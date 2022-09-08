ВСУ освобождают Харьковщину. Почему контрнаступление стало полным сюрпризом для Путина

Вооруженные Силы Украины пошли в наступление, освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении и уверенно двигаются в Купянск – архиважный для оккупантов логистический центр.
"Украинское командование достигло эффекта внезапного "сюрприза". Россия явно не ожидала удара ВСУ", – констатирует в комментарии LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.
Успешное контрнаступление в Харьковской области решает две важные задачи. Во-первых, перерезает логистическую цепь армии РФ на луганское направление и заставляет кремлевских генералов выбирать "между смертью, пленом или отступлением". Во-вторых, может существенно снизить обстрелы Харькова.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 6 сентября в соцсетях начали появляться первые сообщения об успешном контрнаступлении ВСУ на харьковском направлении.
"Сегодня на одном из направлений… наши танкисты так разогнались в желании освободить оккупированную территорию, что неплохо так "проехали" вперед, – сообщил 6 сентября заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Мысягин (фракция Слуга народа). – Пришлось их сдерживать и немного возвращать. Могла появиться угроза разрыва между нашими основными силами".
6 сентября ВСУ провели в районе Балаклеи контратаку, которая, вероятно, отбросила российские силы на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщил Институт изучения войны (ISW).
6-7 сентября украинские военные, по меньшей мере, на 20 км продвинулись вглубь оккупированной территории к северу от Изюма в сторону Купянска, важного логистического центра. Отвоевано около 400 кв км, пишет ISW.
Геолокационные кадры, которые анализировал ISW, показывали продвижение украинской армии к северо-востоку вдоль трассы Т2110 от Балаклеи, Вербовки, Яковенково и в направлении Шевченково.
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8 сентября днем Генштаб официально заявил: на харьковском направлении украинские силы вклинились вглубь обороны противника на 50 км и освободили более 20 населенных пунктов. В частности, Балаклею, Волохов Яр, Ивановку, Щуровку, Новую Гусаровку, Байрак, Чкаловское и Шевченково.
С Шевченкова – прямая дорога на Купянск.
Кроме того, за последние дни Украина изрядно пополнила обменный фонд с РФ. Только за 6–7 сентября в разных пабликах о ходе войны появились десятки роликов с российскими военнопленными. LIGA.net насчитала около 40 человек личного состава врага.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Харьковское направление – очень важно для российского оккупанта с точки зрения логистики. Здесь проходят основные пути снабжения российского контингента с территории РФ, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.
"Собственно поэтому россияне так активно обстреливали Харьков. Основная цель обстрелов – сдерживать украинские силы от риска перерезки железнодорожных и автомобильных путей снабжения", – объясняет он.
Овладение коммуникациями, проходящими через Купянск, перерезает снабжение россиян в Изюме, еще одном важном логистическом центре оккупантов. После успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины фактически Изюм находится в оперативном окружении, объясняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.
Действия ВСУ на харьковском направлении Кевлюк называет очень хорошим примером достижения оперативной внезапности действий. "Когда на херсонском направлении начались активные действия, противник был введен в заблуждение по поводу реального замысла Генштаба ВСУ и начал перекидывать туда резервы, собирая их со всех участков фронта", — объясняет он.
По его словам, пребывание в глубоком оперативном тылу противника сковывает его маневр. У россиян ограничено количество направлений для дальнейших действий. Все силы огневой поддержки, логистики, пункты управления и склады поставлены перед вопросом: в каком направлении дальше осуществлять поддержку. "Скорее всего, они сейчас в состоянии отступления куда-то в глубину. Заранее подготовленной второй линии обороны у россиян, скорее всего, там нет", — добавляет Кевлюк.
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Кроме того, существенный успех ВСУ в день проведения Рамштайна-5 – это катализатор для международных партнеров, который дает им понимать, что Украина заслуживает поддержки, убежден Мельник.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с Зеленским 8 сентября признал эффективность контрнаступления ВСУ.
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По словам Мельника, западные аналитики удивлены тем, что украинское командование смогло провести столь неожиданную для россиян операцию. "Трудно подготовить даже локальное контрнаступление при сегодняшних разведывательных возможностях РФ и агентуре. Украинское командование достигло эффекта сюрприза", – добавляет эксперт.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Пока ВСУ на кураже – им следует продвинуться вперед и остановиться на выгодных для обороны рубежах, считает Кевлюк. Далее – подтянуть резервы и тылы; создать группировку, которая сможет надежно удерживаться.
Мельник просит не забывать, что россияне могут контратаковать.
"А как они это делают – мы прекрасно знаем. Это шквал огня, – напоминает он. – И если наши войска оставить в уволенных пунктах под расстрел российской артиллерии – это будет не самое лучшее решение".
Однако Кевлюк уверен, что ресурсов для контрнаступления у россиян пока нет. "Для этого нужно иметь контрударную группировку. А все, что было свободно под руками, оказалось в Херсоне", – объясняет он.
Также он указывает на неблагоприятные географические условия для оккупанта: "Надо тянуть тяжелую технику через водные препятствия и постоянно организовывать форсирование в условиях, когда у тебя нет огневого преимущества".
Единственный фактор, который может помочь россиянам – это близость аэродромов, расположенных на территории РФ, говорит Кевлюк.
"Я надеюсь, что наше командование это учло и у нас есть тузы в рукаве, которые надежно прикроют наши войска от ударов с воздуха, – добавляет он. – Потому что это очень опасно и может повлиять на ход событий".
Кроме перерезки логистики РФ, контрнаступление ВСУ может решить еще одну серьезную проблему – постоянные обстрелы Харькова.
"Для этого россиян нужно отогнать от окрестностей города минимум на 50 км. Тогда Харьков сможет более или менее свободно дышать, – объясняет Кевлюк. – И я уверен, что это произойдет в ближайшие дни".
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