Зачем Газпром взвинтил цены на газ, можно ли снимать маски. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня понедельник, 5 июля. Температура от +18 до +28, курс доллара 27.35
Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Игра на повышение. Зачем Газпром взвинтил цены на газ в Европе и Украине. Разбор
Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Маски уже можна знімати? Що каже наука про скасування вимоги їх носити у низці країн світу
Що більше людей перехворіло та/або вакцинувалося від ковіду, то частіше чути або запитання, чи можна знімати маски. Або твердження про те, що досить уже, натерпілися, і тепер законно можна ходити "без намордників". То можна чи ні? Ось що кажуть іноземні експерти. Більше за посиланням.
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