Выборы в Донбассе, арест Гладковского, сливочный Борис Джонсон: новости недели

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Условия Украины для выборов в Донецке и Луганске

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

15 октября на заседании контактной группы в Минске Украина заявила, что выполнение политического блока минских соглашений возможно только при условии упразднения террористических организаций ЛНР/ДНР.

Помимо этого принципиального условия, для начала процесса выполнения политических пунктов соглашений также необходимо:

- полное прекращение огня;

- обеспечение доступа наблюдателей ОБСЕ везде в Украине;

- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

- обеспечение работы украинского ЦИК, партий, СМИ и иностранных наблюдателей (не указано, на всей территории Украины, включая Крым, или только на свободной и в ОРДЛО, - ред.);

- возвращение Киеву контроля над российско-украинской границей и другое.

Что касается разведения войск, Украина подчеркнула необходимость демилитаризации оккупированного Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово - там должно быть отведено тяжелое вооружение и техника российских оккупантов и коллаборационистов.

Кроме того, в социально-экономической рабочей группе Минска Украина напомнила о необходимости:

- выхода ОРДЛО из рублевой зоны;

- возвращения украинской государственной и частной собственности;

- восстановление уплаты налогов в украинский госбюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

Требование Украины распустить "ДНР/ЛНР" застало Кремль врасплох.

"Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные", - сказал пресс-секретарь Путина.

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