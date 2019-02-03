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03.02.2019, 23:20
Ядерная кнопка, каннабис и самолет с золотом: новости недели

Рекорд выборов в Украине, ядерная кнопка, метеорит на Кубе, Супрун - за каннабис, смерть Децла, триумф Ястремской, Boeing РФ с золотом, 30 км с щенком на марафоне, расстрел у здания суда. Обзор LIGA.net. 

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Рекорд выборов в Украине

Заседание ЦИК (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00. Сегодня, 3 февраля, ЦИК прекратила прием документов для регистрации кандидатов в президенты.

Как сообщил LIGA.net спикер Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко, по состоянию на 3 февраля, в ЦИК подали заявления 83 человека для участия в выборах президента Украины. 

1 февраля Украина побила национальный рекорд по количеству зарегистрированных кандидатов в президенты - 28 человек. До этого рекорд принадлежал выборам 2004 года – тогда в кампании участвовали 26 кандидатов.

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В последний день регистрации кандидатов, 3 февраля, подал документы в ЦИК действующий президент Петр Порошенко. В ближайшие дни ЦИК примет решение о его регистрации.

28 января лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2019 году. О таком же решении заявил и лидер партии Народный фронт, экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Главе запрещенной в Украине Коммунистической партии Петру Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты. 

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап насобирал на краудфандинге три миллиона гривень для залога в ЦИК. Об этом он сам сообщил в Facebook.

В Бердянске неизвестные не пустили кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула в дом культуры "Софит", где должна была состояться встреча с избирателями и облили зеленкой.

Согласно исследованию трех социологических компаний - Центра социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра Разумкова, если бы выборы президента Украины состоялись сегодня, то Владимир Зеленский точно вышел бы второй тур. За выход в пару к нему сражались бы Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

За шоумена и главу партии Слуга народа Владимира Зеленского отдали бы голоса 15,9% опрошенных, за действующего президента Петра Порошенко - 10,5%, за лидера партии ВО Батькивщина Юлию Тимошенко проголосовали 10,3% участников опроса. При этом статистическая погрешность составляет +/– 0,9%.

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Ядерная кнопка, каннабис и самолет с золотом: новости недели



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корреспондент
Галина Попцова
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