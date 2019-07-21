Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 16:00

Сегодня, 21 июля, проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и будут работать до 20:00.

Главные цифры

Явка избирателей по состоянию на 16:00 составила 34,71%.

Главные заявления

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что у партии уже готовы кандидатуры на должности спикера Верховной Рады и на премьер-министра Украины.

Президент Владимир Зеленский после голосования на участке заявил, что премьер-министром должен быть человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции.

Главные новости

На избирательном округе в Австралии завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду.

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