ВСУ освобождают Харьковщину. Почему контрнаступление стало полным сюрпризом для Путина

Вооруженные Силы Украины пошли в наступление, освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении и уверенно двигаются в Купянск – архиважный для оккупантов логистический центр.

"Украинское командование достигло эффекта внезапного "сюрприза". Россия явно не ожидала удара ВСУ", – констатирует в комментарии LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Успешное контрнаступление в Харьковской области решает две важные задачи. Во-первых, перерезает логистическую цепь армии РФ на луганское направление и заставляет кремлевских генералов выбирать "между смертью, пленом или отступлением". Во-вторых, может существенно снизить обстрелы Харькова.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 6 сентября в соцсетях начали появляться первые сообщения об успешном контрнаступлении ВСУ на харьковском направлении.

"Сегодня на одном из направлений… наши танкисты так разогнались в желании освободить оккупированную территорию, что неплохо так "проехали" вперед, – сообщил 6 сентября заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Мысягин (фракция Слуга народа). – Пришлось их сдерживать и немного возвращать. Могла появиться угроза разрыва между нашими основными силами".

6 сентября ВСУ провели в районе Балаклеи контратаку, которая, вероятно, отбросила российские силы на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщил Институт изучения войны (ISW).

6-7 сентября украинские военные, по меньшей мере, на 20 км продвинулись вглубь оккупированной территории к северу от Изюма в сторону Купянска, важного логистического центра. Отвоевано около 400 кв км, пишет ISW.

Геолокационные кадры, которые анализировал ISW, показывали продвижение украинской армии к северо-востоку вдоль трассы Т2110 от Балаклеи, Вербовки, Яковенково и в направлении Шевченково.

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8 сентября днем Генштаб официально заявил: на харьковском направлении украинские силы вклинились вглубь обороны противника на 50 км и освободили более 20 населенных пунктов. В частности, Балаклею, Волохов Яр, Ивановку, Щуровку, Новую Гусаровку, Байрак, Чкаловское и Шевченково.

С Шевченкова – прямая дорога на Купянск.

Кроме того, за последние дни Украина изрядно пополнила обменный фонд с РФ. Только за 6–7 сентября в разных пабликах о ходе войны появились десятки роликов с российскими военнопленными. LIGA.net насчитала около 40 человек личного состава врага.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Харьковское направление – очень важно для российского оккупанта с точки зрения логистики. Здесь проходят основные пути снабжения российского контингента с территории РФ, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Собственно поэтому россияне так активно обстреливали Харьков. Основная цель обстрелов – сдерживать украинские силы от риска перерезки железнодорожных и автомобильных путей снабжения", – объясняет он.

Овладение коммуникациями, проходящими через Купянск, перерезает снабжение россиян в Изюме, еще одном важном логистическом центре оккупантов. После успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины фактически Изюм находится в оперативном окружении, объясняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Формально мы не овладели населенным пунктом, но создали такие условия, когда у противника выбор: смерть, плен или отступление", – говорит Кевлюк.

Действия ВСУ на харьковском направлении Кевлюк называет очень хорошим примером достижения оперативной внезапности действий. "Когда на херсонском направлении начались активные действия, противник был введен в заблуждение по поводу реального замысла Генштаба ВСУ и начал перекидывать туда резервы, собирая их со всех участков фронта", — объясняет он.

По его словам, пребывание в глубоком оперативном тылу противника сковывает его маневр. У россиян ограничено количество направлений для дальнейших действий. Все силы огневой поддержки, логистики, пункты управления и склады поставлены перед вопросом: в каком направлении дальше осуществлять поддержку. "Скорее всего, они сейчас в состоянии отступления куда-то в глубину. Заранее подготовленной второй линии обороны у россиян, скорее всего, там нет", — добавляет Кевлюк.

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Кроме того, существенный успех ВСУ в день проведения Рамштайна-5 – это катализатор для международных партнеров, который дает им понимать, что Украина заслуживает поддержки, убежден Мельник.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с Зеленским 8 сентября признал эффективность контрнаступления ВСУ.

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По словам Мельника, западные аналитики удивлены тем, что украинское командование смогло провести столь неожиданную для россиян операцию. "Трудно подготовить даже локальное контрнаступление при сегодняшних разведывательных возможностях РФ и агентуре. Украинское командование достигло эффекта сюрприза", – добавляет эксперт.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Пока ВСУ на кураже – им следует продвинуться вперед и остановиться на выгодных для обороны рубежах, считает Кевлюк. Далее – подтянуть резервы и тылы; создать группировку, которая сможет надежно удерживаться.

"Очень важно если не освободить Купянск, то по крайней мере отрезать его от поставок. Таким образом, будет разрушена логистическая цепь из Белгородской и Брянской областей на Луганщину", — объясняет Кевлюк.

Мельник просит не забывать, что россияне могут контратаковать.

"А как они это делают – мы прекрасно знаем. Это шквал огня, – напоминает он. – И если наши войска оставить в уволенных пунктах под расстрел российской артиллерии – это будет не самое лучшее решение".

Однако Кевлюк уверен, что ресурсов для контрнаступления у россиян пока нет. "Для этого нужно иметь контрударную группировку. А все, что было свободно под руками, оказалось в Херсоне", – объясняет он.

Также он указывает на неблагоприятные географические условия для оккупанта: "Надо тянуть тяжелую технику через водные препятствия и постоянно организовывать форсирование в условиях, когда у тебя нет огневого преимущества".

Единственный фактор, который может помочь россиянам – это близость аэродромов, расположенных на территории РФ, говорит Кевлюк.

"Я надеюсь, что наше командование это учло и у нас есть тузы в рукаве, которые надежно прикроют наши войска от ударов с воздуха, – добавляет он. – Потому что это очень опасно и может повлиять на ход событий".

Кроме перерезки логистики РФ, контрнаступление ВСУ может решить еще одну серьезную проблему – постоянные обстрелы Харькова.

"Для этого россиян нужно отогнать от окрестностей города минимум на 50 км. Тогда Харьков сможет более или менее свободно дышать, – объясняет Кевлюк. – И я уверен, что это произойдет в ближайшие дни".

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