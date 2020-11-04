Выборы в США: главная электоральная баталия, лечение от COVID-19. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 4 октября. Температура от +4 до +9, курс доллара 28.62

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

Главные новости

Разрешите сделать вам редакторское признание: важных новостей обычно немного. Совсем мало (если есть 2-4 – это уже очень насыщенный день). И частенько мы – журналисты – раздуваем важность события, создаем новостной каскад, пишем об одном событии и его развитии множество раз, даем разные интерпретации и комментарии как отдельные новости. Но бывают чудо-дни, когда много по-настоящему важных событий. Например, вчерашний день.

Я просто могу скопировать нашу ежедневную подборку "главные новости на 19.00" и все, что в нее вошло, – это действительно очень важные и интересные новости.

1. НОВЫЙ РЕКОРД. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ В УКРАИНЕ ПОЧТИ ВЫШЛА НА 9000 В ДЕНЬ. Вчера, 2 ноября, в Украине выявили 8899 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (6754 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии.

2. ГЛАВА УКРЭКСИМБАНКА НАЗВАЛ КОМПАНИИ, НЕ ВЕРНУВШИЕ БАНКУ 39,8 МЛРД ГРН. КТО ЗА НИМИ СТОИТ? Проблемная задолженность государственного Укрэксимбанка составляет более 70 млрд грн.

3. БОЛЕЕ 200 НАРДЕПОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ПРИЗВАЛИ 11 СУДЕЙ КСУ СЛОЖИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ. Нардепы Верховной Рады призвали 11 судей КСУ, принявших скандальное решение по антикоррупционной реформе, сложить полномочия.

4. БОЛЬШАЯ СДЕЛКА. ЭПИЦЕНТР МОЖЕТ КУПИТЬ СЕТИ ВЕЛИКА КИШЕНЯ И ВЕЛМАРТ – НВ. Собственники сети гипермаркетов Эпицентр Александр и Галина Гереги рассматривают предложение о покупке компании Ритейл Групп Романа Лунина (сети Велика кишеня, Велмарт, ВК Экспресс и ВК Select).

5. КРИЗИС С КСУ. КОМИТЕТ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ РАЗУМКОВА, ПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО НЕ РАССМАТРИВАЛИ. Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова по выходу из кризиса, созданного недавним решением Конституционного суда.

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОТСРОЧИТ ВВЕДЕНИЕ КАССОВЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ФОПОВ. Верховная Рада решила отсрочить использование кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года.

7. APPLE АНОНСИРОВАЛА ЕЩЕ ОДНУ ПРЕЗЕНТАЦИЮ В НОЯБРЕ: КОГДА И КАКИХ НОВИНОК ОЖИДАТЬ. Компания Apple анонсировала еще одну презентацию – она состоится 10 ноября в 20:00 по киевскому времени в Apple Park.

8. НАБУ ОБЪЯВИЛО В РОЗЫСК ГЛАВУ ОАСК ВОВКА. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в связи с тем, что он не является на допросы.

Еще у нас есть крутая хроника выборов в США. Там все о главной электоральной баталии планеты. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life.

Як зрозуміти, чи можна припинити лікування від COVID-19. Критерії МОЗ

Важливо знати. Хворих у нас все більшає, а легку та середню форми коронавірусу ми лікуємо вдома. Коли можна припиняти таке очікування? МОЗ пояснило трьома умовами. Далі за лінком.

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