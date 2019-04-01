Второй тур Зеленский-Порошенко: кому достануться голоса выбывших

В начале марта группа Рейтинг опубликовала исследование перетока голосов во втором туре. 2500 респондентов отвечали на вопрос "За кого вы проголосуете, если ваш кандидат не пройдет во второй тур". Конечно, был смоделирован сценарий Владимир Зеленский - Петр Порошенко. 21 апреля, в день второго тура выборов, ситуация и контекст может отличаться от февральской, когда проводился опрос, но на данный момент это наиболее актуальная информация. LIGA.net отобразила результаты "перетоков" в максимально доступной форме.

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Для Зеленского - хорошие новости: он получит почти 45% голосов от избирателей Гриценко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и неопределившихся. Порошенко достается только 19%. Больше всего Зеленский получит от тех, кто голосовал за Олега Ляшко и Юлию Тимошенко - по 52%.



Электорат Бойко и Гриценко также охотнее отдадут голос за Зеленского - 48% и 32% соответственно. Порошенко, по данным группы Рейтинг, может рассчитывать на 31% поддерживающих Гриценка в первом туре.

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20% голосовавших за Ляшко готовы видеть на втором сроке нынешнего президента.



19% и 12% электората Тимошенко и Бойко поддержат Порошенко. Важны также голоса неопределившихся граждан - 37% тех, кто не определился до первого тура не знают, кому отдадут предпочтение в паре Зеленский-Порошенко. Повторим, что опрос проводился в феврале и в апреле ситуация может заметно отличаться.

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