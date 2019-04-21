Выборы 2019. Главные цифры и факты на 18:00

Сегодня, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и будут работать до 20:00. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net.

Главные цифры

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На 15:00 явка избирателей по Украине 45,27% (данные ЦИК). Самыми активными областями остаются южные и восточные. Явка составила - 50% в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской области. В Закарпатской области - 29%, в Ивано-франковской области - 37%. По данным наблюдателей сети ОПОРА, явка избирателей во втором туре президентских выборов по состоянию на 16:00 составила 49,3%. Погрешность – 0,7%. Явка по регионам: центр – 51%, восток – 50,1%, юг – 49,9%, запад – 46%.

По состоянию на 17:00 полиция получила 938 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По полученным фактам открыто 12 уголовных производств и составлено 13 админпротоколов.

В штаб Зеленского поступило около 700 сообщений о нарушениях.

Главные заявления

В штабе Владимира Зеленского не исключают судебных исков за "потоки грязи" в адрес кандидата и его семьи . Об этом заявил юрист штаба Вадим Галайчук. Сейчас юристы анализируют информацию, которая появлялась в интернете, и заявления в адрес Зеленского. "Мы выделили несколько категорий дел, где мы видим возможные уголовные производства", - отметил юрист.

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выступает за законодательное определение терминологии относительно боевиков в Донбассе.

В ЦИК не видят проблем с ходом голосования на участках за рубежом, а очереди объясняют спецификой работы дипломатических учреждений.

Глава набсовета нацэкзитпола Евгений Быстрицкий заявил, что на шести избирательных участках не позволили работать интервьюерам экзитпола Деминициатив и КМИС. "Это невежество, ибо экзитпол не работает внутри участков, а на выходе из них", - сказал Быстрицкий.

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"Сегодня важно не только менять страну, но и сохранить ее. Враги - это не те, кто голосует не так. Враги - это те, кто хочет уничтожить нашу государственность", - заявил Святослав Вакарчук.

Главные новости:

Зеленский заплатит штраф. Кандидату в президенты Владимиру Зеленскому сотрудники полиции вручили административный протокол за то, что он во время голосования в присутствии телекамер и избирателей показал бюллетень с результатами своего волеизъявления.

Крым голосует. На выборах во втором туре голосования участвуют около 3500 жителей оккупированного Крыма и Севастополя, включая тех, кто живет на материковой Украине.