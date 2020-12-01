Взятка в $100 000, "наказания за ложь в декларациях". Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Взятка в $100 000. Как чиновника ГФС "сдала" украинская фармкомпания

У меня есть несколько больших критериев, чтобы быстро определить, куда и с какой скоростью движется страна. И один из них – существования в СБУ управления экономической контрразведки. Журналисты исписали тома статей о том, как контрразведчики кошмарят бизнес и вымогают миллионые поборы. А воз и ныне там, пока. (проект закона о Бюро финрасследований отнимает у СБУ полномочия). Вчера журналисты Bihus.Info рассказали о выходце из этого управления Романе Неговелове, летом он перешел из СБУ в Налоговую. А недавно его задержали на $100 000 взятке. Посмотрите, как живет экономический контрразведчик. А заодно можете посмотреть, кто находится в вершие пищевой цепи украинской коррупции в нашем рейтинге топ-взяточников. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Рада внесла свою версию "наказания за ложь в декларациях". ЦПК говорит: "Это насмешка"

Конституционный суд отбросил Украину на несколько лет в прошлое. И власть, судя по двум законодательным инициативам, исправлять ситуацию не будет. А зацементирует. Как будут бороться с ложью в декларациях (после голосования за объединенный закон)? Исходя из того, что есть в двух документах.



Во-первых, если чиновник соврал и где-то припрятал украденные деньги – ну, штраф ему. Ай-яй-яй, плохой чиновник! Заплати в кассу. Во-вторых, если раньше сел бы в тюрьму за особо крупную ложь, то теперь максимум ограничение свободы. МОГЛО БЫ БЫТЬ. Сейчас "ограничение свободы" вместо "лишения свободы" хотят интегрировать в объединенный закон. Мол, смотрите – вроде слова похожие. Но лишение – мягкая форма (санаторий за решеткой). И даже эту мягкую форму – вот сейчас внимание – Минюст вскоре намерен... отменить. То есть из наказаний останется штраф. И все это знают.



Если уж в целом, то никого таким законом не накажут. Потому что штраф – это не наказание. Штраф станет билетом, оправдывающим любое незаконное обогащение. А депутаты и президент сделали все, чтобы новый закон по форме был грозным, а по существу – туалетной бумагой, совершенно не похожей на тот закон, который действовал ранее. Воспользовались моментом, чтоб слепить бутафорию с вывеской "антикоррупция".



Все происходящее можно описать так: политбомонд из фракций Рады, на фоне масштабного экономического кризиса, выписывает себе удобные для коррупции правила. И попытается этой бумажкой убедить МВФ: смотрите, мы боремся с коррупцией! Рассчитано на идиотов. Или нас специально ведут к дефолту. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Кілограми з ризиком. Зайва вага може погіршити перебіг COVID-19. Як змінити харчування

Роками, та що там роками, десятиліттями (!) вчені розповідали, що зайва вага шкодить нашому здоров'ю. А ми про цьому продовжували успішно їсти фастфуд, запиваючи содовою. І тепер, в нинішню пандемію COVID-19, це теж вилазить нам боком. Дослідження доводять, що люди з ожирінням більш схильні до важкої форми COVID-19. Чи потрібно вам хвилюватися і як харчуватися, аби покращити ситуацію, далі за лінком.

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