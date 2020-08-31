Выборы на Донбассе - Фокин за, судьба Сытника в руках Зеленского. Что надо знать утром

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Сегодня понедельник, 31 августа. Температура от +16 до +33, курс доллара 27.48

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов, Андрей Бродецкий и Дмитрий Фионик рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Конституционный суд признал назначение Артема Сытника главой НАБУ незаконным

Я часто езжу по Окружной дороге. Там много месяцев был успокаивающий "знак": фуры с надписью на бортах "Сытник— коррупционер". Я ездил, читал и настроение мое улучшалось. Еще больше я радовался, когда в оффрек беседах влиятельные политики обвиняли НАБУ в некомпетентности и продажности. И не только потому, что это отличный сигнал: единственный антикоррупционный орган работает, с ними нельзя порешать-договориться, и развращенные безнаказанностью элиты его бояться.



Самый большой повод для радости от независимого НАБУ - Украина продолжает путь на Запад и отдаляется от Москвы. Ведь если сильно упростить, то требования Запада к власти: постройте институты и не говорите, как им работать. Вспомните, как у нас появились НАБУ и декларирование, важные законы для НБУ и Нафтогаза. Москва наоборот во всех колониях крушит госинституты и устанавливает ручное управление.



В пятницу КСУ уничтожил независимость НАБУ, Судьба Сытника теперь в руках Зеленского. Если вспомнить, что 1,5 месяца назад пал еще один важный институт - Нацбанк, то в 2020 году мы в лучшем случае остановились по дороге в клуб цивилизованных стран. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Чтобы прекратить войну, нужна всеобщая амнистия и выборы". Фокин о статусе Донбасса

Замглавы украинской делегации на переговорах с Россией в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и проведение выборов в Донецке/Луганске, а также за особый статус "для всего Донбасса", включая освобожденные от российской армии районы.



В истории с этим заявлением ключевой вопрос один: это частное мнение или это трансляция месседжа из Офиса президента, где друг Ермак со стороны Украины, и друг Козак со стороны России (не перепутайте) уже придумали, как помочь Москве поскорее избавиться от санкций. Во фракции Зеленского многие депутаты уже заявили, что за "бред Фокина" голосовать не будут. Но всегда есть Медведчук, вместе с которым Офис президента опрокинул НАБУ.



Вывод. Президент Зеленский в принципе перестал заботиться о вменяемости кадровой политики. Новые лица - забытый и пройденный этап (всего за год). Теперь его интересует только лояльность. Так под боком у президента оказался чиновник, который организовывал титушек на Майдане. Так на таможню вернулись старые-добрые коррупционеры, от чего даже Саакашвили решил вернуться в Грузию. Так в "украинскую делегацию" попали люди, у которых голова забита российской военной пропагандой.



Хочется спросить: а что дальше? И как бы выглядела фракция Слуги народа, если бы выборы проходили сейчас? Перед нами была бы клонированная пророссийская ОПЗЖ или все-таки проукраинская партия президента Зеленского? Нынешняя кадровая политика стирает границы между этими двумя партиями. Нельзя декларировать Евросоюз, уничтожая независимые институции и назначая пророссийских политиков и коррупционеров. Это не в ЕС дорога, а в азиатско-российскую диктатуру. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Дело "Роттердам+" закрыто: САП заявляет, что эксперты не смогли подтвердить ущерб

В ДТЭК Рината Ахметова могут открывать шампанское. Одно из самых громких экономических дел последних лет - введение так называемой угольной формулы "Роттердам+", судя по всему, закончится ничем.

Сначала в Кабмине заявили, что не будут представлять в суде интересы государства как пострадавшей стороны (то, что нынешний премьер Денис Шмыгаль раньше работал в ДТЭК - простое совпадение). Теперь стало известно, что в СБУ при повторной экспертизе не нашли убытков для государства от "Роттердама". А нет убытков - нет дела. Подозреваемыми по нему проходили не только бывшие члены Нацкомисси регулирования энергетики, которая ввела новый подход к тарифообразованию, спасший ДТЭК от банкротства, но и два менеджера ДТЭК.

"Государство - это я", - эту фразу приписывают французскому королю Людовику XlV. В Украине ее вполне мог бы сказать Ринат Ахметов. Больше по ссылке.

Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Встать в строй. Каково это – воевать на протезах

Три экстремальных истории об одноногих воинах. Деталь: все эти люди получили тяжелые ранения не в 2014-15 годах, а позже, когда ситуация на Донбассе начала восприниматься как частично замороженный конфликт. На самом деле, война продолжается. И мы напоминаем об этом. Больше по ссылке.

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