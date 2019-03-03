Ядерная война, антикоррупция и спасение крысы XL: новости недели

Мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко.

Следом сделал то же самое и кандидат от Силы людей Дмитрий Гнап - тоже в пользу Анатолия Гриценко. Он заявил, что, согласно решению 10-го съезда партии, в случае появления единого кандидата от демократических сил, кандидат от партии выходит из кампании. Однако в самой партии касательно поддержки единого кандидата еще не определились.

Позже Садовый рассказал, что за несколько дней до его встречи с Гриценко он в Киеве встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Народные депутаты от Блока Петра Порошенко Солидарность Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко п​одали заявление о выходе из фракции. Они также поддержали кандидата в президенты Гриценко. Ранее Залищук стала его советником.