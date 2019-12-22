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22.12.2019, 19:34
Выборы по-новому, Путин бросил вызов Зеленскому, древний паук: новости недели

Избирательный кодекс, угрозы Путина Украине, иммунитет депутатов, безвиз с Северной Македонией, $300 млн военной помощи от США, тайна мезозойского паука. Обзор LIGA.net.

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Верховная Рада приняла избирательный кодекс

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

19 декабря Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с учетом поправок президента Владимира Зеленского.

Кодекс отменяет голосование за нардепов по одномандатным округам. Депутатов Рады теперь будут выбирать только по пропорциональной системе.

Выборы будут проходить в 27 избирательных регионах, которые преимущественно совпадают с границами областей. Исключениями станут Киев (куда относится также заграничный округ) и Днепропетровская область, где будут созданы по два избирательных округа. Херсонская область будет объединена с Крымом и Севастополем в Южный избирательный округ.

Партии будут подавать общенациональный список кандидатов, не более 450. Первые девять кандидатов будут оставаться только в этом списке, а остальные должны быть распределены по 27 региональным спискам (от пяти до 17 кандидатов).

При формировании партийных списков партии будут обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

В избирательном бюллетене можно будет проголосовать за региональный список партии в целом и поддержать конкретного депутата из этого списка (не обязательно).

От каждой партии, получившей 5% и больше голосов избирателей, в Раду попадают первые девять кандидатов в общегосударственном списке, остальные места распределяются по пропорциональной системе между региональными списками. Очередность кандидатов в списке будет определяться количеством голосов избирателей, поданных за конкретного кандидата.

При этом в начало регионального списка попадают те кандидаты, которые набрали не меньше 25% от размера избирательной квоты (числа голосов, достаточного для получения одного мандата в Раде). Депутаты, набравшие меньшее количество голосов, идут в списке в той очередности, в какой были поданы партией.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: верховная рада, депутатская неприкосновенность, избирательный кодекс
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