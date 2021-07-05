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Зачем Газпром взвинтил цены на газ, можно ли снимать маски. Что надо знать утром

05.07.2021, 09:30
Зачем Газпром взвинтил цены на газ, можно ли снимать маски. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 5 июля. Температура от +18 до +28, курс доллара 27.35

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Игра на повышение. Зачем Газпром взвинтил цены на газ в Европе и Украине. Разбор

Середина лета 2021 года оказалось необычной для газового рынка. Вместо традиционного падения цен из-за теплой погоды, газовые хабы Европы с начала июля фиксируют рекордное за 13 лет подорожание топлива. Причина также необычная для теплой поры – дефицит. Что происходит на газовом рынке и при чем тут российский Газпром, читайте в нашем разборе. Больше по ссылке.
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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Маски уже можна знімати? Що каже наука про скасування вимоги їх носити у низці країн світу

Що більше людей перехворіло та/або вакцинувалося від ковіду, то частіше чути або запитання, чи можна знімати маски. Або твердження про те, що досить уже, натерпілися, і тепер законно можна ходити "без намордників". То можна чи ні? Ось що кажуть іноземні експерти. Більше за посиланням.

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