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03.03.2019, 19:10
Ядерная война, антикоррупция и спасение крысы XL: новости недели

Минус два кандидата в президенты, Жванецкий и награда от Путина, угроза ядерной войны, выплаты военным, незаконное обогащение, в Грузию без загранпаспорта, приговор Зайцевой и Дронову, тюрьма для племянника пропагандиста Киселева, успех Украины на ЧЕ по бразильскому джиу-джитсу, спасение крысы размера XL. Обзор LIGA.net

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Минус два кандидата в президенты

Дмитрий Гнап и Андрей Садовый (фото - скриншот с видео)

Мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко

Следом сделал то же самое и кандидат от Силы людей Дмитрий Гнап - тоже в пользу Анатолия Гриценко. Он заявил, что, согласно решению 10-го съезда партии, в случае появления единого кандидата от демократических сил, кандидат от партии выходит из кампании. Однако в самой партии касательно поддержки единого кандидата еще не определились.

Позже Садовый рассказал, что за несколько дней до его встречи с Гриценко он в Киеве встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским

Народные депутаты от Блока Петра Порошенко Солидарность Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко п​одали заявление о выходе из фракции. Они также поддержали кандидата в президенты Гриценко. Ранее Залищук стала его советником.

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Журналист LIGA.net
Галина Попцова
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Теги: новости недели, петр порошенко, Индия, видео, андрей садовый, незаконное обогащение, пакистан, анатолий гриценко, дмитрий гнап, ядерная война, Кашмир, антикоррупция
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