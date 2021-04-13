Яркая история Цитруса, кто занимается частным космосом в Украине. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 13 апреля. Температура от +6 до +13, курс доллара 27.93

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. ЯРКАЯ ИСТОРИЯ ЦИТРУСА С ОТКРЫТЫМ ФИНАЛОМ: ОТ РАДИОРЫНКА ДО ОБЪЯТИЙ КОРБАНА

История Цитруса – это квинтэссенция всего украинского бизнеса. Безумный креатив на грани фола, скорость решений и их имплементация, непризнание авторитетов и умение на 101% использовать лазейки в законе и таможне сделали из оптового торговца трубками и "трёх киосков" в Одессе игрока национального масштаба.

А жадность, самодурство, неумение учредителей договариваться и идти на компромиссы затянули компанию в разрушительный конфликт. Мы написали историю самого яркого ритейлера электроники и узнали, что же купил в Цитрусе новый партнер Геннадий Корбан. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Кто занимается частным космосом в Украине и достиг успеха (а кто – на подходе). 7 проектов

У Украины богатое космическое прошлое. О настоящем говорят меньше, но и здесь есть поводы для гордости.

Украинские инженеры разрабатывают решения, которые используются американскими космическими компаниями, а украинские стартапы стремятся попасть в поле зрения европейских венчурных фондов со своими космическими разработками.

Вчера, в День космонавтики, мы рассказали о новых космических проектах, которые создали украинцы. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Що слід знати про ефективність вакцин проти ковіду – огляд досліджень

Коронавірус продовжує мутувати, змінюючи свої окремі ділянки, і тим самим створюючи нам ще більше проблем. Іноді він змінюється достатньо, щоб антитіла, сформовані після хвороби або внаслідок вакцини, перестали його помічати і боротися. І тут на сцену виходить клітинний імунітет, наше рятівне коло.

Що про це каже нове дослідження та які ще три новини з наукового світу нам варто знати – у нашому новому огляді від кандидата меднаук, MedGoblin Андрія Сем'янківа. Більше за лінком.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.