление Украины... Силы обороны начали удачно применять так называемые москитные стратегии, когда во время маневренной обороны массово применяются компактные высокотехнологичные вооружения. Западные ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger играли здесь ощутимую роль".

"Защищенная связь и максимально автономная деятельность мобильных групп численностью от 8-10 до 12-15 человек при условии обеспечения их непрерывными и качественными результатами разведки и наличия современных высокоточных средств поражения творили настоящие чудеса. Высокая мобильность делает их тяжелой мишенью для врага, а способность бесконтактного поражения из любого места позволяет не только вывести из строя технику противника, но и быстро деморализует его".

Очень помогла тероборона. "Война доказала весомость и действенность сил теробороны как одного из преимуществ Украины. Тероборона вместе с полицией эвакуировала гражданское население и охраняла объекты и магистральные пути, отстреливала и захватывала диверсионно-разведывательные группы".

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Второй день большой войны показал: блицкриг провалился. "Первые три дня стали ключевыми. Вражеское кольцо вокруг столицы было почти сформировано... Именно второй день и вторая ночь доказали российским оккупационным войскам, что блицкриг невозможен. Силы обороны таки отстояли Киев. В течение третьего дня в нескольких районах Киева шли уличные бои, однако опасность захвата врагом столицы предотвратили".

Провалив блицкриг, Путин перешел к террору. "Уже через неделю... российские войска активизировали удары по населению и начали атаковать города. На фоне очередного акта молчаливой трусости западного мира Путин прибегнул к военным преступлениям. Включая захват ядерных объектов. Обстрел ЗАЭС во время штурма засвидетельствовал готовность к ядерному теракту".

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И геноциду. "Геноцид украинского народа Путину понадобился для воплощения сталинских репрессий по принудительному смешению народов... Вычистить территорию от украинцев и создать условия для будущих крупных переселений... Так возникли чудовищные зверства в Киевской области".

И сконцентрировался на коридоре в Крыму. "В марте Украина еще получала как военно-техническую помощь исключительно тактическое оружие, а нуждалась в системе вооружений, которые могут влиять на передвижение и применение российских современных систем на значительных расстояниях. Это позволило врагу 21 марта захватить и начать удерживать сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокировать выход к Азовскому морю".

А дальше Запад понял, что Украина способна побеждать. "Если февраль показал, что украинцы способны сопротивляться, то март стал ключевым рубежом для изменения планетарного мировоззрения. Этот месяц дал убеждение, что Украина способна побеждать... Именно в марте у западных аналитиков стали появляться мысли о неизбежности поражения России".

"За Украиной пристально наблюдали – буквально как за корридой или собачьими боями. Пока не стало понятно, что за неделю Киев захватчикам не взять. Тогда и появились первые серьезные решения... Это заставило Кремль объявить об изменении стратегии".

Окончательно Запад убедило потопление крейсера "Москва". "Когда 13 апреля ВСУ успешно применили береговой ракетный комплекс "Нептун", потопив флагман ЧФ РФ, западные партнеры окончательно убедились: Украина воевать умеет и настроена на победу. Именно тогда появилась... готовность партнеров по-настоящему перевооружать Украину".

Августовский удар по аэродрому "Саки" – революция. "ВСУ фактически разгромили военный аэродром на расстоянии до 230 км. Это был первый удар на оперативно-тактическую глубину... После этого путинский Кремль должен был осознать, что ВСУ будут уничтожать захватнические группировки и дальше".

"Украина доказала, что способна реализовать любой сценарий завершения войны".

Иранские дроны – символ отчаяния Путина. "Недосупергосударство" склонило голову и... признало существующую деградацию оборонных технологий".

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У войны всего два сценария. "Она может либо "сломать шею" режима, либо предоставить Путину возможность лучше подготовиться к новой большой, еще более разрушительной и более кровавой войне. И позволить захватить половину Европы – потому что именно такая повестка дня у диктатора".

Без воли Запада война может растянуться на годы. "Вполне возможно, что в результате активного горячего этапа войны ему на смену придет такой же этап низкоинтенсивных боевых действий, как в период 2014-2022 годов. Можно ли дожать режим московского диктатора в таком случае? Можно и нужно. Но если за это возьмется весь западный мир, с его санкциями, ограничениями и полной политической изоляцией Путина. А также если будут учтены все ошибки последних восьми лет – в сфере гарантий и последующего перевооружения самой Украины".

"Без мощной, адекватной помощи партнеров Украина не сможет победить в этой войне. Это и аксиома, и исходные данные в нынешнем уравнении войны со многими неизвестными. X и Y уравнения – это помощь Украине вооружением и реализация действительно жестокой санкционной политики".

"Пока способности агрессора будут превосходить возможности ВСУ в нанесении поражения в 20 раз, эта война может продолжаться годами".

Нерешительность Запада уже позволила Путину оправиться от февральского провала. "Коллективный запад" просто не решился предоставить Украине возможности отправить преступный режим Путина вслед за его кораблем. Как только РФ начинала терять военный потенциал, западные партнеры почти синхронно прекращали поставки оружия".

