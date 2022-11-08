Выборы в США. Республиканцы могут победить демократов: что будет с военной помощью Украине

В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс – большинство в Палате представителей может получить Республиканская партия. Из этого лагеря звучат противоречивые заявления: от усиления военной поддержки Украины до ее полного прекращения.

"Я таких рисков не вижу. Наоборот, военно-техническая и финансовая помощь Украине будет только усиливаться", – говорит LIGA.net глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко (СН).

"Пока не допускаю опции, что у нас будет плохо с помощью от США", – добавляет LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Какие "крылья" есть в Республиканской и Демократической партиях США, какую позицию занимает Белый дом накануне выборов и что это значит для войны России против Украины – разбиралась LIGA.net.

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КОГО ВЫБИРАЮТ В КОНГРЕСС И КТО МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ

8 ноября американцы выбирают новый состав Палаты представителей (435 мандатов) и треть Сената (34 из 100).

Новые конгрессмены вступят в должность 5 января 2023 года.

Сейчас Палату представителей контролирует Демократическая партия. А в Сенате установлено условное равенство: республиканцы и демократы имеют по 50 мест, но у последних есть преимущество благодаря решающему голосу вице-президента США Камалы Харрис.

Такое положение, скорее всего, изменится. Большинство в Палате представителей, вероятно, получат республиканцы, говорится в сведенных данных 538 соцопросов от Five Thirty Eight. В Сенате ожидается ничья или минимальное преимущество республиканцев.

Эта ситуация – скорее норма, чем исключение, говорит LIGA.net Алена Гетьманчук, директор Центра "Новая Европа". С 1934 года лишь трижды президентская партия побеждала на промежуточных выборах.

Официальные результаты выборов объявят через несколько дней. В 2020 году это заняло четверо суток после дня голосования.

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ТРИ КРЫЛА РЕСПУБЛИКАНЦЕВ:

изоляционисты, друзья Украины и "контролеры"

Представители Республиканской партии в преддверии выборов делали противоречивые заявления по военной поддержке Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл требовал от президента Байдена увеличить поставки оружия Украине. Член Палаты представителей и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин – заявила, что Киев в случае победы партии не получит ни копейки.

Каждая партия хочет прийти к власти, объясняет LIGA.net Роман Костенко, нардеп от Голоса, который осенью посещал Вашингтон. Заявления отдельных политиков могут быть как их личным мнением, так и инструментом для обращения к избирателям.

"Я встречался и с демократами, и с республиканцами. Не было таких республиканцев, которые говорили, что не будут поддерживать Украину. Они спрашивали, чем нам еще помочь", – утверждает нардеп.

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К тому же Тейлор Грин и Макконелл находятся в разных "крыльях" республиканцев. Партию можно условно поделить на три группы, объясняет LIGA.net Александр Краев, директор программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма".

Первая группа – трамписты. Наиболее негативно настроенное к помощи Украине крыло, 20-25% республиканцев. Популярно среди рядового электората, но не доноров партии, отмечает эксперт.

Эта группа ставит под сомнение традиционные постулаты республиканцев и начала формироваться еще до прихода Дональда Трампа в Белый дом, объясняет LIGA.net Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований. Во внешней политике члены группы начали склоняться к изоляционизму.

"Эти люди против слишком активной внешней политики: "Почему это США должны решать все вопросы и войны в мире?". Такие настроения очень популярны в этом крыле", – объясняет Дубовик.

Крыло поднимается перед выборами на фоне внутренних проблем в США, говорит эксперт: "Многие американцы раздражены из-за инфляции, дорогого бензина, не понимают, что происходит и будет в мире. Это используют Трамп и его окружение, поэтому их фракция растет".

Трамписты не получили и половины мест республиканцев на праймериз по округам – их большинства в Конгрессе не будет, констатирует Краев. Но они могут создавать волнение в информационном поле.

