Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 14:00

Сегодня, 21 июля, проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и будут работать до 20:00.

Главные цифры

Явка избирателей по состоянию на 12:00 составила 17,86%. Активнее всего на парламентских выборах голосуют в Луганской области – 25,58%.

Главные заявления

27 участков открылись с опозданием, сообщила Центральная избирательная комиссия. Всего по Украине работают 30 участков.

Партия Самопомощь подала жалобу в ЦИК из-за якобы подготовки фальсификаций на 94-м избирательном округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области. Они требуют распустить комиссию и полностью заменить ее состав – "для того, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов".

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