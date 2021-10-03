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03.10.2021, 20:00
Задержание Саакашвили, нардепы в Трускавце и 22 вымерших вида животных: новости недели
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Саакашвили задержали в Грузии, Слуга народа провела выездное заседание в Трускавце, в Минске КГБ убили IT-шника, в ЕС раскритиковали Украину из-за коррупции, СН собрала 150 подписей за отставку Разумкова, Украина и Венгрия поругались из-за Газпрома, а в США объявили вымершими 22 вида животных. Обзор LIGA.net.

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В Грузии задержали Саакашвили

Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

1 октября третьего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сказал, что его сразу поместили в тюрьму. 

"У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении – от Украины до Грузии. Этот процесс был под полным контролем", – сказал Гарибашвили.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария посетила Саакашвили в тюрьме. По ее словам, Саакашвили объявил голодовку, попросил встречи с украинским консулом и считает себя политзаключенным. 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

В прокуратуре Грузии заявили, что наличие у Саакашвили гражданства Украины не повлияет на отбывание наказания в Грузии, его экстрадиция не рассматривается.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили в Грузии и тоном заявлений, которые звучат в этой стране относительно возможного развития ситуации. Об этом написал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация с Саакашвили "однозначно вызывает беспокойство, особенно учитывая, что заявления в Грузии по отношению к нему звучат такие, что не позволяют сделать вывод о справедливом и непредвзятом отношении к нему в его родной стране": "Попытки превратить эту ситуацию в какую-то юридическую расправу с Саакашвили точно будут восприниматься как крайне негативный шаг".

2 октября Министерство иностранных дел посетил временный поверенный Грузии в Украине Сандро Топурия, он проинформировал об обстоятельствах задержания Саакашвили

Украина подчеркнула на необходимости полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи. 

В МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.  

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.



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Теги: новости недели, газпром, турецкий поток, михаил саакашвили
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