"Они очень шумные и хайповые. Их часто можно услышать на всех площадках, – объясняет Краев. – Для Украины наибольшей проблемой может быть то, что они могут занять значительную часть информпространства. И оно будет не очень к нам благосклонным".

Голоса трампистов не настолько сильны, чтобы определять политику партии, говорит Гетьманчук. Но если с приближением президентских выборов-2024 Трамп будет иметь лидерские позиции, то даже республиканцы из других "крыльев" могут начать с ним заигрывать.

Климкин термин "трампизм" считает слишком широким. По его словам, среди условных трампистов есть радикальные голоса за постепенное сворачивание помощи Украине, но есть и те, кто за поддержку.

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Вторая группа – классические "рейгановские" республиканцы. В нее входят те, кто последовательно поддерживал Украину, говорит Краев. Например, Макконелл и конгрессмен Адам Кинзингер, который лоббировал обучение украинских летчиков на западных самолетах.

Классические республиканцы выступают за активную внешнюю политику, основанную, в частности, и на военной силе.

"А Россия (для этого крыла партии. – Ред.) – враг и угроза, которая всегда была и будет. Поэтому РФ сейчас нужно наказывать и ослаблять. А значит, поддерживать Украину", – объясняет Дубовик.

Консервативные республиканцы получили большинство мест от своей партии на праймериз, отмечает Краев. Особенно те, кого публично поддержали Макконелл и бывший вице-президент Майкл Пенс.

Третья группа – умеренные республиканцы. Относительно новая и сформировалась на фоне недавних заявлений лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти, говорит эксперт.

Маккарти может стать спикером Палаты в новом созыве. В день перед выборами он заявил, что очень поддерживает Украину, но нужна большая подотчетность – чтобы "убедиться, что ресурсы идут туда, где это необходимо". Такой подход умеренные республиканцы высказывают и к финансированию внутренних проектов в США, говорит Краев.

"Они не представляют нам угрозы… Проверки продолжаются почти месяц, и американцы лишь одобрительно отзываются, – объясняет эксперт. – И мы видим (уже есть выводы Пентагона. – Ред.), что украинцы адекватно используют оружие и деньги – к ним никаких вопросов".

ДЕМОКРАТЫ:

байденисты, "социалисты", либералы

Поддержка демократов выглядит более монолитной, говорит Дубовик. В целом они консолидируются вокруг Байдена (условные байденисты), но есть и левое крыло – прогрессивистское, либеральные демократы.

"Прогрессивные демократы – это разного рода социалисты. Некоторые из них иногда уходят в риторике вообще в классический европейский коммунизм… Таких – пара десятков действующих конгрессменов, а после выборов станет еще меньше… Их общий нарратив – отказ от решения сложных вопросов во внешней политике", – объясняет Краев.

И Украина в их нарратив попала. Группа из 30 либеральных демократов 24 октября опубликовала письмо, в котором призывала закончить войну путем переговоров с РФ как можно скорее. Но письмо было отозвано на следующий день после критики многих демократов.

Его публикация стала неожиданностью для отдельных подписантов, говорит Климкин после общения с некоторыми из авторов письма.

"Они говорили о переговорах между США и РФ. И это можно интерпретировать как переговоры через нашу голову. Такое толкование многие авторы письма не поддерживают – я это знаю по своим контактам. Его отозвали, поняв, что такая интерпретация может быть, а она неправильная и нечестная", – объясняет экс-глава МИД.

Украине стоит уделить внимание этому инциденту, считает Климкин: "Мы пока не видим последовательной тенденции к американо-российским переговорам за нашей спиной. Но всегда нужно следить, чтобы какие-то консультации не переросли в принятие решений без Украины".

ПОЗИЦИЯ БЕЛОГО ДОМА:

хотят ли США переговоров Украины и России

4 ноября в Киев приехал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и заверил, что США помогут Украине всем необходимым. Он назвал неприемлемыми предложения РФ о переговорах, где Москва ставит условием оставить ей все оккупированные земли.

