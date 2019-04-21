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21.04.2019, 21:41

Выборы 2019. Главные цифры и факты на 21:00

Выборы 2019. Главные цифры и факты на 21:00 - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Завершился второй тур выборов

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Избирательные участки завершили свою работу. Владимир Зеленский - новый президент Украины. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net.

Главные цифры

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Национальный экзитпол: Владимир Зеленский - 73%, Петр Порошенко - 25%. Данные экзитполла ТСН: Зеленский - 72%, Порошенко - 27%.  

Явка избирателей на 20:30 по Украине 62% (данные ЦИК).

Больше за кандидата Зеленского голосовали на востоке страны (87,7%), меньше всего - на западе (57%). За Порошенко - всего на западе (41,3%), а меньше всего - на востоке (11%). Таковы данные экзитпола, проведенного фондом Деминициативы, КМИС и Центром Разумкова.

Главные заявления

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский поблагодарил свою команду и всех украинцев, которые сделали "другой" выбор и сказал: "Я обещаю, что никогда не подведу вас, всех". В отдельном обращении к интернет-сообществу Зеленский сказал: "Главную работу, которую мы сделали вместе - это объединили Украину". 

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Юрий Луценко не останется на должности генпрокурора: "Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей".

Петр Порошенко признал результаты выборов. "Я уйду из офиса, но не ухожу из политики", - сказал он. Он позвонил Зеленскому и поздравил с победой. Порошенко сказал, что его команда готова подставить плечо новому президенту во всех решениях, которые отвечают интересам нацбезопасности. "И я готов передать ему всю сеть международной поддержки, которые мы приобрели", - сказал Порошенко.

В общей сложности в полицию поступило 2245 сообщения о нарушениях избирательного процесса, открыто 17 уголовных производств.

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"Настало время работы комиссий. Участковые избирательные комиссии должны подсчитать голоса, ЦИК - собрать все данные и объявить официальные результаты выборов. Центральная избирательная комиссия готова выполнить свою работу", - заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Новости:

- В Полтавской области наблюдатели ОПОРЫ массово зафиксировали проблемы с обеспечением свободного попадания на участки для голосования людей с инвалидностью в большинстве районов области. А также наблюдатели от ОПОРЫ в Луганской области зафиксировали вброс пачки бюллетеней на одном из избирательных участков. 

- Во Львовской области по состоянию на 18:30 одним из самых распространенных нарушений во втором туре выборов является выдача бюллетеней без паспортов. Об этом ОПОРА.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы 2019
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