Взрыв в Бейруте, захват банка в Киеве, взлет и посадка прототипа Starship: новости недели

Взрыв в столице Ливана, захват Универсал банка в Киеве, передача скандального дела Окружного админсуда от НАБУ "другому правоохранительному органу", приглашение в украинскую делегацию ТКГ экс-премьера Витольда Фокина, успешный взлет и посадка "водонапорной башни" Маска. Обзор LIGA.net.
4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории.
Погибли не менее 135 человек, около 5000 получили травмы, от 250 000 до 300 000 человек потеряли жилье. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет $3-5 млрд, возможно, больше.
В рамках расследования катастрофы задержали 16 человек – в основном из руководства порта.
Официальные лица Ливана сообщили, что, по предварительной информации, взрыв был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в доках порта. Позднее стало известно, что 2750 тонн селитры были конфискованы с российского судна "Росус" в 2014 году.
Руководитель ливанской таможни Бадри Дахер заявил, что шесть раз обращался в судебную систему с предупреждениями о том, что хранящийся на складе груз представляет общественную опасность.
Президент Ливана не исключил возможность внешнего вмешательства.
"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другое действие", - сказал мишель Аун.
Экспресс-анализ видеозаписей взрыва в Бейруте позволил группе специалистов из Университета Шеффилда сделать первоначальный вывод о мощности взрыва: она составила 1000-1500 тонн тротилового эквивалента. Эта цифра соответствует примерно одной десятой взрывной мощности атомной бомбы, которую 75 лет назад американцы сбросили на Хиросиму.
7 августа в Бейруте прошли антиправительственные протесты – люди выражали возмущение хранением аммиачной селитры в пределах города, обвиняя официальных лиц в халатности, коррупции и безответственности. Ночью демонстранты разводили костры, громили магазины и бросали камни в местных силовиков у здания парламента. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.
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