Выборы 2019. Главные цифры и факты на 15:00

Сегодня, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и будут работать до 20:00. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net.

Главные цифры

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На 12:00 явка избирателей по Украине 18,15% (данные ЦИК). Штаб Владимира Зеленского публикует цифры ЦИК. Штаби Петра Порошенко явку не публикует. Самые активные области - южные и восточные В Запорожской области явка 24%, во Львовской - 12%. По данным ОПОРЫ, явка на 12:00 - 25% с погрешностью 0,7%.

Порядок на выборах обеспичивают более 73000 полицейских, заявили в Нацполиции. Поступило 562 сообщения о нарушениях. Зарегистрированы 158 сообщений об уголовных правонрашуениях. Среди них: незаконная агитация - 52, фотографирование бюллетеней - 13, угроза физической расправой и подкупом - по два. Одно дело за репятствование осуществлению избирательного права.

Главные заявления

В ЦИК заявили, что несколько избирательных комиссий не открылись во время, а с задержкой 10-15 минут. Движение ЧЕСНО сообщило о билбордах с запрещенной агитацией кандидатов Зеленского и Порошенко в Луцке и Львове.

В ОПОРЕ заявили, что повторное голосование по выборам Президента Украины началось в бесконфликтной атмосфере с соблюдением требований законодательства.

"Жаль следующего президента", - заявил Леонид Кучма.

"Украинцы выбирают свое будущее", - заявил Владимир Гройсман.

Главные новости:

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Зеленский проголосовали и сказал, что "сегодня будет победа честного выбора". И сразу нарушил закон, показав свой бюллетень. За это получил админпротокол от полиции.

Петр Порошенко проголосовал и сказал: "Очень важно не потерять страну. Главное, чтобы во время голосования думали, потому что не смешно. Сначала может и быть смешно, но потом главное, чтобы не было больно".

На избирательных участках в Польше проголосовали уже более 2000 украинцев из более чем 18000 зарегистрированных.

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