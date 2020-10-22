Выборы-2020, инвестклимат Украины, Huawei и кибербезопасность. Что надо знать утром

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Из кого лично вам придется выбирать уже в это воскресенье

Через несколько дней украинцам предстоит сложное задание – выбрать местную власть. Это очень непростое упражнение: во-первых, количество кандидатов, которые баллотируются в советы всех уровней поражающее – почти четверть миллиона человек; во-вторых, придется выбирать депутатов и мэров сразу во много советов – районный, городской, областной, плюс – выборы мэров; в-третьих, это первые выборы по так называемым открытым спискам, это значит, что только партией не отделаешься, придется ставить галочки напротив конкретных фамилий. Кто эти десятки людей, претендующих на власть и что они предлагают? Лучше изучить и подготовится заранее. Мы постарались сделать доступ к информации максимально простым: просто введите адрес и вы узнаете из кого вам надо будет выбирать уже в это воскресенье. Больше по ссылке.

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"Инвестклимат Украины токсичен". Шведская Scania жалуется на украинские суды

Владимир Зеленский может бесконечно приглашать иностранных инвесторов в Украину, обещать им инвестнянь и безоблачное будущее. Но бизнес во всем мире привык смотреть на реальные дела. И слушать тех, кто уже работает там, куда его только приглашают.

И тут радоваться нечему. Шведская Scania, один из крупнейших в Европе производителей автогрузовиков, рассказала, чего на самом деле стоит ожидать в Украине. Сложно представить, чтобы тактичные шведы рискнули репутацией и выдумали историю о несправедливых украинских судах.

Так и получается: няни есть, а инвесторов нет. Не знаете, почему, господин президент? Больше по ссылке.

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Госспецсвязь собралась у Huawei кибербезопасности учиться. И началось самое интересное

На прошлой неделе Госслужба спецсвязи и защиты информации объявила, что будет сотрудничать в области кибербезопасности с китайской компанией Huawei. Это вызвало активную критику среди участников телеком-отрасли и не только. Все, кто следит за новостями, знают, что США считают Huawei агентами влияния китайских властей. Компании запретили строить мобильные сети в США, Великобритании и Швеции (а в США еще и внесли в черный санкционный список). Тем временем украинская профильная госструктура публично объявляет, что вместе с Huawei будет настраивать кибербезопасность Украины. Очень странное решение, особенно на фоне гранта в $38 млн, который правительство США передаст правительству Украины на проекты, связанные с государственной кибербезопасностью. Больше по ссылке.

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