Вторая часть истории о Сергее Стерненко и должность за $800 000. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 10 июля. Температура от +17 до +27, курс доллара 27.05

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Премия Дарвина

Невероятная новость: к главе ФГИ Дмитрию Сенниченко опять пришли давать взятку. Невероятность в том, что в январе этого года к нему уже приходили с взяткой $5 млн за назначение нужного директора Одесского припортового завода. Тогда Сенниченко обратился в НАБУ и взяткодателей задержали. Сейчас произошло то же самое: взяткодателей опять задержали в момент передачи денег. Будет ещё смешнее, если подтвердится информация, озвученная экс-журналистом Сергеем Лещенко, что целью коррумпирующих опять было назначение нужных людей на ОПЗ. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Вторая часть истории о Сергее Стерненко

Если не читали первую, жмите сюда (https://project.liga.net/projects/who_is_sternenko/). А если читали, то пора раскрыть оппонентов Стерненко. Да, теперь мы пошли к тем, кто борется против него. "Поднимаясь в лифте на 23-й этаж, чувствуешь беспокойство. Чем выше поднимаешься, тем отчетливее осознаешь: вот сейчас юристы Портнова в пух и прах разнесут цельную картину происшедшего 24 мая 2018 года в Одессе на Фонтанской дороге. А вдруг и, правда, Стерненко – маньяк?". Пропустили текст? Добавляйте в закладки. Ничего круче в этом году вы не читали и не прочтете. Однозначное "золото". Пользуясь случаем обращусь к главному редактору. Борис! Наш Дмитрий Фионик заслужил мощную премию. Лучшей истории-портрета я не видел. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Производитель детского питания "Малятко" заявляет о рейдерстве - в офисе обыски

Эпичное видео обыска в компании Экония, которая выпускает детское питание. Если в следующий раз кто-то будет удивляться, почему в Украину не идут инвестиции, просто покажите ему эти кадры. Компания заявляет о рейдерстве. И это уже третья история для Эконии за последние годы. Ждём ответа правоохранителей. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Facebook заблокировала ботоферму агентства Postmen. Агитировали за Порошенко

Facebook заблокировал сеть страниц украинского диджитал-агентства Postmen, которое в том числе вело кампанию президента Порошенко на выборах 2019 года. Агентство занималось черным пиаром в адрес других кандидатов, в том числе с использованием хейтспича. Только на рекламу такого контента потратили около $2 миллионов. Еще недавно украинский сегмент фейсбука напоминал Дикий Запад: агентства могли постить что угодно, отрабатывая политические заказы. Но под давлением со стороны американских властей администрация Facebook потихоньку наводит порядок с пропагандой в соцсети. Для пользователей это хорошая новость. Для неэтичных диджитальщиков - наоборот. Но волноваться за этот бизнес не стоит - они и так успели неплохо заработать. Больше по ссылке.

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