"Ядерный шантаж стал весомым фактором влияния на медленное изменение позиций лидеров Франции, Германии, Италии и США".

И Путина это вполне устраивает. "Западный мир позволяет ему продвигаться вглубь Украины... Зарабатывать на нефти и газе $1 млрд ежедневно, воровать у Украины зерно и блокировать порты; обходить санкции и массово скупать через подставные фирмы спутниковые снимки. Запад колебался – судить Путина или позвонить ему, и это нравилось кровавому диктатору".

"Мир уже вынянчил Гитлера 21 века – в виде Путина с сохранившимся лицом".

Поэтому признание РФ спонсором терроризма столь важно. "Это создаст эффект планетарного осуждения верхушки страны, которая из-за своих деструктивных шовинистически-фашистских желаний поставила человечество на грань катастрофы. После того как такое решение зафиксируют несколько десятков стран цивилизованного мира, Путину никто уже не будет звонить по телефону".

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Как и истощение РФ. "Аналитики британского центра RUSI изучили 27 самых эффективных систем вооружений, которые Россия использует в войне против Украины. Все вооружения содержат микроэлементы иностранного производства. В 2017-2022 годах чипы для российского оружия в обход санкций экспортировали из США, Японии, Японии Германии, Китая, Южной Кореи, Великобритании и Австрии... Так что если наладить реальный мощный контроль за передвижением критических технологий, Путина можно сдержать и технологически".

Ключ к ликвидации режима Путина находится в Вашингтоне. "Ракета ATACMS с дальностью действия 300 км и еще 25 видов вооружения: танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракетные комплексы Harpoon, 2000 ракет для HIMARS. Эти типы вооружения понадобятся Украине для продолжения наступления до 2023 года. Чтобы сентябрьский успех ЗСУ трансформировался в настоящий перелом, нужно включить все тумблеры, в том числе главный – ликвидация преступного режима Путина".

"Если Украину рассматривают как инструмент для ослабления планетарного зла, то она должна получить большее количество вооружений, технологически превосходящих российские".

Но выводы должна делать и Украина. "Украине следует выходить на самостоятельные рельсы обеспечения безопасности и обороны. Потому что в случае заморозки войны помощь стран Запада неизбежно будет уменьшаться".

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Ключевая гарантия для Украины не в столицах других государств, а в собственной. Украина имеет большое количество современных технологий, которые на определенных направлениях не уступают западным. Речь идет о новых передовых решениях в создании автономного оружия. В Украине уже на финише разработки тактических ударных беспилотников – как вертолета, который может оперировать роем беспилотников, так и ряда барражирующих боеприпасов, дронов-камикадзе. Есть мощные средства радиоэлектронной борьбы. Имеются также проекты ЗРК, которые могут оказаться не хуже американско-норвежского NASAMS".

"Нужно разумное перевооружение и усиление оборонного потенциала. Такое, где будут максимально использованы мощности партнеров, но не будет игнорироваться потенциал собственного оборонно-промышленного комплекса. Потому что только украинские решения в области безопасности и обороны способны сделать Украину гарантированно непоколебимой".

И реанимировать "Нептун" и "Сапсан". "Прежде всего оформить политическое решение для доработки крылатой ракеты на дальность 500 км. В настоящее время ПКР "Нептун" уже вызывает ужас у российских военных, а должна стать непоколебимой стражей, основой ракетного меча. Дополнить ее способен другой оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинцы достаточно результативно делали для Саудовской Аравии (вероятно, речь об ОТРК "Сапсан". – Ред.). ОТРК дальностью 300 км с перспективой увеличения дальности поражения является вполне посильным проектом".

"Страна, в свое время разрабатывавшая ракеты дальностью 12 000 км, способна произвести современную ракету, пусть с дальностью поражения в 12 раз меньше".

Основу оборонного потенциала Украины составят: – Ракеты, способные поражать объекты и инфраструктуру противника на его территории (на расстояниях от 280 до 1000 км) – ракетный меч с перспективой создания основы до пяти лет. – Ракеты, способные перехватывать ракеты противника и поражать самолеты и вертолеты (на расстояниях от 30 до 100 км) – ракетный щит с перспективой создания до пяти лет. – Ракетное вооружение беспилотных авиационных комплексов (в перспективе – беспилотных самолетов), способных перехватывать (поражать) воздушные объекты противника на расстояниях до 100 км и более – часть ракетного меча будущего с перспективой создания и развития до десяти лет.

Политическая воля и восемь лет позволят Украине защититься от России. "Учитывая оборонно-промышленные мощности Украины, предприятия ОПК сейчас способны в течение года производить до 70-80 ракет с дальностью поражения целей противника на расстоянии до 280 км... Наличие в Украине около 2000 ракет с разной дальностью поражения сделает невозможным агрессию даже такой страны, как Россия. Такое количество ракет Украина, в условиях соответствующего политического решения, могла бы создать и выработать в течение следующих пяти-восьми лет".

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