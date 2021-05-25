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Вторая часть "прослушки" Медведчука, закрытое небо Минска. Что надо знать утром

25.05.2021, 09:30
Вторая часть
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 25 мая. Температура от +12 до +22, курс доллара 27.44

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Bihus.info опубликовали вторую часть "прослушки" Медведчука: как он получил нефтепровод

Лицемерие – далеко не редкость среди политиков. Но, кажется, украинские лидеры поставили мировой рекорд. Вторая серия фильма Прослушка Медведчука от Bihus.Info убивает веру в человечность политиков. 

На пленках история, как Медведчук вернул россиянам (а затем купил) национализированную украинскую часть магистрали "Самара – западное направление". 

Но самое поражающее, что Медведчук вел переговоры о возвращении нефтепровода с украинским главным (кроме Петра Порошенко возможных кандидатур просто нет) примерно в то же время, как украинские войска выходили из Дебальцево. Как?! Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Евросоюз закрывает небо для Минска. Перевозчикам указали не летать в Беларусь

Европа наказывает Александра Лукашенко. Очень жаль беларусов. Очень справедливо по отношению к диктатору. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Отложенный рост. Почему тепло и горячая вода могут подорожать вдвое. Разбор

Кабмин больше не регулирует цены на газ для тепловиков. Что это значит для потребителей, ТЭЦ и городов? Платить придется больше. В Украине могут резко подорожать тепло и горячая вода для населения. Читайте подробнее, почему правительство пошло на этот непопулярный шаг, как вырастут тарифы на тепло и воду и готовы ли к этой реформе украинские города. Больше по ссылке.

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