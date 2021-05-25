Вторая часть "прослушки" Медведчука, закрытое небо Минска. Что надо знать утром
Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат
Доброе утро!
Сегодня вторник, 25 мая. Температура от +12 до +22, курс доллара 27.44
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Bihus.info опубликовали вторую часть "прослушки" Медведчука: как он получил нефтепровод
Лицемерие – далеко не редкость среди политиков. Но, кажется, украинские лидеры поставили мировой рекорд. Вторая серия фильма Прослушка Медведчука от Bihus.Info убивает веру в человечность политиков.
На пленках история, как Медведчук вернул россиянам (а затем купил) национализированную украинскую часть магистрали "Самара – западное направление".
Но самое поражающее, что Медведчук вел переговоры о возвращении нефтепровода с украинским главным (кроме Петра Порошенко возможных кандидатур просто нет) примерно в то же время, как украинские войска выходили из Дебальцево. Как?! Больше по ссылке.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Евросоюз закрывает небо для Минска. Перевозчикам указали не летать в Беларусь
Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Отложенный рост. Почему тепло и горячая вода могут подорожать вдвое. Разбор
Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь
Комментарии