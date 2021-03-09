Второй выпуск подкаста "Перші люди", войны будущего. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Моя роль – старший чистильщик", – Владимир Многолетний, сооснователь и СЕО Genesis

В Украине вакцинироваться от COVID-19 уже сейчас может любой человек, при минимальном везении. Как это сделать, рассказал и на личном примере показал наш старший редактор новостей Евгений Пилипенко. Заодно он написал исчерпывающий гид по индийской вакцине Covishield. Плохая новость – под его колонкой развернулась просто атака антивакцинаторов. Большинство – явные боты, и откуда они берутся – это хороший журналистский вопрос.

У нас вышел второй выпуск подкаста "Перші люди". Герой – Владимир Многолетний, сооснователь и директор компании Genesis. . Я уверен, что об этой компании снимут отличное кино: вчерашние студенты прожгли все деньги, конкурируя с ВКонтакте, но затем на осколках факапа построили десятки успешных глобальных бизнесов. Уже сегодня Genesis может стоить миллиард долларов. Будет стоить 10 млрд, без сомнения говорит Многолетний. Как создается новая экономика Украины - слушать здесь, читать – тут. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Войны будущего. Как устроен мир ЧВК и кто из них сильнейший

На бумаге в Украине нет компаний, оказывающих военные услуги, а наемничество преследуется по закону. На деле – фирмы, занимающиеся военно-консалтинговой деятельностью, есть – они работают под видом охранных предприятий.

Одна из украинских фирм, которая де-факто занимается военным консалтингом, зарегистрирована в Славутиче в качестве охранного предприятия. "Теоретически нас можно назвать украинской ЧВК, но юридически мы ООО, предоставляющее охранные услуги", – говорит LIGA.net гендиректор компании.

Мужчина проработал в ЧВК в качестве подрядчика около 12 лет. В 2011 году, оценив потенциал рынка, открыл собственную компанию. Основные клиенты в Украине, по его словам, это посольства, дипломаты и иностранные предприятия: "Ни одного украинского клиента у нас нет".

Читайте больше в самом детальном спецпроекте LIGA.net о том, как устроен мир частных военных компаний в Украине и во всем мире. Мы поговорили с наемниками, менеджерами компаний. И составили для вас портрет отрасли – с героями и злодеями, самыми большими игроками и самыми дерзкими.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Миллиарды через Днепр. Укравтодор хочет достроить киевские мосты. Почему Кличко против?

Острая фаза конфликта Виталия Кличко и Офиса президента осталась в прошлом. Но отношения между ними далеко не безоблачные. Самое очевидное противостояние прямо сейчас – инфраструктурное. Укравтодор и Минкульт имеют собственные планы на достройку знаковых для Киева обьектов. Речь о киевских мостах и Гостином дворе. Расчёт прост. Победитель получит все.

Во-первых, бюджет на достройку, а во-вторых, пиар и лавры победителя, которые можно будет конвертировать в поддержку избирателей на следующих выборах. Кличко не нужны конкуренты, а Банковой не нужен Кличко. Продолжение следует. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Російська вакцина Sputnik і роль додатків для відстежень: новий огляд досліджень по ковіду

Упс! для російської вакцини проти коронавірусу. Медики з Аргентини щепилися російським Спутніком V і підбили перші підсумки. Побічні ефекти зареєстрували у понад 70% усіх щеплених. Те, що вакцини мають побічні реакції – не секрет. Але частота ускладнень серед аргентинських медиків була у 17 разів вищою, ніж та, яку обіцяв російський виробник після власних досліджень. Більше про це та інші дослідження ковіду – у нашому новому огляді. Больше по ссылке.

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