Но уже на следующий день The Washington Post написала, что администрация Байдена просит Украину показать готовность к переговорам с Россией. А The Wall Street Journal сообщила, что Салливан несколько месяцев держит непубличный контакт с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым и советником Путина Юрием Ушаковым.

Обе газеты подчеркивают, что Белый дом хочет не подтолкнуть Киев к переговорам, а скорее успокоить западных союзников и показать им стремление к дипломатии на фоне экономического кризиса.

Украина не отказывалась от переговоров, но сначала РФ должна вывести войска, написал после публикаций советник главы ОП Михаил Подоляк.

Появление таких публикаций накануне выборов – не случайно, считает Краев. Байден хочет получить поддержку либеральной аудитории, которую испугало, что слова Зеленского об отказе от переговоров якобы означают войну до конца и ядерный мировой конфликт.

"Это не заявление от США в духе: начинайте сейчас переговоры с россиянами, а то не получите помощь… Мы можем продолжать уничтожать по 1000 оккупантов в день и контрнаступать", – уверен он.

Но статья WP может указывать и на опасения США, что в долгосрочной перспективе им будет сложно поддерживать Украину на таком же высоком уровне, говорит Дубовик. По его мнению, Салливан в Киеве обсуждал условия, на которых Украина будет готова к переговорам.

Освобождение Херсона может рассматриватся как точка, от которой Украина начнет перегоры совсем с других позиций, не исключает Гетьманчук.

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Общение Салливана с россиянами было скорее зондированием, а не переговорами в классическом понимании, говорит Климкин. По его предположению, речь шла о красных линиях и ядерном сдерживании.

ЧЕГО ЖДАТЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ:

нужен ли будет ленд-лиз Байдену

Противники помощи Украины не влияют на общую двухпартийную поддержку США, говорит LIGA.net глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко (СН). Независимо от исхода выборов: "Я общался недавно с сенаторами-республиканцами, и они очень активно и решительно поддерживают Украину. У меня нет сомнений".

По его словам, военная и финансовая помощь Украине наоборот усилится: в США понимают, что поддержка Украины – правильный шаг, который способствует безопасности Европы, мира и авторитету США.

Кто бы ни пришел к власти – он должен будет учитывать поддержку Украины в обществе, заявлял Зеленский.

Даже если в Конгрессе станет больше противников поддержки Украине, то их не будет настолько много, чтобы полностью заблокировать помощь, считает Дубовик. Максимум – они могут усложнять принятие новых пакетов, но не разрушат действующие механизмы.

"Независимо от баланса, который будет в Конгрессе, я пока вижу суммарное большинство и республиканцев, и демократов, выступающих за последовательную поддержку Украины. Это арифметическое и политическое большинство", – констатирует Климкин.

Новый Конгресс может требовать от Украины больше отчетности, не исключает Дубовик. Тогда Белый дом косметически скорректирует подход. Принципиальная помощь будет продолжаться.

От нового созыва парламента США также можно ожидать попыток дискредитировать Байдена и нового "марафона расследований", предполагает Гетьманчук. Это может отвлекать время и ресурсы от важных вопросов, в том числе и от поддержки Украины.

Но нынешний созыв Конгресса заложил крепкую основу, отмечает Костенко: "Ленд-лиз подписан, от него нельзя просто взять и отойти. Поддержка будет продолжаться в ближайшие годы".

Ленд-лиз станет дополнительным предохранителем от "плохих сценариев" после выборов в Конгресс, объясняет Краев. Этот механизм позволяет Байдену выделять военную помощь своими указами. Конгресс уже дал $12 млрд, а в начале января может утвердить еще $50 млрд.

"Если голосование в начале января пройдет гладко, то у противников поддержки Украины не будет никакой возможности нам навредить, – считает Краев. – Меня радует, что сами американцы сделали все возможное, чтобы предохранить себя от трампистской беды".

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