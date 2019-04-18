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18.04.2019, 11:40

"Я должен верить в победу". Интервью Порошенко - за минуту

Стопкадр из видео

Кандидат Петр Порошенко пришел на встречу с представителями гражданского общества. О чем он говорил - коротко

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Президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями гражданского общества. Звали обоих кандидатов. Но Владимир Зеленский приглашение проигнорировал. В его штабе организаторам встречи сообщили, что Зеленский даст ответы на все вопросы после второго тура президентских выборов. Самое интересное из разговора Порошенко с экспертами - коротко пересказывает LIGA.net.

Дебаты, дебаты, дебаты. "Есть надежда, что они все-таки состоятся 19 апреля. Мы будем настаивать на том, чтобы дебаты проходили в соответствии с законом... Чтобы общество не покупало кота в мешке. Пока это выглядит именно так. Если в первом туре это было по приколу, то на сегодняшний день угрозы зашкаливают".

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Напомнил об армии. "Мы за пять лет не просто с нуля восстановили армию, мы восстановили ее с минусовой позиции... Натовские генералы говорили, что на создание одной бригады нужно минимум пять лет. Чтобы создать армию - нужны десятилетия. Когда они видят, что удалось сделать за три-четыре года, они удивляются".

О друге Гладковском. "Три года в расследовании не было прогресса. За год до выборов организовали информационный слив. За месяц до выборов, не случайно, эта информация была обнародована. Реакция президента - Гладковский уволен. Не потому что была доказана его вина, а потому что есть подозрение, что он может препятствовать следствию".

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Никаких контрактов с Газпромом. "Согласен ли я с тем, что нужно отдать $2,5 млрд в обмен на новый контракт по транзиту? Нет. Это украинские деньги. Это неправильно, принимать такие ультиматумы России. На это способен только слабый президент... Украина выиграла суд. Доказала, что она права. А потом на коленях ползет извиняться перед Россией, чтобы подписать очередной контракт, который точно так же не будет выполняться. Это не компетентно и опасно".

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Пугает узурпацией власти Зеленским. "Я работаю в условиях Конституции 2004 года. Я не стремился и не буду стремиться увеличивать полномочия. Более того, мы будем их сокращать, уберем должности глав районных и обладминистраций. Но это то, что будет делать Порошенко. Если в планах другого кандидата будет возврат к Конституции 1996 года, как уже делал один президент, то это будет узурпация власти".

Что еще "забыл" сделать за пять лет у власти. "Моя модель не нова. Я не отступаю от налога на выведенный капитал... Почему от Италии до Эстонии, от Латвии до Грузии можно, а Украине нельзя? Это эффективный и мощный механизм, который стимулирует инвестиции в производственные фонды. Вторая позиция - упрощение системы учета, а значит, вмешательства проверяющих и правоохранительных органов в деятельность бизнеса. Я заплатил налоги и зарплату? До свидания!"

Немного пожаловался на несправедливость. "Нет лампочки в подъезде - кто за это отвечает? Или мусор во вдворе не убран - кто за это отвечает? Вам ответят: Петр Порошенко. Не потому что он забрал полномочия. Просто у нас президент отвечает за все. И ты должен находить ответы на вопросы в которых у тебя ограничено влияние. Но это не значит, что нужно игнорировать проблемы".

Немного пожаловался на собственную реформу. "Задержка с перезагрузкой судов первой инстанции возникла потому, что общественность требовала в первую очередь создать антикоррупционный суд. Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей обеспечили первоочередное рассмотрение... Я не палач и не судья".

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И все еще верит в победу. "Мы выиграем. Хочу дать простой рецепт. Нельзя быть президентом страны в состоянии войны и не верить в победу. Не только президентом. Командиром бригады, полка, батальона, роты. Если ты не веришь в победу, ты не командир.... Я доверяю ответственному выбору украинского народа. Сейчас стремительно меняется тенденция. Нам просто нужно достучаться до сторонников моего оппонента, который все время прячется".

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, интервью, выборы 2019, за минуту
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