Зачем Газпром взвинтил цены на газ, можно ли снимать маски. Что надо знать утром

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Игра на повышение. Зачем Газпром взвинтил цены на газ в Европе и Украине. Разбор

Больше по ссылке. Середина лета 2021 года оказалось необычной для газового рынка. Вместо традиционного падения цен из-за теплой погоды, газовые хабы Европы с начала июля фиксируют рекордное за 13 лет подорожание топлива. Причина также необычная для теплой поры – дефицит. Что происходит на газовом рынке и при чем тут российский Газпром, читайте в нашем разборе. Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Маски уже можна знімати? Що каже наука про скасування вимоги їх носити у низці країн світу

Що більше людей перехворіло та/або вакцинувалося від ковіду, то частіше чути або запитання, чи можна знімати маски. Або твердження про те, що досить уже, натерпілися, і тепер законно можна ходити "без намордників". То можна чи ні? Ось що кажуть іноземні експерти. Більше за посиланням.

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