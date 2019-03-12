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12.03.2019, 09:19

"Я спокоен. Будет новый президент". Интервью Авакова – за минуту

Арсен Аваков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков пришел на ICTV, где покритиковал Порошенко, поругал Порошенко и обвинил Порошенко

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В понедельник, 11 марта, гостем программы Свобода слова стал министр внутренних дел Арсен Аваков. В течение получаса он рассказывал о готовности МВД пресекать провокации на выборах и обвинил действующего президента Петра Порошенко в нечестной игре. LIGA.net выбрала десять цитат.

Эти выборы Аваков хочет провести необычно. "Мы в МВД задолго до выборов собрались, хорошо поговорили между собой и приняли решение, что эти выборы мы проведем необычно. На этих выборах МВД не будет оказывать содействие ни одному из кандидатов в его агитации. Не будет обеспечивать реализацию тех или иных "хотелок".

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Хочет нового президента. "Мы находимся в конце политического цикла. Энтропия нарастает… Это (иск о подаче в Верховную Раду представления об увольнении главы МВД, – ред.) невероятная глупость, это незаконно. Дадут мне повод быть более публичным политиком. Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен".

Потому что сетка Порошенко – это мерзость. "Из бюджета оплачивать покупку голосов – это невероятная мерзость… Люди, я прошу каждого из вас: если деньги вам пришли, то возьмите эти деньги, потому что они бюджетные. Но ни в коем случае не вступайте в эту связь. Потому что как только вы вступили, вы стали субъектом уголовного дела. И в большинстве случаев пострадают люди, а не этот политик, который им это предлагает".

А Украине нужен легитимный президент. "Когда с одной стороны есть открытость и публичность, а с другой – задекларированная нейтральность к этим выборам, мы сможем обеспечить адекватный процесс. И тогда, кандидат, который победит, скажет, что победил честно. Потому что, если будет сотни нарушений кругом, то ни один победивший кандидат не будет легитимным. А мне не нужна Украина с нелегитимным президентом".

Порошенко, так выборы не выигрываются. "Сегодня я получил замечательную газетку. Думал, очередная подметная газетка, а тут написано: "заказчик – кандидат в президенты Порошенко. Тираж – 1,6 млн экземпляров". Один лист полностью посвящен тому, какое МВД плохое и какой Аваков необъективный… Здесь дискредитируется полиция, это не позволительно. Так выборы не выигрываются… За счет давления на полицию и на меня эти выборы не выиграть".

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Еще, вот, прослушивают Зеленского. "Мы встречались с Василием Сергеевичем (Грицаком – ред.) после того, как наши пресс-службы попикировались публично и очень детально разобрали данную ситуацию. Сейчас следователи Нацполиции проверяют эту ситуацию. И когда все документы будут на столе – кого прослушали, на каком основании, где решение суда – офис Зеленского будет проинформирован…Проверка будет длиться день-два. Мы объявим об этом публично".

И Тимошенко хотели обидеть - облить кислотой. Или краской. "Есть старая привычка: если что-то произошло, я поговорил с главой СБУ или генпрокурором и это что-то положил в стол. Сейчас это невозможно. Как невозможно было в случае с нападением на Гриценко в Одессе. Как в случае с обнаружением прослушки возле здания Зеленского. Как в случае с нападением на один из митингов Тимошенко, когда ее собирались облить то ли кислотой, то ли красной краской в Черновцах".

А еще против ЮВТ - технический кандидат ЮТ. "Одному из кандидатов в президенты (не побоюсь сказать – технический кандидат) 2,5 млн гривень залога оплатили 12 человек из Одесской области… Одна – кухарка из сельской столовой, другой – работник полевого стана. Его, когда спрашивают, перечислили ли вы 100 тыс гривень кандидату Т. (вероятно, речь о Юрии Тимошенко. По нему как раз открыто такое производство. – ред.), то он говорит, что в жизни не видел таких денег. Залог этот кандидат сформировал незаконно".

Ну а что касается Нацдружин, то, кхм. "Спикер Нацдружин (Игорь Вдовин, - ред.) был приглашен в Нацполицию для дачи пояснений. Он пояснил, что это (заявление о том, что Нацдружины будут следить за порядком на выборах и применять силу, если понадобится, – ред.) была фигура речи… Никакой другой силы, кроме государственной, мы не позволим применять ни в день выборов, ни вообще по стране".

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Потому что МВД в диалоге с радикалами. "Каждое место голосования будет обеспечено патрулем, охраной и группами реагирования. Мы знаем все радикальные группировки, которые могут проводить дестабилизацию. С каждыми из них есть персональный диалог: "Дорогие друзья, вы должны знать, что вас ждет в случае, если…". Это нормальная практика, когда есть люди, которые постоянно ведут с ними диалог".

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Теги: мвд, арсен аваков, выборы президента 2019
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