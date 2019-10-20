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20.10.2019, 21:26
Выборы в Донбассе, арест Гладковского, сливочный Борис Джонсон: новости недели

Условия выборов в Донбассе, арест Гладковского, новый лидер Самопомощи, 50 дней работы парламента, план Б на случай провала нормандского формата, сливочный Борис Джонсон. Обзор LIGA.net.

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Условия Украины для выборов в Донецке и Луганске

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

15 октября на заседании контактной группы в Минске Украина заявила, что выполнение политического блока минских соглашений возможно только при условии упразднения террористических организаций ЛНР/ДНР. 

Помимо этого принципиального условия, для начала процесса выполнения политических пунктов соглашений также необходимо:

- полное прекращение огня;
- обеспечение доступа наблюдателей ОБСЕ везде в Украине;
- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
- обеспечение работы украинского ЦИК, партий, СМИ и иностранных наблюдателей (не указано, на всей территории Украины, включая Крым, или только на свободной и в ОРДЛО, - ред.);
- возвращение Киеву контроля над российско-украинской границей и другое.

Что касается разведения войск, Украина подчеркнула необходимость демилитаризации оккупированного Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово - там должно быть отведено тяжелое вооружение и техника российских оккупантов и коллаборационистов.

Кроме того, в социально-экономической рабочей группе Минска Украина напомнила о необходимости:

- выхода ОРДЛО из рублевой зоны;
- возвращения украинской государственной и частной собственности;
- восстановление уплаты налогов в украинский госбюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

Требование Украины распустить "ДНР/ЛНР" застало Кремль врасплох.

"Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные", - сказал пресс-секретарь Путина.

Читайте аналитику: Трещины под ногами. Зеленский завел Украину на тонкий лед




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: верховная рада, нормандский формат, олег гладковский
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