"Взрыв" в Казахстане, арест имущества Порошенко, пчелы против полиции: новости недели

В Казахстане началась революция и туда вошли солдаты контролируемого Россией военного блока ОДКБ, Украину посетил топ-дипломат ЕС Боррель, суд арестовал имущество Порошенко, в США рассказали, что хотят обсудить на переговорах с РФ, в Италии арестовали Лавренчука, а в Чили пчелы покусали полицейских, которые хотели разогнать митинг пасечников. Обзор LIGA.net .

Революция в Казахстане. Россия перебросила войска, идет зачистка

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В Казахстане 2022 год начался неспокойно: после скачка цен на сжиженный газ люди вышли на протест в Жанаозене – это спровоцировало цепную реакцию недовольства в других городах.

Сначала демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.

В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Президент Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева в должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.

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Токаев обратился за "помощью" по ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.

7 января Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.

Он раскритиковал призывы других стран провести переговоры между властями и протестующими для мирного решения ситуации.

"Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками и с убийцами", – заявил Токаев.

В тот же день глава Госдепа США Блинкен заявил о ситуации в Казахстане: если в доме оказались русские, то их может быть очень трудно выгнать.

В МИД России попытались спародировать слова Блинкена: "Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным". По мнению МИД РФ, об этом могут рассказать индейцы, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и другие народы.