Новый президент США, освобождение Маркива и спасение китов: новости недели

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В США состоялись выборы президента. СМИ уже объявили победителем Джо Байдена

Дональд Трамп и Джозеф Байден (Фото: Michael Reynolds, Jim Lo Scalzo/ЕРА)

3 ноября в США состоялись президентские выборы. За кресло главы государства в поединке сошлись нынешний президент Дональд Трамп и глава демократической партии Джо Байден.

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По итогам предварительных опросов, более высокий рейтинг перед выборами был зафиксирован у Байдена. А неизвестный в Британии даже поставил на его победу 1 млн фунтов (около $1,2 млн – ред.)

И вот наступил день выборов.

Спустя несколько часов после старта голосования стали известны первые результаты. По традиции в полночь проголосовали два крошечных городка в штате Нью-Гэмпшир: в одном все голоса забрал Байден, в другом – большинство симпатий было отдано Трампу.

4 ноября Дональд Трамп, несмотря на то, что подсчет голосов был в самом разгаре, заявил о своей победе на выборах, собравшись идти в Верховный суд, чтобы "защищать их результаты". Но к вечеру того же дня Байден стал опережать соперника в двух ключевых штатах, а для победы ему нужно было взять еще два.

На утро 5 ноября лидер демократов начал догонять Трампа в Пенсильвании и Джорджии. Тот, в свою очередь, потребовал остановить подсчет голосов, заявив, что голоса, пришедшие после дня выборов, не должны учитываться.

6 ноября подсчет продолжился: в избирательных комиссиях ключевых штатов Аризона, Джорджия, Невада, Северная Каролина заявили, что, возможно, итоговые результаты будут известны только в начале следующей недели.

Параллельно в мире начали появляться реакции на бурное поведение Трампа во время выборов. Эко-активистка Грета Тунберг потроллила главу США его же постом, изменив в нем несколько слов, а ряд американских телеканалов просто "выключили" Дональда Трампа, когда тот начал говорить, что его голоса на выборах украли и что он победил.

К вечеру 6 ноября стало известно, что штаб Трампа начал собирать $60 млн на финансирование судебных исков по выборам – исковые заявления уже были поданы в тех штатах, где действующий президент уступил своему конкуренту.

7 ноября американские СМИ объявили, что на выборах победил Джо Байден – он набрал достаточное количество голосов и станет 46-м президентом США. Трамп победу конкурента признавать отказался, заявив, что выборы еще не завершены, Байден не был сертифицирован как победитель, а решают кто будет президентом "не СМИ, а законные голоса".

Тем временем, в Соединенных Штатах тысячи американцев уже вовсю празднуют победу Байдена и скандируют "До свидания!" нынешнему президенту. Поздравил лидера демократов и президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина "с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с США".

Примечательно, что во время этих выборов Байден получил больше всего голосов избирателей за всю историю выборов в США. Его результат в более чем 70 млн голосов даже превзошел успехи Барака Обамы в 2008 году – тогда за будущего президента проголосовало 69 млн 498 тыс американцев.

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